Cercetătorii au lăsat 25 de roboți AI să se plimbe liberi într-un oraș virtual. Rezultatele au fost fascinante

O echipă de cercetători de la Universitatea Stanford și Google a lăsat 25 de roboți alimentați cu AI să se plimbe liberi într-un oraș virtual - și aceștia s-au comportat mult mai uman decât ne-am fi așteptat.

După cum se detaliază într-un studiu recent, care urmează să fie evaluat de colegi, cercetătorii au antrenat 25 de „agenți generativi" diferiți, folosind modelul lingvistic mare GPT-3.5 al OpenAI, pentru a „simula un comportament uman credibil", cum ar fi pregătirea micului dejun, mersul la serviciu sau practicarea unei profesii specifice, cum ar fi pictura sau scrisul.

Un oraș virtual numit „Smallville" le-a permis acestor agenți să se deplaseze de la școală la o cafenea sau să meargă la un bar după serviciu. Cu alte cuvinte, este un pic ca jocul „The Sims", dar fără niciun fel de intervenție umană. De fapt, mediul experimentului a fost „inspirat" de jocul video, „unde utilizatorii finali pot interacționa cu un oraș mic de 25 de agenți folosind limbajul natural".

Cercetătorii au descoperit că agenții lor puteau „produce comportamente sociale individuale și emergente credibile". De exemplu, un agent a încercat să organizeze o petrecere de Ziua Îndrăgostiților, trimițând invitații și stabilind ora și locul petrecerii. Cursa pentru primăria din Smallville a inclus și genul de dramă pe care te-ai aștepta să o vezi într-un oraș mic.

„Sincer să fiu, nu-mi place Sam Moore", a spus un agent pe nume Tom după ce a fost întrebat ce părere are despre candidatul la primărie. „Cred că este departe de comunitate și nu are la inimă interesele noastre." A devenit chiar mai uman de atât. Unii agenți au încercat chiar să meargă la afaceri care erau închise după o anumită oră. Pe scurt, este o altă privire fascinantă asupra capacităților AI generative.

Michael Wooldridge, profesor de informatică la Universitatea Oxford, care studiază AI și nu a fost implicat în studiu, a declarat pentru Insider că descoperirile sunt „pași mici" către realizarea inteligenței artificiale generale, un punct în care instrumentele AI pot îndeplini sarcini intelectuale la nivel uman, dar a adăugat că „avem un drum lung, lung de parcurs".

Pentru alții, citirea studiului a fost ca și cum ar fi descoperit că Matrix este real: confirmarea că am putea trăi cu toții într-o simulare, agenții IA fiind condamnați să interacționeze între ei ca parte a experimentului altcuiva. „Imaginați-vă că puteți observa strict o lume 3D plină de 'oameni' IA care își trăiesc viața", a meditat un utilizator Reddit. „Ar fi fascinant."