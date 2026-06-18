Bateria care promitea să schimbe mașinile electrice ar fi fost doar o celulă litiu-ion. Scandalul Donut Lab lovește investitorii

Promisiunea unei noi baterii marca Donut Lab suna ca un salt uriaș pentru industria vehiculelor electrice, cu o baterie solid state pe sodiu-ion, cu densitate de 400 Wh/kg, încărcare în cinci minute și o durată de viață de 100.000 de cicluri. Donut Lab a atras atenția la CES 2026 cu această tehnologie, iar peste 1.300 de investitori ar fi pus bani în companie, convinși că asistă la apariția unei baterii revoluționare.

Acum, povestea se poate transforma într-unul dintre cele mai mari semnale de alarmă pentru industria bateriilor. O investigație realizată de cercetătorul Ziroth, cu implicarea a peste 20 de experți independenți, susține că bateria prezentată de Donut Lab nu era nici solid state, nici sodiu-ion. Ar fi fost, de fapt, o celulă litiu-ion performantă, dar obișnuită pentru standardele actuale.

Detaliile tehnice care ar fi demontat promisiunea

Compania ar fi atras aproximativ 23 de milioane de euro, în mare parte de la investitori mici, unii ajunși acționari printr-o campanie de crowdfunding legată de Verge Motorcycles.

Experții consultați au analizat curbele de tensiune și comportamentul celulei la încărcare. Rezultatul ar indica o baterie litiu-ion cu chimie bogată în nichel, de tip NCM. La 50% nivel de încărcare, celula funcționa în zona 3,7-3,8 volți, exact comportamentul așteptat de la o baterie litiu-ion, nu de la una sodiu-ion solid state.

Un alt indiciu important ține de expansiunea celulei. În timpul încărcării, anodul din grafit produce o semnătură recognoscibilă, un „cot" între 50% și 70% nivel de încărcare. Celula Donut Lab ar fi prezentat tocmai această semnătură. Problema este că ionii de sodiu sunt prea mari pentru a intra în straturile de grafit în același mod, ceea ce întărește concluzia că tehnologia folosea litiu.

Investigația estimează densitatea reală la aproximativ 298 Wh/kg, o valoare bună, dar departe de promisiunea care a atras investitori. Cazul ar fi cu atât mai delicat cu cât Donut Lab ar fi vorbit despre randamente potențiale de până la 10 ori în 12-18 luni.