Cum a prezis celebrul Carl Sagan viitorul SUA de azi.

În urmă cu 30 de ani, celebrul Carl Sagan - astrofizician, filosof și scriitor vizionar, profesor la Universitatea Cornell - a prezis cum vor fi Statele Unite în viitor. Cât de precisă este astăzi acea descriere pe care a consemnat-o intr-o lucrare se poate lesne observa:

„Am o presimțire a unei Americi pe vremea copiilor sau nepoților mei - când Statele Unite sunt o economie de servicii și informații; când aproape toate industriile de producție s-au strecurat în alte țări; când puterile tehnologice grozave sunt în mâinile câtorva, și nu unul care reprezintă interesul public poate chiar să înțeleagă problemele; atunci când oamenii și-au pierdut capacitatea de a-și stabili propriile agende sau de a-i pune la îndoială pe cei aflați în autoritate; când, ținându-ne în brațe cristalele și consultând nervos horoscoapele noastre, facultățile noastre critice în declin, incapabil să facă diferența între ceea ce se simte bine și ce-i adevărat, alunecăm, aproape fără să observăm, înapoi în superstiție și întuneric... "

Carl Sagan în „Lumea bântuită de demoni: Știința ca o lumânare în întuneric"