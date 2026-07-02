Apar noi dovezi clare că ucrainenii au aruncat în aer Nord Stream. Un terorist de al lui Zelensky a fost pus sub acuzare în Germania

Procurorul-șef al Germaniei a pus sub acuzare un cetățean ucrainean pentru exploziile din 2022 care au distrus conductele de gaze Nord Stream din Marea Baltică, măsură care aduce mai aproape de proces unul dintre cele mai sensibile cazuri de sabotaj politic din Europa.

Rechizitoriul împotriva bărbatului, identificat conform regulilor germane privind confidențialitatea doar ca Serhii K, a fost înmânat miercuri, a declarat pentru Reuters firma de avocatură berlineză Menaker, care îl reprezintă. Aceasta nu a oferit detalii despre acuzații.

Postul public german de televiziune ARD și publicațiile media Süddeutsche Zeitung și Die Zeit, care au relatat primele despre inculpare, au declarat că procurorii îl acuză pe ucrainean de atacarea infrastructurii energetice civile, provocarea unei explozii și distrugerea unor structuri. Biroul Parchetului Federal a refuzat să comenteze.

Conform documentelor mandatului de arestare, comunicatelor de presă anterioare și unei decizii de arestare din decembrie 2025 emise de Curtea Federală de Justiție, procurorii susțin că Serhii K. a ajutat la coordonarea unei echipe care a folosit un iaht cu pânze, Andromeda, pentru a plasa dispozitive explozive pe conductele Nord Stream 1 și 2 din apropierea insulei Bornholm din Danemarca, în septembrie 2022.

Procurorii și instanța suspectează că echipajul Andromedei era format dintr-un coordonator, un căpitan, patru scafandri și un specialist în explozibili. Aceștia spun că Serhii K este suspectat că a acționat în calitate de coordonator la bord și lider de echipă, nu ca scafandru sau expert în bombe. Serhii K a negat implicarea. Exploziile, pe care Rusia și țările occidentale le-au descris drept sabotaj, au distrus rute cheie pentru gazul rusesc către Europa la câteva luni după invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova, agravând o criză energetică care a lovit Germania în mod deosebit.

Instanțele germane au tratat cazul ca intrând sub jurisdicția germană, deoarece conductele avariate se termină la Lubmin, în landul Mecklenburg-Vorpommern, iar pierderea oleoductelor a afectat securitatea energetică și siguranța internă a Germaniei.

Dosarele instanței citate în hotărâre îl descriu pe suspect ca fiind un cetățean ucrainean care era ofițer într-o unitate a forțelor speciale ucrainene la momentul respectiv.

El a fost arestat în Italia în august anul trecut și transferat în Germania în noiembrie, unde un judecător a pus în aplicare un mandat de arestare german.