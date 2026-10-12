Comandantul Forțelor NATO în Europa prezintă „teoria victoriei", despre cum poate fi învinsă Rusia dacă atacă statele membre

Comandantul Suprem al Forțelor NATO în Europa (SACEUR), generalul american Alexus Grynkewich,prezintă luni, 12 octombrie, „teoria victoriei", planul Alianței Nord-Atlantice de apărare în cazul unui atac al Rusiei asupra statelor membre. „Suntem mai puternici, iar ei o știu" a fost și mesajul comandatului civil al NATO, Mark Rutte.

Generalul Grynkewich urmează să-și prezinte „teoria victoriei", cu privire la cel mai bun mod de a înfrânge Rusia în cazul unui atac al Moscovei, în cadrul unei Conferințe a Securității la Varșovia, în Polonia, anunță un purtător de cuvânt al NATO.

Această inițiativă intervine în contextul în care NATO vrea să transmită Rusiei un mesaj pentru ca Moscova să oprească o campanie „hibridă" de sabotaje și amestecuri împotriva susținătorilor Kievului în Războiul rus din Ucraina.

Temerile au crescut în ultimele luni, în contextul în care Kremlinul pare să-și intensifice acțiunile, după mai multe incidente foarte mediatizate, inclusiv descoperirea unei drone încărcate cu explozivi pe aeroportul Leipzig, în Germania.

„Teoria victoriei a Comandantului Suprem al Forțelor Aliate în Europa este simplă: păstrarea avantajului NATO, care este conformă planurilor de descurajare și apărare ale Alianței și se bazează pe ele", declara săptămăna trecută un purtător de cuvânt al SECEUR, colonelul Martin O'Donnell.

„Însă, având în vedere un mediu de securitate mondial instabil și complex, trebuie să creăm încă de-acum condițiile pentru a descuraja orice agresiune și, dacă e nevoie, să învingem în caz de atac", potrivit colonelului O'Donnell, care previzează că „teoria victoriei" definește cadrul care permite tocmai acest lucru.

Organizația Tratatului Atanticului de Nord (NATO), înființată după al Doilea Război Mondial, în 1945, cu scopul de a contracara fosta Uniune Sovietică (URSS) - care s-a dizolvat în 1991 -, își apără strașnic planurile de apărare menite să contracareze un atac rus.

Este puțin probabil ca generalul Grynkewich să dezvăluie multe detalii despre strategia NATO.

Însă el vrea să transmită un mesaj Moscovei și să le ofere asgurări membrilor flancului de est - la frontiera cu Rusia - ai Alianței, din care fac parte în prezent Statele Unite, Canada și 30 de țări europene.

NATO repetă în mod insistent că este o alianță defensivă și că nu are nicio intenție să atace Rusia.

Oficiali occidentali avetizează că "atacurile hibride" ale Moscovei devin mai periculoae pe măsură ce armata rusă se împotmolește în Ucraina, în care luptă din 2022, și că ele riscă să provoace pierderi umane considerabile.

NATO, al cărei principal rol este să descurajeze o invazie armată a Rusiei, întâmpină dificultăți în gestionarea acestor incidente care intervin într-o "zonă gri", sub un prag a ceea ce este considerat un act de război sau o operațiune militară, de exemplu o incendiere voită sau un sabotaj.

Șeful civil al NATO, secretarul general al NATO Mark Rutte le cerea statelor membre, la sfârșitul lui septembrie, să rămână „calme, să continue, la fel ca înainte, să susțină Ucraina".

„Nu trebuie să fim naivi (...) în privința Rusiei, dar suntem mai puternici, iar ei o știu", sublinia el.

Însă aeastă intensificare a activităților rusești intervine într-un moment de potențială vulnerabilitate a Europei.

Statele Unite întreprind, în prezent, o reexaminare a desfășurării lor militare în Europa, care ar putea să conducă la reduceri de trupe americane.

Washingtonul urmează să anunțe o decizie în acest sens până la sfârșitul lui 2026.

În paralel, statele europene își consolidează în pripă forțele armate, din cauza unor îndoieli față de fiabilitatea Statelor Unite ale lui Donald Trump.