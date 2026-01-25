Bolojane, în Austria se face invers ca în România pentru că nu vor să distrugă țara: se reduce TVA-ul la alimente și scade drastic costul electricității

Guvernul Austriei a ajuns la un acord asupra unui pachet de reduceri fiscale și subvenții menit să atenueze presiunea costurilor pentru gospodării și companii, într-un moment în care țara se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din zona euro.

Măsurile au fost negociate în cadrul coaliției aflate la guvernare, care traversează o perioadă de instabilitate politică, și vizează atât scăderea cheltuielilor de trai, cât și stimularea economiei. Printre deciziile-cheie se află înjumătățirea TVA-ului deja redus aplicat alimentelor.

Un alt pilon important al pachetului este energia. Începând din luna martie, peste 400.000 de gospodării vor beneficia de prețuri mai mici la electricitate, după ce cel mai mare furnizor de energie din țară va reduce tarifele cu aproximativ o treime. Pentru o gospodărie medie, cu un consum anual de 3 500 kWh, economia estimată depășește 200 de euro pe an, scrie ZF.

Reducerea vine în urma adoptării, în decembrie, a unei noi legislații privind piața electricității, care introduce o garanție prin care scăderile de pe piața angro trebuie transferate către consumatorii finali. Autoritățile încearcă astfel să corecteze impactul anilor cu prețuri ridicate la energie.

Pe lângă măsurile de sprijin pentru populație, cancelarul Christian Stocker a anunțat și un plan de investiții pentru atragerea industriei de tehnologie avansată. Guvernul intenționează să aloce 2,6 miliarde de euro pentru domenii precum inteligența artificială, calculul cuantic și fotonica. Pachetul mai include și pregătirea unei legislații care să permită circulația vehiculelor autonome pe drumurile austriece. Primării paralizate după blocarea majorării taxelor.