Ce se întâmplă în organism după doar o săptămână cu mai puțină sare. Cine ar trebui să acorde o atenție specială

Deși pare un ingredient banal, sarea se regăsește într-o gamă foarte largă de produse, inclusiv în alimente despre care mulți nici nu bănuiesc că ar conține cantități semnificative de sodiu.

Din acest motiv, depășirea dozei zilnice recomandate este mai ușoară decât pare. Numeroase produse procesate ascund cantități importante de sare, iar consumul lor constant poate avea efecte nedorite asupra organismului.

Experții în nutriție atrag atenția de ani buni asupra impactului pe care excesul de sodiu îl poate avea asupra sănătății. În schimb, o reducere a consumului poate aduce beneficii vizibile într-un timp surprinzător de scurt. Potrivit specialiștilor citați de EatingWell, chiar și o săptămână în care aportul de sare este diminuat poate produce schimbări notabile.

Ce efecte pot apărea după o săptămână cu mai puțină sare

Una dintre primele schimbări observate după reducerea consumului de sare este îmbunătățirea valorilor tensiunii arteriale. Organismul începe să elimine mai eficient excesul de lichide, ceea ce reduce presiunea exercitată asupra vaselor de sânge.

„Tensiunea arterială reflectă forța cu care sângele apasă asupra pereților arterelor, iar reducerea consumului de sodiu poate ajuta organismul să elimine excesul de lichide, ceea ce poate reduce această presiune relativ rapid”, a explicat medicul Veronica Rouse.

Persoanele care consumă frecvent alimente bogate în sare pot observa relativ repede efectele unei alimentații mai echilibrate. Chiar și după numai câteva zile, valorile tensiunii arteriale se pot îmbunătăți, iar senzația de retenție de apă poate începe să se reducă.

Care este cantitatea recomandată de sare

Medicii nu recomandă eliminarea completă a sării din alimentație, deoarece organismul are nevoie de sodiu pentru a funcționa corespunzător. Totuși, este importantă limitarea cantității adăugate în preparate și atenția la produsele din comerț.

Pentru persoanele care se confruntă cu hipertensiune arterială, specialiștii recomandă ca aportul zilnic să nu depășească 1.500 mg de sodiu.

O mare parte din sarea consumată zilnic nu provine din solniță, ci din alimente procesate, semipreparate, mezeluri, conserve sau produse de tip fast-food. De aceea, citirea etichetelor poate face o diferență importantă.

Specialiștii subliniază că beneficiile apar mai ales în cazul celor care obișnuiau să consume cantități mari de sodiu, însă efectele pozitive pe termen lung depind de menținerea unor obiceiuri alimentare sănătoase și de limitarea produselor ultraprocesate.