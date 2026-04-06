Baba Vanga a prezis că Paștele din 2026 care va schimba lumea: Va fi ultima duminică a vechii lumi!

12 aprilie 2026 - data Paștelui Ortodox - apare într-o simplă agendă dictando ca o linie de demarcație. Nu ca o zi obișnuită, ci ca un moment de ruptură: „ultima duminică a vechii lumi".

Potrivit unei relatări atribuite celebrei clarvăzătoare bulgare baba Vanga, această dată ar marca un punct de cotitură pentru întreaga omenire. Povestea, reapărută în 2026, vorbește despre un caiet care a fost ascuns timp de trei decenii.

Baba Vanga, pe numele său complet Vangelia Gushterova, a murit în 1996, la vârsta de 85 de ani. De-a lungul vieții, milioane de oameni - de la lideri politici la oameni obișnuiți - au apelat la ea pentru a afla detalii despre viitor.

Se spune însă că ar fi existat o profeție diferită de toate celelalte. Nu despre o țară sau o persoană, ci despre întreaga omenire. O profeție pe care ar fi interzis să fie făcută publică în timpul vieții.

Conform acestei istorii, notițele au fost scrise în 1993, în Vinerea Mare, de către nepoata sa, Krasimira Stoianova, căreia i-ar fi dictat totul în detaliu. Femeia ar fi fost obligată să păstreze tăcerea până în februarie 2026.

Relatarea susține că, spre deosebire de stilul ei obișnuit, simbolic și vag, Baba Vanga ar fi descris atunci evenimentele „clar și pe zile", ca într-un scenariu. Totul ar gravita în jurul Săptămânii Patimilor din 2026, fiecare zi fiind descrisă ca o etapă sau o încercare.

În această versiune, săptămâna ar urma un tipar tulburător:

Luni - ziua îndoielii - Oamenii ar simți că „ceva nu este în regulă", fără să poată explica exact ce.

Marți - ziua tăcerii tehnologiei - Sisteme de comunicare și dispozitive ar începe să cedeze, generând neliniște generală.

Miercuri - ziua confuziei - Oamenii nu s-ar mai înțelege între ei. Nu din cauza limbii, ci pentru că sensul cuvintelor s-ar pierde.

Joi - ziua fricii - Tensiunea acumulată ar izbucni: panică, agitație, reacții în lanț.

Vineri - ziua întunericului interior - Nu un întuneric fizic, ci unul spiritual. Fiecare ar fi confruntat cu propriile greșeli și temeri.

Sâmbătă - ziua tăcerii absolute - O liniște totală, descrisă ca fiind „fără precedent", în care lumea ar părea suspendată.

Duminică - momentul trecerii - În dimineața Paștelui ar avea loc „granița" dintre vechi și nou. Nu sfârșitul lumii, ci transformarea ei.

Potrivit acestei relatări, Vanga ar fi insistat că nu este vorba despre apocalipsă, ci despre o schimbare profundă: „Nu este sfârșitul lumii, ci sfârșitul modului în care o cunoaștem."

Legenda spune că Vanga ar fi cerut ca informațiile să fie dezvăluite cu doar câteva luni înainte de eveniment, pentru ca oamenii „să aibă timp să înțeleagă, dar nu suficient cât să ignore". De-a lungul anilor, caietul ar fi fost mutat din loc în loc - ascuns, îngropat, depozitat - din teama că ar putea fi furat sau distrus.