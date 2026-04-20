Cine e "norocosul" care a caștigat cel mai mare premiu al loteriei cu niste numere "puse cu mâna"?

Cineva a fost foarte norocos azi și a câștigat 13 milioane de euro la loto cu numere parcă puse cu mâna.

Este cel mai mare premiu din istoria loteriei române, care a costat 14,50 de lei. Mai exact: 65.969.447,56 de lei, sumă pe care statul o va impozita cu 40%. (Tiberiu Lovin)