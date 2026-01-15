Când Marea Neagră a înghețat și lupii au făcut prăpăd. "Marele Îngheț" din 1929
Postat la: 15.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În iarna anului 1929, Marea Neagră a „tăcut". A fost o iarnă atât de cumplită în România, încât marea a înghețat pe o distanță de 15 kilometri în larg, de la mal. Vapoarele au rămas blocate în gheață ca într-o menghină albă, iar echipajele coborau pe scări de frânghie și mergeau pe jos până la cazinoul din Constanța pentru a-și face provizii. Dar detaliul cu adevărat terifiant a fost migrația lupilor. Din cauza gheții solide care a unit Delta Dunării de uscat, haite de lupi înfometați au traversat marea înghețată și au intrat în orașele de la mal, vânând animalele din curți. A fost una dintre puținele dăți în istorie când marea nu a fost o barieră, ci un pod pentru prădători.
Temperaturile înregistrate în acea lună februarie au fost de-a dreptul polare, termometrele coborând frecvent sub minus 25 de grade Celsius, cu minime istorice de minus 30 de grade în zonele montane și de câmpie. Frigul a venit brusc și a fost însoțit de viscole puternice, care au troienit zăpada până la înălțimea acoperișurilor caselor. În Dobrogea, vântul tăios, cunoscut sub numele de Crivăț, a amplificat senzația de ger, transformând orice ieșire din casă într-un pericol mortal pentru oameni și animale deopotrivă.
Fenomenul de îngheț al mării a fost progresiv, dar rapid. Inițial, s-au format ace de gheață la mal, care apoi s-au unit în blocuri masive, numite banchize. Valurile au fost prinse în mișcare, creând sculpturi naturale bizare, iar sunetul obișnuit al valurilor a dispărut complet, fiind înlocuit de o liniște nefirească, întreruptă doar de pârâiturile sinistre ale gheții care se dilata și se contracta sub presiunea curenților marini de adâncime.
Situația navelor prinse în larg a fost dramatică. Marinarii de pe vasele comerciale s-au trezit izolați într-un deșert alb, neputând să se deplaseze nici înainte, nici înapoi. Coca navelor era supusă unei presiuni enorme din partea gheții, existând riscul real ca aceasta să fie zdrobită. Echipajele au fost nevoite să raționalizeze sever alimentele și combustibilul, deoarece nimeni nu știa cât va dura blocada albă impusă de natură.
Lupii, mânați de o foame disperată, au profitat de acest pod de gheață nesperat. Delta Dunării fiind complet înghețată, prădătorii au putut să își extindă teritoriul de vânătoare mult spre sud. Ei au ocolit barierele naturale care îi țineau de obicei la distanță de așezările umane dense. Locuitorii din satele de coastă și de la periferia orașelor au trăit nopți de groază, auzind urletele haitelor care pătrundeau în gospodării și prădau vitele, oile și câinii de pază, singura sursă de hrană accesibilă în acel pustiu înghețat.
În ciuda pericolului și a frigului, locuitorii din Constanța au ieșit pe gheață pentru a imortaliza momentul. Există fotografii de arhivă care arată oameni plimbându-se, patinând sau chiar mergând cu sania la kilometri distanță de țărm, în dreptul Cazinoului. Marea devenise un parc imens, o extensie a promenadei, dar sub stratul de gheață, curenții rămâneau puternici și imprevizibili, reprezentând un risc constant pentru cei prea curajoși.
Criza a afectat grav și infrastructura feroviară. Trenurile care încercau să ajungă în Dobrogea au rămas înzăpezite în câmp deschis, unele fiind îngropate complet sub zăpadă. Sute de pasageri au stat blocați zile în șir în vagoane neîncălzite, fără mâncare, așteptând ca armata și voluntarii să desfunde liniile cu lopata, deoarece locomotivele cu plug nu mai făceau față troienelor uriașe.
La Sulina și Sfântu Gheorghe, localitățile au fost complet izolate de restul lumii timp de câteva săptămâni. Proviziile de făină și lemne s-au epuizat rapid, iar oamenii au fost nevoiți să ardă mobilierul sau gardurile pentru a se încălzi. Autoritățile au încercat să trimită ajutoare cu avioanele, dar condițiile meteo nefavorabile, ceața și viscolul, au făcut ca multe zboruri să fie anulate sau amânate.
Dezghețul a venit abia în luna martie și a fost la fel de cumplit ca înghețul. Când temperaturile au început să crească, banchiza s-a rupt în bucăți uriașe, care s-au ciocnit între ele cu zgomote asurzitoare. Sloiurile purtate de valuri au lovit cu putere digurile și infrastructura portuară, provocând daune materiale semnificative. Vapoarele eliberate au putut în sfârșit să navigheze, dar pericolul icebergurilor plutitoare a persistat mult timp.
Iarna din 1929 a rămas în memoria colectivă a românilor drept „Marele Îngheț". A fost un moment în care natura a demonstrat cât de fragilă este civilizația umană în fața forțelor elementare. Poveștile despre marea pe care se putea merge cu piciorul și despre lupii care veneau din larg s-au transmis din generație în generație, devenind o legendă reală a Dobrogei, o mărturie a unei vremi când marea a devenit uscat.
