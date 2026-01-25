Controverse majore înainte de zborul spre Lună: NASA merge înainte cu misiunea, deși nava are o defecțiune critică
Postat la: 25.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În timp ce NASA își menține calendarul ambițios pentru următoarea misiune pe Lună, un conflict tot mai vizibil se conturează în interiorul comunității spațiale: trimiterea astronauților la bordul navei Orion, în ciuda unui defect tehnic major, este considerată de unii experți drept „o nebunie", potrivit CNN.
Patru astronauți vor pleca spre Lună într-o călătorie istorică la bordul navei Orion, deși vehiculul are un defect tehnic cunoscut. În timp ce unii experți cer amânarea misiunii din motive de siguranță, NASA se declară încrezătoare că problema este sub control și că echipajul se va întoarce pe Pământ în siguranță.
Defecțiunea vizează scutul termic, o componentă vitală situată la baza capsulei, care protejează astronauții de temperaturile extreme la reintrarea în atmosferă. Această piesă de hardware este crucială pentru supraviețuirea echipajului în etapa finală a misiunii Artemis II, când nava coboară spre Pământ cu viteze uriașe.
„Acesta este un scut termic defectuos", a declarat dr. Danny Olivas, fost astronaut și membru al echipei care a investigat oficial incidentul. „Nu există nicio îndoială: acesta nu este scutul termic pe care NASA ar dori să-l ofere astronauților săi."
Într-o declarație pentru CNN, NASA a afirmat că „a luat în considerare toate aspectele" deciziei. Agenția a recunoscut că există „incertitudini" legate de fabricarea stratului protector și a subliniat că riscurile persistă indiferent de cursul de acțiune ales.
„În mintea mea, nu există niciun zbor care să decoleze fără să existe o îndoială persistentă", a spus Danny Olivas. „Dar NASA cunoaște cu adevărat importanța scutului termic pentru siguranța echipajului și cred că și-a făcut treaba".
Lakiesha Hawkins, administrator adjunct în cadrul NASA, a confirmat această poziție, declarând că agenția are o încredere deplină în gestionarea riscurilor. Aceeași siguranță este împărtășită și de Reid Wiseman, comandantul misiunii Artemis II, care și-a exprimat public susținerea pentru soluțiile tehnice adoptate.
„Anchetatorii au descoperit cauza principală, care a fost cheia" pentru înțelegerea și rezolvarea problemei scutului termic, a declarat Wiseman reporterilor în iulie anul trecut. „Dacă ne ținem de noua traiectorie de reintrare planificată de NASA, atunci acest scut termic va fi sigur pentru zbor."
Există însă și voci care contestă vehement decizia agenției. „Ceea ce vor să facă este o nebunie", a declarat dr. Charlie Camarda, expert în scuturi termice, cercetător științific și fost astronaut NASA.
Camarda, veteran al primului zbor după dezastrul navetei Columbia din 2003, face parte dintr-un grup de foști angajați NASA care se opun trimiterii astronauților în această expediție. Acesta susține că a încercat luni de zile, fără succes, să convingă conducerea agenției să asculte avertismentele sale.
„Am fi putut rezolva această problemă cu mult timp în urmă", a spus Camarda, care a lucrat ca cercetător științific la NASA timp de două decenii înainte de a deveni astronaut, referindu-se la problema scutului termic. „În schimb, ei continuă să amâne problema."
Acum, NASA se pregătește să dea undă verde lansării misiunii Artemis II, în timp ce liderii agenției spațiale încearcă să asigure publicul și echipajul cu privire la siguranța misiunii.
Nava Orion a fost deja instalată pe rampa de lansare pe 17 ianuarie, fixată deasupra rachetei SLS. În prezent, liderii programului Artemis se reunesc pentru evaluările finale, o etapă decisivă în care se va hotărî dacă misiunea primește permisiunea oficială de decolare cu cei patru astronauți la bord.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Se zguduie știința și religia: un fizician de la Harvard spune că știe distanța exactă la care se află Dumnezeu față de Pământ
Fizicianul Michael Guillén, fost profesor la Harvard, a lansat o ipoteza surprinzatoare care imbina știința cu re ...
-
SUA: Agenții ICE au arestat o fetiță de 2 ani și au deportat-o ilegal într-un alt stat. Avocat: „Lipsa de umanitate este dincolo de orice cuvinte"
Un copil de doi ani și tatal sau au fost reținuți joi de agenți federali de imigrare ICE in Minneapolis și transportați ...
-
Dr. Jack Kruse: Cum folosește DARPA câmpuri electromagnetice (EMF) pentru a-ți controla mintea VIDEO
Marty Bent, realizator de podcast cunoscut, il intervieveaza pe neurochirurgul Dr. Jack Kruse despre intersecția dintre ...
-
SUA se retrag din Organizația Mondială a Sănătății. Decizia pune în pericol sănătatea globală
Statele Unite ale Americii și-au finalizat retragerea din Organizația Mondiala a Sanatații, organism la a carui inființa ...
-
Schimbare radicală decisă la Bruxelles: internetul clasic va fi oprit. Cei care nu se vor adapta noilor tehnologii riscă să rămână offline
Pana in anul 2035, peisajul digital al Uniunii Europene va trece printr-o schimbare radicala, marcata de eliminarea defi ...
-
Coldea la Davos: "Ordinea mondială a murit iar serviciile secrete vor decide viitorul. Ele trebuie să devină puteri executive!"
Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a susținut la „Davos Lodge 2026" un discurs in care a avert ...
-
Youval Harari la Davos: "Vom ajunge să recunoaștem Inteligența Artificială drept persoană?"
Istoricul, scriitorul și cercetatorul israelian Yuval Noah Harari pune o intrebare tulburatoare in discursul din acest a ...
-
Musk îi spune șefului Blackrock că el este un extraterestru. Glumă sau adevăr?
Elon Musk ii spune directorului general BlackRock Larry Fink la Forumul Economic Mondial ca este un extraterestru din vi ...
-
Reuters: Vladimir Putin și Donald Trump au stabilit împărțirea Ucrainei la Anchorage
În timpul discuțiilor din Alaska, președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au conveni ...
-
Dungaciu și Simion îl consideră înțelept pe americanul care a susținut că anularea alegerilor prezidențiale din România a fost corectă VIDEO
Dan Dungaciu și George Simion s-au pozat cu Daniel Fried de la Atlantic Council, americanul care a susținut anularea ale ...
-
Descoperire neașteptată lângă Roma: Un sanctuar antic dedicat lui Hercule vechi de 2.400 de ani
Doua morminte aparținand elitei din perioada Republicii Romane, vechi de peste 2.400 de ani, precum și un sanctuar dedic ...
-
Trump dă alarma la Teheran: O „armada" navală americană se îndreaptă spre Golful Persic
Presedintele SUA Donald Trump a afirmat joi ca o „armada" navala americana se indreapta spre Golful Persic, mentin ...
-
Creaturile bizare care au sfidat evoluția: nu erau nici plante, nici animale, ci doar un eșec al naturii
Cu mult inainte de apariția dinozaurilor și chiar inainte ca viețuitoarele cu schelet sa umple oceanele, Pamantul era lo ...
-
Boicotarea Cupei Mondiale: Europa coace planul de contraatac față de măsurile lui Donald Trump
Atacurile lui Donald Trump impotriva Europei și planul de a prelua cu forța Groenlanda ii forțeaza pe liderii din Europa ...
-
Ancheta Nordis a fost extinsă de DIICOT și pentru bancrută frauduloasă: Apar noi acuzații
Ancheta din dosarul Nordis, in care zeci de cumparatori de apartamente ar fi fost țepuiți de avocata Laura Vicol și soțu ...
-
Aberația din capul lui BoloJAF: Românii cu mașini hibrid noi plătesc mai mult decât cei cu un diesel vechi
Formula de impozitare pentru autovehicule s-a modificat și, pe langa creșterea impozitului auto, noua formula de calcul ...
-
Adevărul despre lumea în care suntem obligați să trăim VIDEO
Televiziunile, social media, instrumente ale serviciilor secrete straine pentru propaganda și impunerea unei ordini soci ...
-
Val de plângeri penale la Parchetul General pe tema anulării alegerilor. Despagubire de câte un milion de euro pentru fiecare acțiune
Zeci de persoane au depus simultan plangeri penale la Parchetul General, acuzand aproximativ 60 de oficiali și organizaț ...
-
Forumul Mondial al complotiștilor de la Davos
Asistam in aceste zile la spectacolul unui globalism muribund care iși prelungește agonia in lupta cu un suveranism conf ...
-
Se schimbă regulile de călătorie cu avionul în Europa: Se elimină cele mai enervante și aberante reguli impuse de companiile aeriene
Parlamentul European a adoptat noi reguli privind drepturile pasagerilor aerieni, menite sa elimine taxele ascunse și pr ...
-
În Marea Neagră a apărut un nou prădător feroce: Se aclimatizează ciudat de repede și va provoca probleme foarte mari
Cercetatorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marina (INCDM) „Grigore Antipa" au confirmat prezen ...
-
Crezi că ai doar cinci simțuri? Noile cercetări spun că s-ar putea să ai 33
Majoritatea dintre noi cresc crezand ca avem doar cinci simțuri: vederea, auzul, mirosul, gustul și atingerea. Dar neuro ...
-
Oamenii de știință studiază acum Inteligența Artificială ca pe un nou organism biologic
Oamenii de știința incep sa trateze sistemele AI puternice mai puțin ca software-ul tradițional și mai mult ca forme de ...
-
Europa a încetat schimbul de informații de intelligence cu SUA din cauza Groenlandei
Dupa cum relateaza ziarul britanic The i Paper, care citeaza surse din NATO, ambițiile lui Trump in privința autonomiei ...
-
Trump nu vrea doar Groenlanda, ci construiește o capcană strategică pentru Rusia
Dupa capturarea triumfala a președintelui Venezuelei, Maduro, Trump a declarat fara ezitare: „Într-un fel sa ...
-
Românii s-au grăbit să fie proștii Europei când și-au închis minele: Termocentralele pe lignit din Germania au revenit pe profit
Unele dintre cele mai poluante centrale electrice din Germania sunt din nou pe profit si au crescut productia de energie ...
-
Avertisment al ANCP: Cum poate fi limitat dreptul la proprietate al românilor plecați din țară
Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) avertizeaza romanii care sunt plecați din țara, dar deți ...
-
Europa rămâne fără resurse strategice: eșec major în cursa pentru pământurile rare
Marți dimineața, Donald Trump a distribuit o imagine editata digital in care apare plantand un steag american in Groenla ...
-
Omenirea a intrat în era "falimentului apei" și consecințele sunt ireversibile
Lumea a intrat intr-o noua era a „falimentului apei", cu consecinte ireversibile, arata un nou raport al Organizat ...
-
FMI avertisment pentru întreaga omenire: Lovește cu forța unui tsunami și va exploda în acest an
Inteligenta artificiala devine un factor disruptiv major pentru piata muncii globala, iar anxietatea legata de pierderea ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu