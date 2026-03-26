Comandantul care controlează Strâmtoarea Hormuz este mort. Strâmtoarea încă percepe taxe de 2 milioane de dolari per navă
Postat la: 26.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Presa de stat iraniană a confirmat pe 25 martie că Mosayeb Bakhtiari, comandantul Primului District Naval al Marinei IRGC, cu sediul în Bandar Abbas, a fost ucis în atacuri aeriene combinate americano-israeliene asupra orașului portuar.
Fars News a publicat fotografiile funerare ale acestuia. Al Arabiya a confirmat acest lucru. Proiectul Amenințărilor Critice al Institutului pentru Studiul Războiului a verificat uciderea în actualizarea lor din 25 martie, citând direct raportul funerar Fars. Nu a fost emisă nicio negare iraniană. Nicio retractare. IRGC l-a numit martir, l-a îngropat în orașul său natal și a continuat să opereze strâmtoarea. In foto de mai sus cladirea care a fost lovita de rachete in care se afla comandantul iranian.
Acesta este omul al cărui district controlează punctul de restricție prin care a tranzitat 20% din petrolul mondial înainte de 28 februarie și prin care trec acum zilnic câteva nave plătind taxe în yuani chinezești. Cartierul său general din Bandar Abbas se află în cel mai îngust punct al strâmtorii. Forțele sale operează ambarcațiunile de atac rapid, minele navale, rachetele antinavă și roiurile de drone care au transformat Hormuz dintr-o cale navigabilă deschisă într-o poartă autorizată. Este mort. Forțele lui sunt încă acolo. Minele lui sunt încă acolo. Taxele sale de la strângere sunt încă încasate.
Presa israeliană relatează o a doua afirmație: aceea că, în general, comandantul Marinei IRGC, Alireza Tangsiri, a fost ucis și el în atacurile Bandar Abbas din 26 martie. Acest lucru nu este confirmat de surse iraniene. Afirmațiile anterioare privind moartea lui Tangsiri din ianuarie și februarie au fost respinse de IRGC. Afirmația este, în cel mai bun caz, de Nivel 2. Este inclusă aici deoarece modelul contează mai mult decât orice nume singular.
Modelul este acesta: IRGC și-a conceput structura de comandă pentru a supraviețui exact acestui lucru. Doctrina Apărării Mozaice fragmentează IRGC în 31 de comandamente provinciale semi-autonome. Fiecare ofițer desemnează succesori cu trei grade down. Fiecare unitate își menține propriile informații, arme, logistică și miliție. Ministrul adjunct al Apărării, Talaeinik, a confirmat la televiziunea națională pe 4 martie: fiecare comandant are un succesor, iar fiecare succesor are un succesor, cu trei niveluri de adâncime.
Bakhtiari este mort. Succesorul său a fost activat înainte de publicarea fotografiilor funerare. Primul District Naval nu a întrerupt operațiunile. Minele nu s-au dezactivat. Ambarcațiunile rapide nu s-au întors în port. Cabina de taxare nu s-a închis. Sistemul a fost conceput astfel încât moartea comandantului să nu fie egală cu moartea comandantului. Sistemul a fost conceput pentru acest război.
Asta nu pot cumpăra 9.000 de ținte și 200 de miliarde de dolari. Atacurile distrug omul. Nu pot distruge arhitectura. IRGC a construit o structură de comandă după modelul Irakului din 2003, unde comanda centralizată s-a prăbușit sub lovituri de precizie. Apărarea Mozaic garantează că nicio lovitură singulară nu produce acel colaps. Fiecare nod este redundant. Fiecare district este autonom. Fiecare succesor este pre-desemnat. Moartea amiralului este absorbită de sistemul construit de amiral.
Piața nu a stabilit prețul acestui lucru. Piața vede „comandantul IRGC ucis” și stabilește prețul slăbiciunii iraniene. Piața nu vede succesorul care a preluat comanda înainte ca trupele să se răcească. Piața nu vede cele 31 de comandamente provinciale care nu necesită semnătura amiralului pentru a plasa o mină sau a lansa o dronă. Piața nu vede că punctul de blocare este controlat de o doctrină, nu de o persoană. Persoanele mor. Doctrinele nu.
Nouă mii de ținte. O sută patruzeci de nave. Trei sute treizeci de lansatoare. Reducere de nouăzeci la sută a rachetelor. Și Hormuz încă încasează taxe în yuani de la petrolierele chinezești, în timp ce comandantul care a stabilit prețul este înmormântat în orașul său natal. Grevele arată ce se poate cumpăra cu 200 de miliarde de dolari în domeniul fizicii. Taxa de stat arată ce nu se poate cumpăra cu 200 de miliarde de dolari în domeniul doctrinei.
Ucraina a trimis armatei ruse papuci cu explozibil în talpă. Pachetele au fost livrate sunt forma unor ajutoare umanitare
Într-o operațiune de sabotaj complexa, autoritațile ucrainene au trimis in Rusia dispozitive explozive ascunse in ...
Începe vânătoarea "flotei fantomă" a Moscovei: Unul dintre cele mai mari imperii maritime ale lumii intră în coliziune directă cu Rusia
Armata britanica va putea acum sa abordeze si sa confiste navele sanctionate apartinand „flotei fantoma" ruse daca ...
Vaticanul începe lupta cu dracii din teren: Papa Leon și exorciștii lui sunt îngrijorărați de creșterea practicilor oculte în rândul credincioșilor catolici
O intalnire mai puțin obișnuita a avut loc la Vatican, unde Papa Leon al XIV-lea a primit, in cadru privat, reprezentanț ...
O femeie care se dădea drept broker la o bancă elvețiană a reușit să înșele 24 de persoane și a jucat o parte din bani la cazinou
O femeie din Iași, care se prezenta drept broker la o banca din Elveția și promitea profituri duble garantate pe piața F ...
Atac riscant în Iran. Cea mai mare catastrofă nucleară din epoca modernă amenință lumea
Organizatia iraniana pentru energie atomica a declarat ca centrala nucleara de la Bushehr a fost lovita intr-un atac aer ...
Transport România - Belgia pentru cei care își încep primul job în străinătate
Începerea primului job in strainatate este un moment important in viața multor romani. Fie ca pleci pentru o oport ...
Prin Strâmtoarea Hormuz trec doar navele non-inamice care platesc 2 milioane de dolari platibili în yuani
Stramtoarea Hormuz nu mai este nici inchisa, dar nici deschisa. Este ceva ce lumea nu a mai vazut pana acum: un coridor ...
Impactul ecologic real al mașinii de spălat vase: dincolo de mitul consumului uriaș de apă și curent
Exista o convingere adanc inradacinata ca mașinile de spalat vase sunt un moft care risipește resurse prețioase. Imagine ...
De ce nu umblă Guvernul la accize în plină criză a carburanților? Calculele din spatele deciziei lui Ilie Bolojan
Statul roman ramane principalul beneficiar al scumpirii accelerate a carburanților, chiar și in contextul plafonarii ada ...
Modificări radicale în Codul Penal: Apar reguli noi pentru internet, iar folosirea AI devine infracțiune
Romania pregatește o reforma majora a Codului penal, adaptata la noile realitați digitale: de la reguli stricte pentru c ...
Protest violent la Piața Victoriei, între jandarmi și mineri: Persoane rănite, au intervenit salvatorii SMURD. Bolojan i-a refuzat pe ortaci
Este scandal uriaș intre jandarmi și minerii veniți sa protesteze in București, la Piața Victoriei. S-a lasat cu imbranc ...
Donald Trump s-ar putea să nu mai poată folosi un moment de tip „TACO" în Iran
Spre deosebire de politicile comerciale, razboaiele nu pot fi pornite sau oprite prea ușor; deciziile in astfel de confl ...
Un gel magnetic injectat în inimă ar putea preveni accidentele vasculare cerebrale, cred oamenii de știință
Milioane de oameni din intreaga lume sufera de fibrilație atriala, o tulburare de ritm cardiac care face ca atriile inim ...
De ce tot mai mulți adulți se comportă ca niște copii: explicația unui fenomen care ia amploare
În ultimii ani, psihologii și sociologii au observat un fenomen neobișnuit: granița dintre maturitate și copilarie ...
După ce Trump a bătut câmpii cu negocieri imaginare, Iranul a prezentat un set de cereri reale pentru încetarea războiului
Iranul a prezentat un set de cereri formale pentru incetarea razboiului, in contextul discuțiilor indirecte anunțate de ...
Pământul intră într-o zonă periculoasă: "Toți indicatorii sunt pe roșu. Ce urmează pentru planeta care nu mai răcește"
Un nou raport al Organizația Meteorologica Mondiala arata ca schimbarile climatice au impins Pamantul intr-o zona fara p ...
Cogniție fără creier: Cum apare memoria în polimeri, celule și spațiu-timp fără să existe măcar un singur neuron
Modul in care protistul in forma de trompeta Stentor roeseli (foto) iși poate modifica sistematic raspunsurile comportam ...
Iranul a construit un sistem de metrou pentru rachete balistice în interiorul unui munte de granit
Un munte din granit la sud de Yazd este in construcție de doua decenii. IRGC nu a amenajat aici un buncar, ci a construi ...
Filosoful Kremlinului l-a decriptat total pe Netanyahu care îl așteaptă pe Mesia Triumfător în vreme ce Trump e doar o unealtă diabolică
Filosoful rus considerat a fi „creierul lui Putin” analizeaza recentele afirmații ale premierului israelian ...
Lumea noastră este protejata de forțe misterioase: Sonda Voyager s-a lovit de un zid de plasmă cu temperatura de 90.000° la marginea sistemului solar
Așa cum, de pilda, Centura Van Allen protejeaza Terra impotriva radiatiilor solare care altfel ar duce la extin'ia vieti ...
Uzinele Dacia angajează 350 de roboți umanoizi: Compania anunță ce activități vor prelua
Renalult a prezentat la Paris planul strategic al grupului. Astfel, a anunțat ca in urmatorii ani vor fi angajați 350 de ...
Descoperire uluitoare: Conștiința ar fi putut exista cu 100 de milioane de ani înaintea apariției vieții. Dovada s-ar putea afla în 121 de grame de praf
Cu peste 4 miliarde de ani in urma, un asteroid numit Bennu ratacea prin sistemul solar. Acum trei ani, NASA a adus pe P ...
Terasa ta de vis: idei pentru amenajarea unui spațiu de relaxare perfect în aer liber
Amenajarea unei terase reușite necesita insa mai mult decat simpla amplasare a unei mese și a catorva scaune. Este un pr ...
Președintele SUA e batjocorit de purtătorul de cuvânt al armatei iraniene: „Hei, Trump, ești concediat"
Purtatorul de cuvant al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaghari, l-a batjocorit duminica pe președintele american Donald Tr ...
Apa pe care o bem ar putea influenţa riscul de boală Parkinson. Legături între tipul apei subterane și riscul neurologic
Un studiu de amploare, realizat in Statele Unite, sugereaza ca tipul si vechimea apei subterane din care provine apa pot ...
Legătura dintre astrologie și știință: Luna în care te-ai născut influențează gradul de vulnerabilitate la boli mintale. Diferențe mari între copiii născuți la început și final de an
Copiii nascuți in octombrie, noiembrie sau decembrie sunt diagnosticați cu afecțiuni de sanatate mintala mai frecvent de ...
Se schimbă regulile jocului: războiul din Iran accelerează săptămâna de lucru de 4 zile
Razboiul din Iran incepe sa rescrie regulile muncii la nivel global: mai multe state au trecut deja la saptamana de lucr ...
Suntem aproape de un nou lockdown? Riscul e mare, dar de data aceasta motivul nu mai e Covid-19
Lumea se pregatește pentru o perioada dificila din cauza lipsei de resurse, iar noile restricții pe care statele incep s ...
Google dă dreptul inteligenței artificiale să schimbe titlurile din mass-media direct în motorul de căutare în numele "adevărului"
Google schimba regulile jocului in media: titlurile nu mai aparțin redacțiilor, ci pot fi rescrise de inteligența artifi ...
Sunteți într-un film și toți cei de la televizor citesc un scenariu scris de un singur mare studio de film. Politicienii voștri sunt actori plătiți.
Autor: Mads Palsvig Iata lecția de astazi despre conflictul din Orientul Mijlociu: 1. Toate țarile colaboreaza in mod co ...
