Bolojane, în Austria se face invers ca în România pentru că nu vor să distrugă țara: se reduce TVA-ul la alimente și scade drastic costul electricității
Postat la: 25.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Guvernul Austriei a ajuns la un acord asupra unui pachet de reduceri fiscale și subvenții menit să atenueze presiunea costurilor pentru gospodării și companii, într-un moment în care țara se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din zona euro.
Măsurile au fost negociate în cadrul coaliției aflate la guvernare, care traversează o perioadă de instabilitate politică, și vizează atât scăderea cheltuielilor de trai, cât și stimularea economiei. Printre deciziile-cheie se află înjumătățirea TVA-ului deja redus aplicat alimentelor.
Un alt pilon important al pachetului este energia. Începând din luna martie, peste 400.000 de gospodării vor beneficia de prețuri mai mici la electricitate, după ce cel mai mare furnizor de energie din țară va reduce tarifele cu aproximativ o treime. Pentru o gospodărie medie, cu un consum anual de 3 500 kWh, economia estimată depășește 200 de euro pe an, scrie ZF.
Reducerea vine în urma adoptării, în decembrie, a unei noi legislații privind piața electricității, care introduce o garanție prin care scăderile de pe piața angro trebuie transferate către consumatorii finali. Autoritățile încearcă astfel să corecteze impactul anilor cu prețuri ridicate la energie.
Pe lângă măsurile de sprijin pentru populație, cancelarul Christian Stocker a anunțat și un plan de investiții pentru atragerea industriei de tehnologie avansată. Guvernul intenționează să aloce 2,6 miliarde de euro pentru domenii precum inteligența artificială, calculul cuantic și fotonica. Pachetul mai include și pregătirea unei legislații care să permită circulația vehiculelor autonome pe drumurile austriece. Primării paralizate după blocarea majorării taxelor.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Misterul Chivotului Legământului se adâncește pe măsură ce noi descoperiri remodelează scopul relicvei biblice
Un egiptolog a propus o interpretare noua asupra Chivotului Legamantului, sugerand ca acesta nu a fost doar un obiect sa ...
-
Controlul populației: Microsoft a oferit FBI acces la date criptate pe laptopuri cu Windows. Cum a fost posibil fără spargerea parolelor
Microsoft a confirmat ca a furnizat catre FBI cheile de recuperare necesare pentru a decripta informațiile de pe trei la ...
-
Controverse majore înainte de zborul spre Lună: NASA merge înainte cu misiunea, deși nava are o defecțiune critică
În timp ce NASA iși menține calendarul ambițios pentru urmatoarea misiune pe Luna, un conflict tot mai vizibil se ...
-
Se zguduie știința și religia: un fizician de la Harvard spune că știe distanța exactă la care se află Dumnezeu față de Pământ
Fizicianul Michael Guillén, fost profesor la Harvard, a lansat o ipoteza surprinzatoare care imbina știința cu re ...
-
SUA: Agenții ICE au arestat o fetiță de 2 ani și au deportat-o ilegal într-un alt stat. Avocat: „Lipsa de umanitate este dincolo de orice cuvinte"
Un copil de doi ani și tatal sau au fost reținuți joi de agenți federali de imigrare ICE in Minneapolis și transportați ...
-
Dr. Jack Kruse: Cum folosește DARPA câmpuri electromagnetice (EMF) pentru a-ți controla mintea VIDEO
Marty Bent, realizator de podcast cunoscut, il intervieveaza pe neurochirurgul Dr. Jack Kruse despre intersecția dintre ...
-
SUA se retrag din Organizația Mondială a Sănătății. Decizia pune în pericol sănătatea globală
Statele Unite ale Americii și-au finalizat retragerea din Organizația Mondiala a Sanatații, organism la a carui inființa ...
-
Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline
Pana in anul 2035, peisajul digital al Uniunii Europene va trece printr-o schimbare radicala, marcata de eliminarea defi ...
-
Coldea la Davos: "Ordinea mondială a murit iar serviciile secrete vor decide viitorul. Ele trebuie să devină puteri executive!"
Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a susținut la „Davos Lodge 2026" un discurs in care a avert ...
-
Youval Harari la Davos: "Vom ajunge să recunoaștem Inteligența Artificială drept persoană?"
Istoricul, scriitorul și cercetatorul israelian Yuval Noah Harari pune o intrebare tulburatoare in discursul din acest a ...
-
Musk îi spune șefului Blackrock că el este un extraterestru. Glumă sau adevăr?
Elon Musk ii spune directorului general BlackRock Larry Fink la Forumul Economic Mondial ca este un extraterestru din vi ...
-
Reuters: Vladimir Putin și Donald Trump au stabilit împărțirea Ucrainei la Anchorage
În timpul discuțiilor din Alaska, președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au conveni ...
-
Dungaciu și Simion îl consideră înțelept pe americanul care a susținut că anularea alegerilor prezidențiale din România a fost corectă VIDEO
Dan Dungaciu și George Simion s-au pozat cu Daniel Fried de la Atlantic Council, americanul care a susținut anularea ale ...
-
Descoperire neașteptată lângă Roma: Un sanctuar antic dedicat lui Hercule vechi de 2.400 de ani
Doua morminte aparținand elitei din perioada Republicii Romane, vechi de peste 2.400 de ani, precum și un sanctuar dedic ...
-
Trump dă alarma la Teheran: O „armada" navală americană se îndreaptă spre Golful Persic
Presedintele SUA Donald Trump a afirmat joi ca o „armada" navala americana se indreapta spre Golful Persic, mentin ...
-
Creaturile bizare care au sfidat evoluția: nu erau nici plante, nici animale, ci doar un eșec al naturii
Cu mult inainte de apariția dinozaurilor și chiar inainte ca viețuitoarele cu schelet sa umple oceanele, Pamantul era lo ...
-
Boicotarea Cupei Mondiale: Europa coace planul de contraatac față de măsurile lui Donald Trump
Atacurile lui Donald Trump impotriva Europei și planul de a prelua cu forța Groenlanda ii forțeaza pe liderii din Europa ...
-
Ancheta Nordis a fost extinsă de DIICOT și pentru bancrută frauduloasă: Apar noi acuzații
Ancheta din dosarul Nordis, in care zeci de cumparatori de apartamente ar fi fost țepuiți de avocata Laura Vicol și soțu ...
-
Aberația din capul lui BoloJAF: Românii cu mașini hibrid noi plătesc mai mult decât cei cu un diesel vechi
Formula de impozitare pentru autovehicule s-a modificat și, pe langa creșterea impozitului auto, noua formula de calcul ...
-
Adevărul despre lumea în care suntem obligați să trăim VIDEO
Televiziunile, social media, instrumente ale serviciilor secrete straine pentru propaganda și impunerea unei ordini soci ...
-
Val de plângeri penale la Parchetul General pe tema anulării alegerilor. Despagubire de câte un milion de euro pentru fiecare acțiune
Zeci de persoane au depus simultan plangeri penale la Parchetul General, acuzand aproximativ 60 de oficiali și organizaț ...
-
Forumul Mondial al complotiștilor de la Davos
Asistam in aceste zile la spectacolul unui globalism muribund care iși prelungește agonia in lupta cu un suveranism conf ...
-
Se schimbă regulile de călătorie cu avionul în Europa: Se elimină cele mai enervante și aberante reguli impuse de companiile aeriene
Parlamentul European a adoptat noi reguli privind drepturile pasagerilor aerieni, menite sa elimine taxele ascunse și pr ...
-
În Marea Neagră a apărut un nou prădător feroce: Se aclimatizează ciudat de repede și va provoca probleme foarte mari
Cercetatorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marina (INCDM) „Grigore Antipa" au confirmat prezen ...
-
Crezi că ai doar cinci simțuri? Noile cercetări spun că s-ar putea să ai 33
Majoritatea dintre noi cresc crezand ca avem doar cinci simțuri: vederea, auzul, mirosul, gustul și atingerea. Dar neuro ...
-
Oamenii de știință studiază acum Inteligența Artificială ca pe un nou organism biologic
Oamenii de știința incep sa trateze sistemele AI puternice mai puțin ca software-ul tradițional și mai mult ca forme de ...
-
Europa a încetat schimbul de informații de intelligence cu SUA din cauza Groenlandei
Dupa cum relateaza ziarul britanic The i Paper, care citeaza surse din NATO, ambițiile lui Trump in privința autonomiei ...
-
Trump nu vrea doar Groenlanda, ci construiește o capcană strategică pentru Rusia
Dupa capturarea triumfala a președintelui Venezuelei, Maduro, Trump a declarat fara ezitare: „Într-un fel sa ...
-
Românii s-au grăbit să fie proștii Europei când și-au închis minele: Termocentralele pe lignit din Germania au revenit pe profit
Unele dintre cele mai poluante centrale electrice din Germania sunt din nou pe profit si au crescut productia de energie ...
-
Avertisment al ANCP: Cum poate fi limitat dreptul la proprietate al românilor plecați din țară
Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) avertizeaza romanii care sunt plecați din țara, dar deți ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu