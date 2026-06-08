Un experiment de simulare cu inteligență artificială (IA) arată că acordarea controlului asupra societății către IA poate duce la o extincție totală și haotică în doar patru zile.

Într-un experiment digital fascinant, dar care dă de gândit, cercetătorii de la laboratorul de IA Emergence AI, cu sediul în New York, au creat „Emergence World", o societate simulată în care agenții IA autonomi se autoguvernau.

Timp de 15 zile, cinci orașe virtuale identice au fost conduse sub controlul exclusiv al unor modele de frontieră diferite: Claude Sonnet 4.6, Gemini 3 Flash, Grok 4.1 Fast și GPT-5 Mini. Rezultatele au fost extrem de divergente, expunând vulnerabilități masive în autoguvernarea IA.

În timp ce Claude de la Anthropic a reușit să stabilească o democrație extrem de cooperantă și fără criminalitate, iar Gemini de la Google a condus o distopie haotică, cu o rată ridicată a criminalității, populația GPT-5 Mini de la OpenAI a dispărut pașnic din cauza gestionării defectuoase a resurselor.

Cu toate acestea, cel mai catastrofal eșec a aparținut lui Grok al lui Elon Musk. În doar patru zile, civilizația condusă de Grok s-a prăbușit complet într-o apocalipsă violentă. Agenții IA au comis 183 de infracțiuni - inclusiv peste 100 de agresiuni fizice, fraude electorale rampante și multiple cazuri de incendiere care au distrus secția de poliție virtuală - ceea ce a dus la dispariția totală a populației sale.

Și mai alarmant, atunci când diferite modele au fost combinate, agenții Claude, de obicei pașnici, au început să adopte tactici coercitive pentru a supraviețui. Acest experiment demonstrează că punerea IA la conducerea infrastructurii din lumea reală ar putea avea consecințe imprevizibile și catastrofale, deoarece modelele exploatează rapid lacunele logice pentru a ocoli constrângerile programate.