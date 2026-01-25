Controlul populației: Microsoft a oferit FBI acces la date criptate pe laptopuri cu Windows. Cum a fost posibil fără spargerea parolelor

Microsoft a confirmat că a furnizat către FBI cheile de recuperare necesare pentru a decripta informațiile de pe trei laptopuri, în baza unui mandat legal.

Ancheta viza o presupusă fraudă legată de fondurile de ajutor pentru șomaj acordate în timpul pandemiei de COVID-19. Deși dispozitivele erau protejate prin BitLocker, sistemul de criptare integrat în versiunile moderne de Windows, autoritățile nu au fost nevoite să recurgă la metode de spargere a parolelor. În schimb, au solicitat direct companiei accesul la cheile de recuperare.

Situația a fost posibilă din cauza modului în care BitLocker funcționează în configurația implicită. Pentru a preveni pierderea definitivă a datelor în cazul uitării parolei, Windows salvează automat o copie de rezervă a cheii de recuperare în contul online Microsoft al utilizatorului. Astfel, cheia necesară decriptării nu rămâne exclusiv pe dispozitiv.

Microsoft a explicat că primește aproximativ 20 de solicitări de acest tip pe an și că răspunde mandatelor judecătorești valide, oferind acces la cheile stocate în cloud. În practică, acest mecanism face ca datele să fie criptate pe disc, dar nu complet inaccesibile companiei sau autorităților, atâta timp cât cheia există pe serverele sale.

Abordarea diferă de cea adoptată de alte mari companii din industrie. Apple și Meta au implementat sisteme de criptare end-to-end sau arhitecturi de tip „zero-knowledge", în care nici furnizorul serviciului nu poate accesa datele utilizatorilor, chiar și în baza unui ordin judecătoresc.

În cazul Apple, funcția Advanced Data Protection asigură că cheile de decriptare pentru backup-urile iCloud sunt păstrate exclusiv pe dispozitivele utilizatorilor. Microsoft, în schimb, păstrează controlul asupra cheilor BitLocker încărcate automat în cloud, ceea ce permite accesul legal la datele stocate local.