Cele 7 mistere-cheie ale Giulgiului din Torino cre îi intrigă la maxim pe cercetători

Giulgiul din Torino, despre care se crede ca il infatisează pe Iisus pe giulgiul din mormânt, imprimat printr-un fenomen inexplicabil datorat Invierii, este atât de important pentru că nu este doar o trăsătură ciudată - este un întreg teanc de mistere convergente (unele dintre ele microscopice) care nu se comportă deloc ca o artă normală.

Și unele dintre cele mai noi afirmații despre sânge se citesc chiar ca o cronologie: o fază de sânge anterioară din zona feței (sânge stres-transpirație), urmată de sânge major în timp ce este viu (răstignire), urmată de separarea post-mortem a sângelui/serului (rană laterală după moarte).

Cercetătorii indică, de asemenea, comportamente ciudate ale unor pete - lucruri precum fluorescența în jurul anumitor margini și modele de micșorare deshidratate - iar unii susțin că acest lucru ar putea sugera că ceva neobișnuit s-a întâmplat la interfața de imagine sanguină (deși această interpretare este dezbătută).

Ideea cheie este că acestea sunt genul de detalii în stil medico-legal pe care un artist cu secole în urmă nici nu ar ști să le construiască, totuși când aplici cadrul de răstignire, înmormântare și înviere „misterele" încep să se alinieze într-o poveste coerentă, mai degrabă decât într-o pictură inteligentă.

MISTERE CHEIE MENȚIONATE

1) Pretenții „cronologie" sanguină: faza anterioară a zonei feței → traumatism sânge în timp ce este viu → separare post-mortem sânge/ser.

2) Separarea sângelui/serului (efect stil „sânge și apă") raportată în unele zone.

3) Efecte neobișnuite de fluorescență/margine luminoasă raportate în jurul unor margini de pete.

4) Comportament sanguin deshidratat/ micsorat pe care unii il interpreteaza ca fiind compatibil cu un proces neobisnuit la interfata.

5) Imagine corporală extrem de superficială: limitată la suprafața exterioară a fibrelor de in, mai degrabă decât la înmuiat.

6) Nu se comportă ca vopseaua/pigment tipic investigat (fără comportament normal „ca vopsea").

7) Comportament negativ fotografic: tonurile se inversează într-un mod care face imaginea "pop".