„Big Brother" la PMB: Analiză de comportament cu AI și camere termice pe străzile din Centrul Vechi

Un nou sistem de monitorizare video în centrul Capitalei ar urma să fie implementat de către Primăria București, prin Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București. Proiectul prevede, printre altele, achiziționarea și montarea unor camere termice pe străzile din Centrul Istoric, care vor funcționa cu ajutorul unor softuri de „analiză comportamentală".

Instituția a lansat o licitație publică, iar valoarea totală estimată a achiziției este de peste 10 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 2 milioane de euro, iar finanțarea este asigurată integral din bugetul local. Potrivit documentației tehnice consultată de reporterii Buletin de București, proiectul vizează înlocuirea și extinderea infrastructurii de supraveghere video existente, considerată depășită din punct de vedere tehnic, cu un sistem integrat care să acopere integral zona istorică a orașului.

Sistemul va acoperi perimetrul delimitat de Bulevardul Regina Elisabeta, Calea Victoriei, Splaiul Independenței, strada Halelor și Bulevardul Ion C. Brătianu, una dintre cele mai circulate și frecventate zone ale Capitalei. Conform caietului de sarcini, scopul este monitorizarea continuă a spațiilor publice, inclusiv străzi, piețe și zone pietonale. Direcția de Poliție Locală menționează că proiectul este necesar pentru creșterea siguranței publice, protejarea patrimoniului cultural, prevenirea incidentelor și sprijinirea intervențiilor operative ale Poliției Locale și ale altor instituții cu atribuții în menținerea ordinii publice.

Documentația tehnică prevede achiziția și instalarea a 300 de camere video, dintre care:

200 de camere fixe;

50 de camere mobile PTZ (panoramice);

50 de camere termice/bispectrum, capabile să funcționeze și în condiții de iluminare redusă, care vor fi montate pe străzile din Centrul Istoric.

De asemenea, sistemul va include și o platformă software de management video, cu funcții avansate de analiză bazată pe inteligență artificială. Printre funcționalitățile minime cerute se numără detectarea automată a incidentelor, recunoașterea tiparelor de comportament, numărarea persoanelor, identificarea zonelor aglomerate și anonimizarea datelor personale în fluxurile video.

În dispeceratul Poliției Locale va fi instalat un videowall format din 21 de monitoare de mari dimensiuni, alături de două posturi dedicate operatorilor. Proiectul include infrastructură hardware pentru procesare și stocare, echipamente de rețea, servere, sisteme de backup și toate serviciile de montaj și punere în funcțiune. Durata contractului este de 9 luni, fără posibilitatea de reînnoire. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20 februarie 2026, iar ofertele vor fi deschise în aceeași zi, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).