Comandantul care controlează Strâmtoarea Hormuz este mort. Strâmtoarea încă percepe taxe de 2 milioane de dolari per navă

Presa de stat iraniană a confirmat pe 25 martie că Mosayeb Bakhtiari, comandantul Primului District Naval al Marinei IRGC, cu sediul în Bandar Abbas, a fost ucis în atacuri aeriene combinate americano-israeliene asupra orașului portuar.

Fars News a publicat fotografiile funerare ale acestuia. Al Arabiya a confirmat acest lucru. Proiectul Amenințărilor Critice al Institutului pentru Studiul Războiului a verificat uciderea în actualizarea lor din 25 martie, citând direct raportul funerar Fars. Nu a fost emisă nicio negare iraniană. Nicio retractare. IRGC l-a numit martir, l-a îngropat în orașul său natal și a continuat să opereze strâmtoarea. In foto de mai sus cladirea care a fost lovita de rachete in care se afla comandantul iranian.

Acesta este omul al cărui district controlează punctul de restricție prin care a tranzitat 20% din petrolul mondial înainte de 28 februarie și prin care trec acum zilnic câteva nave plătind taxe în yuani chinezești. Cartierul său general din Bandar Abbas se află în cel mai îngust punct al strâmtorii. Forțele sale operează ambarcațiunile de atac rapid, minele navale, rachetele antinavă și roiurile de drone care au transformat Hormuz dintr-o cale navigabilă deschisă într-o poartă autorizată. Este mort. Forțele lui sunt încă acolo. Minele lui sunt încă acolo. Taxele sale de la strângere sunt încă încasate.

Presa israeliană relatează o a doua afirmație: aceea că, în general, comandantul Marinei IRGC, Alireza Tangsiri, a fost ucis și el în atacurile Bandar Abbas din 26 martie. Acest lucru nu este confirmat de surse iraniene. Afirmațiile anterioare privind moartea lui Tangsiri din ianuarie și februarie au fost respinse de IRGC. Afirmația este, în cel mai bun caz, de Nivel 2. Este inclusă aici deoarece modelul contează mai mult decât orice nume singular.

Modelul este acesta: IRGC și-a conceput structura de comandă pentru a supraviețui exact acestui lucru. Doctrina Apărării Mozaice fragmentează IRGC în 31 de comandamente provinciale semi-autonome. Fiecare ofițer desemnează succesori cu trei grade down. Fiecare unitate își menține propriile informații, arme, logistică și miliție. Ministrul adjunct al Apărării, Talaeinik, a confirmat la televiziunea națională pe 4 martie: fiecare comandant are un succesor, iar fiecare succesor are un succesor, cu trei niveluri de adâncime.

Bakhtiari este mort. Succesorul său a fost activat înainte de publicarea fotografiilor funerare. Primul District Naval nu a întrerupt operațiunile. Minele nu s-au dezactivat. Ambarcațiunile rapide nu s-au întors în port. Cabina de taxare nu s-a închis. Sistemul a fost conceput astfel încât moartea comandantului să nu fie egală cu moartea comandantului. Sistemul a fost conceput pentru acest război.

Asta nu pot cumpăra 9.000 de ținte și 200 de miliarde de dolari. Atacurile distrug omul. Nu pot distruge arhitectura. IRGC a construit o structură de comandă după modelul Irakului din 2003, unde comanda centralizată s-a prăbușit sub lovituri de precizie. Apărarea Mozaic garantează că nicio lovitură singulară nu produce acel colaps. Fiecare nod este redundant. Fiecare district este autonom. Fiecare succesor este pre-desemnat. Moartea amiralului este absorbită de sistemul construit de amiral.

Piața nu a stabilit prețul acestui lucru. Piața vede „comandantul IRGC ucis” și stabilește prețul slăbiciunii iraniene. Piața nu vede succesorul care a preluat comanda înainte ca trupele să se răcească. Piața nu vede cele 31 de comandamente provinciale care nu necesită semnătura amiralului pentru a plasa o mină sau a lansa o dronă. Piața nu vede că punctul de blocare este controlat de o doctrină, nu de o persoană. Persoanele mor. Doctrinele nu.

Nouă mii de ținte. O sută patruzeci de nave. Trei sute treizeci de lansatoare. Reducere de nouăzeci la sută a rachetelor. Și Hormuz încă încasează taxe în yuani de la petrolierele chinezești, în timp ce comandantul care a stabilit prețul este înmormântat în orașul său natal. Grevele arată ce se poate cumpăra cu 200 de miliarde de dolari în domeniul fizicii. Taxa de stat arată ce nu se poate cumpăra cu 200 de miliarde de dolari în domeniul doctrinei.