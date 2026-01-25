Adio șoferi șmecheri și dat la o parte cu flash-uri: 400 de camere radar pe autostrăzi. Când vor fi funcționale și cat de mari vor fi amenzile pentru "bombardierii" șoselelor
Postat la: 25.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Traficul de mare viteză din România urmează să fie supravegheat continuu. Autoritățile pregătesc implementarea unui amplu sistem de monitorizare rutieră care in afara de viteza excesiva sa ii amendeze pe soferii agresivi. Cei care dau la o parte masinile folosind flash-uri vor plati din buzunar "vitejia".
Este vorba despre proiectul care prevede achiziția și montarea a cel putin 400 de camere radar inteligente și care se apropie de momentul decisiv, iar termenul-limită pentru licitație este stabilit pentru începutul lunii martie. Odată pus în funcțiune, sistemul va permite controlul în timp real al vitezei și verificarea automată a vehiculelor care circulă pe autostrăzi și drumuri rapide.
Procedura de achiziție pentru echipamentele necesare urmează să fie încheiatată la finalul lunii martie. După obținerea tuturor aprobărilor, întregul program are un orizont de implementare de 22 de luni, interval în care camerele vor fi livrate, instalate și integrate în sistemul național de monitorizare. Numai ca sistemul va fi funcțional in etape si pe segmente de autostradă, drumuri naționale și drumuri expres, astfel încât zonele cu trafic intens să fie acoperite constant de sistemele de supraveghere.
Echipamentele vor permite identificarea instantanee a vitezei de deplasare a fiecărui autovehicul. În același timp, sistemul va putea verifica datele mașinii, inclusiv valabilitatea inspecției tehnice periodice, existența rovinietei și eventualele alerte privind vehicule furate sau aflate în atenția poliției. Un element suplimentar de control îl reprezintă posibilitatea calculării vitezei medii pe segmente de drum care nu sunt monitorizate direct, ceea ce va permite sancționarea depășirilor de viteză și în aceste zone.
Noile camere vor fi integrate în proiectul „e-Sigur", un sistem care până acum a fost utilizat doar de Brigada Rutieră, prin echipamente similare. Extinderea la nivel național va transforma monitorizarea traficului într-un proces automatizat și permanent. Sistemul va stoca si imaginile doveditoare si va trimite si amenzile la adrese. Se preconizeaza amenzi intre 100 si 1000 de lei pentru diferite contraventii pe sosele.
