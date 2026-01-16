Cum a prezis celebrul Carl Sagan viitorul SUA de azi. Alunecara în superstiție și întuneric
Postat la: 16.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În urmă cu 30 de ani, celebrul Carl Sagan - astrofizician, filosof și scriitor vizionar, profesor la Universitatea Cornell - a prezis cum vor fi Statele Unite în viitor. Cât de precisă este astăzi acea descriere pe care a consemnat-o intr-o lucrare se poate lesne observa:
„Am o presimțire a unei Americi pe vremea copiilor sau nepoților mei - când Statele Unite sunt o economie de servicii și informații; când aproape toate industriile de producție s-au strecurat în alte țări; când puterile tehnologice grozave sunt în mâinile câtorva, și nu unul care reprezintă interesul public poate chiar să înțeleagă problemele; atunci când oamenii și-au pierdut capacitatea de a-și stabili propriile agende sau de a-i pune la îndoială pe cei aflați în autoritate; când, ținându-ne în brațe cristalele și consultând nervos horoscoapele noastre, facultățile noastre critice în declin, incapabil să facă diferența între ceea ce se simte bine și ce-i adevărat, alunecăm, aproape fără să observăm, înapoi în superstiție și întuneric... "
Carl Sagan în „Lumea bântuită de demoni: Știința ca o lumânare în întuneric"
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O femeie care și-a revenit dintr-o hipotermie severă cu stop cardiac a descris timpul ca o succesiune de cadre înghețate compuse din "momente vii"
O femeie care și-a revenit dupa o hipotermie severa i-a șocat pe medicii North Carolina Memorial cand a descris timpul c ...
-
Tentativele oligarhilor tech de a „cumpăra" Groenlanda și amenințarea anexării: ce se află în spatele axei Thiel-Musk-Trump
În 2024, ideea de a transforma Groenlanda intr-un „laborator" pentru ambiții private ale miliardarilor din S ...
-
Tablouri din colecția lui Darius Vâlcov, scoase la licitație prin executare silită de ANAF. Cât e prețul de pornire pentru un desen semnat de Picasso
O parte din colecția de arta a fostului ministru de Finanțe Darius Valcov este scoasa la licitație, in cadrul unei proce ...
-
O nouă teorie fizică susține că universul este construit pe trei dimensiuni ale timpului - nu pe o singură săgeată liniară
Fizicianul Gunther Kletetschka de la Universitatea din Alaska Fairbanks contesta viziunea tradiționala asupra cosmosului ...
-
Cum să asiguri integritatea produselor perisabile prin intermediul unei case de expediții
În lumea dinamica a transportului de produse perisabile, menținerea integritații acestora este esențiala pentru su ...
-
Cum pot eficientiza arhivarea documentelor cu ajutorul bibliorafturilor moderne + recomandări 2026
Arhivarea documentelor ramane un proces esențial pentru orice organizație care gestioneaza volume mari de acte, fie ca v ...
-
Diferența dintre pian și orgă, explicată pe înțelesul tuturor
La prima vedere, pianul și orga par „rude apropiate”. Ambele au clape albe și negre, ambele se canta cu main ...
-
Cum se calculează, pas cu pas, vechimea în muncă și stagiul de cotizare în noul sistem de pensii
Stagiul de cotizare și vechimea in munca sunt stabilite in sistemul public de pensii printr-o procedura tehnica unitara, ...
-
Tinerii sunt afectați de cancer mortal într-un ritm alarmant - Care este rata de supraviețuire
Un nou raport al American Cancer Society ofera o raza de speranța pentru epidemia de cancer care va afecta 2,1 milioane ...
-
Român torturat într-o secție de poliție din Verona: Doi polițiști riscă ani grei de închisoare
Un caz extrem de grav, cu victime romane, zguduie Italia și provoaca indignare in randul comunitații din diaspora. La Ve ...
-
TOP 7 suplimente recomandate pentru susținerea imunității care merită cu adevărat în 2026 și pentru cine sunt potrivite
În 2026, suplimentele pentru imunitate nu mai sunt doar un „plan B” pe care il scoatem din sertar cand ...
-
Trecerea speciei de la oameni normali la idioți utili și idioți inutili!
Toate studiile psihometrice din lume arata o scadere a coeficientului intelectual incepand din anul 2000. Dintre toate a ...
-
Analiză: De ce prăbușirea Bitcoin este începutul maturității pentru economia digitală? 2026 nu este sfârșitul crypto, ci sfârșitul naivității
Pentru mulți, scaderile din 2025 au fost dureroase. Pentru piața crypto, au fost un reset. În cateva saptamani, pe ...
-
DNA face ravagii în ANAF - Inspectorii antifraudă care protejau firmele cu probleme și-au recunoscut faptele
Cinci inspectori antifrauda din Bucuresti au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu DNA, prin care au recunos ...
-
Miracolul nașterii puilor de urs îi fascinează pe cercetători și ridică mari semne de întrebare în privința evoluționismului
Nașterea unui pui de urs este un miracol al planificarii biologice, bazat pe un fenomen numit „implantare intarzia ...
-
Cele 7 mistere-cheie ale Giulgiului din Torino cre îi intrigă la maxim pe cercetători
Giulgiul din Torino, despre care se crede ca il infatiseaza pe Iisus pe giulgiul din mormant, imprimat printr-un fenomen ...
-
Când Marea Neagră a înghețat și lupii au făcut prăpăd. "Marele Îngheț" din 1929
În iarna anului 1929, Marea Neagra a „tacut". A fost o iarna atat de cumplita in Romania, incat marea a ingh ...
-
Zucherberg anunța eșecul Metaversului după ce a investit 70 de miliarde de dolari. In schimb va implementa parteneri virtuali si agenti AI in retelele de socializare
Actionarii Meta care au finatat cu 70 de miliarde de dolari pentru a construi Metaverse-ul au fost nevoiti sa opreasca p ...
-
„Big Brother" la PMB: Analiză de comportament cu AI și camere termice pe străzile din Centrul Vechi
Un nou sistem de monitorizare video in centrul Capitalei ar urma sa fie implementat de catre Primaria București, prin Di ...
-
Suntem priviți prin pereți cu toata intimitatea noastră folosind tehnologia pe care noi o avem in casele noastre
Semnalul Wi-Fi dintr-o locuința ar putea, la un moment dat, sa faca mai mult decat sa conecteze telefoane și laptopuri. ...
-
Președintele american Donald Trump a făcut apel la NATO pentru a accepta preluarea Groenlandei de către SUA
Donald Trump a facut apel catre partenerii din NATO pentru a accepta preluarea Groenlandei de catre SUA, "din motive de ...
-
Guvernul strânge șurubul: tranzacții lovite de nulitate, drone peste case și popriri pe ajutoare sociale
Ministerul Dezvoltarii a inclus, intr-un proiect de lege pus in transparența, un set de masuri care schimba semnificativ ...
-
Mâncarea la Casa Albă: "Groaznică". Trump mănâncă înaintea dineurilor oficiale. Președintele SUA preferă burgerii și fritpura cu ketchup
O relatare din interior a reaprins dezbaterea privind standardele culinare de la Casa Alba. Potrivit jurnaliștilor famil ...
-
Serviciul secret rus, atac virulent la Patriarhul Bartolomeu: "Antihristul Constantinopolului" sprijinit de MI6
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a lansat un atac dur la adresa Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, liderul ...
-
„Blocăm toată România". Amenințările fermierilor după acordul Mercosur: „Dacă ne unim toți și punem tractor lângă tractor, ne vor asculta"
Fermierii romani se arata tot mai nemulțumiți cu privire la acordul dintre Uniunea Europeana și statele care fac parte d ...
-
Un medic explică ce se întâmplă cu creierul și corpul după 30 de zile fără alcool. Care este cea mai mare surpriză
Dupa un sezon de excese alimentare și consum de alcool, corpul tau poate simți ca are nevoie de o pauza de la petreceri. ...
-
Șoferii din România plătesc carburanți mai scumpi decât în Austria, Spania sau Suedia. De câte ori a crescut acciza la combustibili în ultimul an
Scumpirile de la inceputul lui 2026 lovesc direct șoferii, dupa majorarea accizei la carburanți, Romania ajungand sa aib ...
-
Cine este „adevăratul lider de clan" din Venezuela. „Caracatiță" este considerat adevărata putere a țării
Porecla lui este Caracatita, prezinta o emisiune TV intitulata „Lovind cu maciuca" (Con el Mazo Dando) si multi ve ...
-
Cum ne jecmănesc băncile străine cu "bani ascunși". Comisioanele ajung de fapt la sute de lei pe an
Romanii pierd anual, fara sa iși dea seama, intre 200 și 400 de lei doar din comisioane bancare recurente, potrivit date ...
-
Gestul obscen făcut de Trump către o persoană care îi reproșa că a fost "protectorul pedofilului" Jeffrey Epstein. Casa Albă consideră că a fost un răspuns "adecvat" VIDEO
Președintele american Donald Trump a starnit controverse dupa ce a fost surprins facand un gest obscen catre o persoana ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu