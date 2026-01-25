Controverse majore înainte de zborul spre Lună: NASA merge înainte cu misiunea, deși nava are o defecțiune critică

În timp ce NASA își menține calendarul ambițios pentru următoarea misiune pe Lună, un conflict tot mai vizibil se conturează în interiorul comunității spațiale: trimiterea astronauților la bordul navei Orion, în ciuda unui defect tehnic major, este considerată de unii experți drept „o nebunie", potrivit CNN.

Patru astronauți vor pleca spre Lună într-o călătorie istorică la bordul navei Orion, deși vehiculul are un defect tehnic cunoscut. În timp ce unii experți cer amânarea misiunii din motive de siguranță, NASA se declară încrezătoare că problema este sub control și că echipajul se va întoarce pe Pământ în siguranță.

Defecțiunea vizează scutul termic, o componentă vitală situată la baza capsulei, care protejează astronauții de temperaturile extreme la reintrarea în atmosferă. Această piesă de hardware este crucială pentru supraviețuirea echipajului în etapa finală a misiunii Artemis II, când nava coboară spre Pământ cu viteze uriașe.

„Acesta este un scut termic defectuos", a declarat dr. Danny Olivas, fost astronaut și membru al echipei care a investigat oficial incidentul. „Nu există nicio îndoială: acesta nu este scutul termic pe care NASA ar dori să-l ofere astronauților săi."

Într-o declarație pentru CNN, NASA a afirmat că „a luat în considerare toate aspectele" deciziei. Agenția a recunoscut că există „incertitudini" legate de fabricarea stratului protector și a subliniat că riscurile persistă indiferent de cursul de acțiune ales.

„În mintea mea, nu există niciun zbor care să decoleze fără să existe o îndoială persistentă", a spus Danny Olivas. „Dar NASA cunoaște cu adevărat importanța scutului termic pentru siguranța echipajului și cred că și-a făcut treaba".

Lakiesha Hawkins, administrator adjunct în cadrul NASA, a confirmat această poziție, declarând că agenția are o încredere deplină în gestionarea riscurilor. Aceeași siguranță este împărtășită și de Reid Wiseman, comandantul misiunii Artemis II, care și-a exprimat public susținerea pentru soluțiile tehnice adoptate.

„Anchetatorii au descoperit cauza principală, care a fost cheia" pentru înțelegerea și rezolvarea problemei scutului termic, a declarat Wiseman reporterilor în iulie anul trecut. „Dacă ne ținem de noua traiectorie de reintrare planificată de NASA, atunci acest scut termic va fi sigur pentru zbor."

Există însă și voci care contestă vehement decizia agenției. „Ceea ce vor să facă este o nebunie", a declarat dr. Charlie Camarda, expert în scuturi termice, cercetător științific și fost astronaut NASA.

Camarda, veteran al primului zbor după dezastrul navetei Columbia din 2003, face parte dintr-un grup de foști angajați NASA care se opun trimiterii astronauților în această expediție. Acesta susține că a încercat luni de zile, fără succes, să convingă conducerea agenției să asculte avertismentele sale.

„Am fi putut rezolva această problemă cu mult timp în urmă", a spus Camarda, care a lucrat ca cercetător științific la NASA timp de două decenii înainte de a deveni astronaut, referindu-se la problema scutului termic. „În schimb, ei continuă să amâne problema."

Acum, NASA se pregătește să dea undă verde lansării misiunii Artemis II, în timp ce liderii agenției spațiale încearcă să asigure publicul și echipajul cu privire la siguranța misiunii.

Nava Orion a fost deja instalată pe rampa de lansare pe 17 ianuarie, fixată deasupra rachetei SLS. În prezent, liderii programului Artemis se reunesc pentru evaluările finale, o etapă decisivă în care se va hotărî dacă misiunea primește permisiunea oficială de decolare cu cei patru astronauți la bord.