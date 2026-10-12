Cine e judecătorul Vlad Andriescu de care depinde punerea în libertate a lui Calin Georgescu amanata pentru mâine

Magistratul Vlad Andriescu de la Tribunalul București este și judecătorul din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, ajuns ulterior nr. 2 în AUR, care nu și-a motivat soluția mai bine de un an, până după prescrierea eventualei răspunderi penale.

Judecătorul Vlad Andriescu este și magistratul care l-a arestat în 2012 pe fostul deputat PDL Alin Trăşculescu şi a menţinut decizia de arsestare pentru afaceristul Nelu Iordache în dosarul privind autostrada Nădlac Arad.

În acest caz, judecătorul Andriescu l-a condamnat pe Nelu Iordache la 6 ani şi 3 luni de închisoare.

În 2018, judecătorul Andriescu i-a permis lui Florin Secureanu, fostul manager de la spitalul Malaxa, să plece din ţară, în Italia, la Bari.

În iulie 2018, judecătorul a respins şi propunerea Parchetului Capitalei privind arestarea fraţilor Bonciu, suspectaţi că ar fi ucis doi paznici de la o fabrică de ciment din Capitală, dar şi că ar fi autorii unei crime asemănatoare din anul 2017.

Vlad Andriescu a fost cercetat în trecut de Inspecția Judiciară în două dosare.

În primul s-a avut în vedere fapta de a nu redacta în termenul legal hotărârile judecătorești în mod repetat, în unele cauze pentru perioade mari.

În al doilea, unde a primit avertisment, amânări de pronunțare în mod repetat pentru perioade mari.

El a contestat sancțiunea, iar Înalta Curte de Casație și Justiție i-a anulat-o prin decizie definitivă din decembrie 2024.

Judecătorul Vlad Andriescu decide dacă îi menține arestul preventiv pentru Călin Georgescu sau îi înlocuiește măsura cu una mai blândă, cum ar fi controlul judiciar sau eliberarea fără retricții.

Este același magistrat care l-a plasat în control judiciar pe fostul candidat la presedintia României după ce politicianul a fost reținut de DIICOT.