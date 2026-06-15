Cercetare nouă pune sub semnul întrebării rolul calciului și vitaminei D în prevenirea problemelor osoase
Postat la: 15.06.2026 |
Suplimentele cu calciu și vitamina D, recomandate de ani de zile pentru menținerea sănătății oaselor, ar putea avea efecte mult mai reduse decât se credea.
O amplă analiză publicată în revista medicală The BMJ și preluată de Science Daily concluzionează că aceste produse oferă beneficii limitate în prevenirea fracturilor și căderilor la majoritatea persoanelor vârstnice. Autorii cercetării susțin că rezultatele ar trebui să determine o reevaluare a recomandărilor generale privind administrarea de rutină a acestor suplimente, potrivit mediafax.
Specialiștii atrag atenția că accidentele cauzate de căderi sunt frecvente în rândul persoanelor în vârstă. Aproximativ una din trei persoane cu vârsta de peste 65 de ani suferă cel puțin o cădere în fiecare an. În multe cazuri, aceste incidente provoacă fracturi care pot afecta semnificativ calitatea vieții.
Pe lângă durere și dificultățile de mobilitate, astfel de accidente pot duce la pierderea independenței și, uneori, la internarea pe termen lung în centre de îngrijire. Din acest motiv, prevenirea fracturilor reprezintă o prioritate pentru sistemele de sănătate din întreaga lume.
Pentru a evalua eficiența suplimentelor, o echipă de cercetători din Canada a analizat rezultatele a 69 de studii clinice alese la întâmplare. În total, analiza a inclus date provenite de la 153.902 adulți.
Studiile au comparat efectele suplimentelor cu calciu, vitamina D sau ale combinației dintre cele două cu cele ale unui placebo sau ale lipsei tratamentului. Scopul a fost stabilirea impactului acestora asupra riscului de fracturi și căderi.
Rezultatele au indicat că suplimentele cu calciu oferă puține sau niciun fel de beneficii relevante din punct de vedere clinic în reducerea riscului general de fracturi. Concluzii similare au fost obținute și pentru vitamina D administrată separat.
De asemenea, combinația dintre calciu și vitamina D nu a demonstrat o reducere semnificativă a numărului de fracturi comparativ cu persoanele care nu au primit suplimente. Analiza a arătat rezultate similare și în cazul fracturilor de șold, considerate printre cele mai grave complicații asociate îmbătrânirii.
În plus, cercetătorii nu au identificat dovezi solide că aceste suplimente reduc riscul de cădere. Autorii studiului au analizat și influența unor factori precum vârsta, sexul, istoricul fracturilor sau aportul de calciu din alimentație. Concluziile au rămas în mare parte neschimbate.
Cercetătorii precizează însă că rezultatele nu se aplică neapărat persoanelor care suferă de anumite afecțiuni osoase sau celor care urmează tratamente pentru osteoporoză. În aceste situații, recomandările medicale trebuie stabilite individual.
Autorii studiului consideră că actualele dovezi nu susțin administrarea de rutină a suplimentelor cu calciu și vitamina D pentru prevenirea fracturilor și căderilor la majoritatea adulților în vârstă. Ei recomandă revizuirea ghidurilor și politicilor care încurajează utilizarea generalizată a acestor produse.
Într-un editorial asociat cercetării, specialiștii susțin că resursele ar putea fi direcționate către măsuri care și-au demonstrat deja eficiența. Printre acestea se numără exercițiile pentru îmbunătățirea echilibrului, antrenamentele de rezistență și programele personalizate de prevenire a căderilor.
Cercetătorii subliniază că sunt necesare noi studii pentru a stabili dacă anumite categorii de persoane cu risc ridicat ar putea beneficia totuși de administrarea suplimentelor cu calciu și vitamina D.
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