Bloomberg: Conducta saudită care ocolește Strâmtoarea Ormuz pompează la capacitatea maximă de 7 milioane de barili pe zi

Conducta crucială est-vest a Arabiei Saudite, care ocolește Strâmtoarea Ormuz, pompează petrol la capacitatea maximă de 7 milioane de barili pe zi, potrivit unei surse familiarizate cu situația, transmite Bloomberg.

Această realizare tehnică reprezintă punctul culminant al planului de urgență pe termen lung al regatului pentru menținerea fluxului de petrol după închiderea efectivă a principalei rute de export. Flotile de petroliere au fost redirecționate către portul Yanbu de la Marea Roșie pentru a colecta petrolul, asigurând o linie vitală importantă pentru aprovizionarea globală.

Exporturile de țiței prin Yanbu au ajuns acum la aproximativ 5 milioane de barili pe zi, iar regatul exportă, de asemenea, între 700.000 și 900.000 de barili pe zi de produse rafinate, potrivit persoanei familiarizate cu industria petrolieră saudită. Din cei 7 milioane de barili pe zi care trec prin conductă, 2 milioane sunt destinați rafinăriilor saudite.

Ruta Yanbu compensează doar parțial impactul asupra aprovizionării cauzat de închiderea strâmtorii Ormuz, prin care treceau aproximativ 15 milioane de barili de țiței pe zi înainte de război. Dar această rută ocolitoare este unul dintre motivele pentru care prețurile petrolului nu au atins nivelurile maxime de criză înregistrate în urma șocurilor de aprovizionare anterioare.

Având în vedere că gruparea Houthi din Yemen declară acum că intră în război, îngrijorarea pentru piața petrolului va fi că Marea Roșie va deveni un nou front al conflictului. Deși Houthi nu au dat niciun indiciu că ar ataca petrolierele care traversează Marea Roșie și strâmtoarea Bab El-Mandeb, aceștia au amenințat anterior transportul maritim din zonă cu drone și rachete.

Arabia Saudită, care are un rol istoric ca furnizor mondial de petrol de ultimă instanță și se bucură de o reputație de fiabilitate, s-a pregătit de zeci de ani pentru scenariul cel mai pesimist al închiderii strâmtorii Ormuz. Și-a pus planul de urgență în aplicare la câteva ore după primele lovituri ale SUA și Israelului asupra Iranului și, de atunci, a intensificat transporturile est-vest.

Traversând Peninsula Arabică de la imensele câmpuri petroliere din estul țării până la orașul portuar industrial Yanbu, conducta are o lungime de peste 1.000 de kilometri (620 de mile). Este un produs secundar al unui conflict anterior - războiul Iran-Irak din anii 1980 - care a fost marcat de atacuri asupra navelor din strâmtoare, dar nimic comparabil cu închiderea aproape totală fără precedent pe care a provocat-o conflictul actual.