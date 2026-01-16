Cum se calculează, pas cu pas, vechimea în muncă și stagiul de cotizare în noul sistem de pensii
Postat la: 16.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Stagiul de cotizare și vechimea în muncă sunt stabilite în sistemul public de pensii printr-o procedură tehnică unitară, aplicată de Casa Națională de Pensii Publice, care are la bază transformarea zilelor efectiv lucrate în zile calendaristice. Această metodă este utilizată fără întrerupere din anul 2001 și a fost menținută și după intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023, fără a afecta drepturile deja dobândite de asigurați și pensionari.
Vechimea în muncă se determină exclusiv în funcție de perioadele pentru care au fost datorate și plătite contribuții de asigurări sociale. Zilele lucrate sunt raportate la numărul de zile lucrătoare din fiecare lună și transformate proporțional în zile calendaristice, care ulterior sunt cumulate și exprimate în luni și ani de stagiu. Conform art. 42 din Legea nr. 360/2023, stagiul de cotizare realizat de asigurați, precum și perioadele asimilate, se exprimă în ani, luni și zile calendaristice.
Casa Națională de Pensii Publice a transmis că Ordinul nr. 342 din 5 iunie 2025 are un caracter strict tehnic și a fost emis pentru corelarea prevederilor Legii nr. 360/2023 cu normele de aplicare. Potrivit instituției, „emiterea Ordinului nr. 342/05.06.2025 a fost necesară pentru a se pune în acord articolele din Legea nr. 360/2023. Vechiul ordin a fost emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010". CNPP mai precizează că „ordinul reprezintă o procedură tehnică și nu schimbă nimic din prevederile procedurii utilizată de la data de 01.04.2001 până în prezent".
Instituția subliniază că atât Legea nr. 19/2000, cât și Legea nr. 263/2010 au prevăzut expres faptul că stagiul de cotizare se determină și se exprimă în zile calendaristice, principiu menținut și de actuala lege a pensiilor. Procedura actuală nu aduce atingere drepturilor realizate de asigurați și pensionari, iar stagiul de cotizare poate fi confirmat, la cerere, prin adeverință emisă de CNPP sau de casele teritoriale de pensii, inclusiv în format electronic.
Transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice se face la nivel lunar. În cazul perioadelor lucrate în condiții normale, stagiul lunar se determină prin formula STG_NN_T = Z_NN × ZILE_CALEND_LUNA / ZILE_LUCR, unde Z_NN reprezintă numărul total de zile lucrate în luna respectivă, exprimat în zile lucrătoare, ZILE_CALEND_LUNA este numărul de zile calendaristice ale lunii, iar ZILE_LUCR este numărul de zile lucrătoare din lună, conform Codului muncii. Rezultatul se rotunjește matematic la cinci zecimale.
La nivelul fiecărei luni se aplică și o plafonare, astfel încât suma zilelor de stagiu realizate în condiții normale, speciale, deosebite sau aferente prestațiilor sociale și șomajului să nu depășească numărul de zile calendaristice din luna respectivă. Dacă acest prag este depășit, stagiul lunar se plafonează la numărul de zile calendaristice ale lunii, în ordinea de prioritate stabilită de CNPP, potrivit Digi24.
Pentru calculul stagiului anual, se determină mai întâi numărul mediu lunar de zile calendaristice aferent anului respectiv, folosind formula ZILE_MED_LUNA = (∑ ZILE_CALEND (LN)) / NR_LUNI_DIN_AN_CU_STAGIU, unde ZILE_CALEND (LN) reprezintă numărul de zile calendaristice din fiecare lună în care s-a realizat stagiu, iar NR_LUNI_DIN_AN_CU_STAGIU este numărul total de luni cu stagiu din acel an. Valoarea se rotunjește la cinci zecimale.
Numărul total de zile calendaristice realizate într-un an se obține prin însumarea stagiilor lunare, iar transformarea acestora în luni și zile de stagiu se face prin raportarea la numărul mediu lunar de zile calendaristice. Formula utilizată este NR_LUNI_STAGIU = TOT_STAGIU_ZILE / ZILE_MED_LUNA, iar zilele rămase se calculează ca diferență între totalul zilelor calendaristice și produsul dintre numărul de luni întregi și ZILE_MED_LUNA.
După determinarea stagiului total de cotizare, exprimat în ani, luni și zile, se calculează punctajul anual și numărul total de puncte realizat de asigurat. Cuantumul pensiei se obține prin înmulțirea acestui număr total de puncte cu valoarea punctului de referință. Pentru anul 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei, conform Legii nr. 360/2023.
Începând cu anul următor intrării în vigoare a legii, valoarea punctului de referință se majorează anual, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, pe baza indicatorilor definitivi cunoscuți în anul curent.
