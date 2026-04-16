De ce blocada petrolieră a SUA poate pune capăt industriei trabucurilor în întreaga lume
Postat la: 16.04.2026 |
La doar câțiva pași de agitația din Havana Veche, Esteban García stă cu mâinile în sân într-un magazin de trabucuri tăcut, privind absent rafturile goale din mahon care se află în spatele unei uși grele de sticlă. „Nu am mai primit niciun transport de o lună", spune managerul magazinului, care a cerut să-i fie folosit un pseudonim de teamă să nu sufere represalii.
Înainte de pandemia de COVID-19, magazinul lui García primea livrări de Habanos premium, trabucuri de la mărci precum Romeo și Julieta, Montecristo și Cohiba, de trei ori pe lună, scriu Euan Wallace and Alfie Pannell, într-o opinie pentru Aljazeera. În ultimii ani, însă, livrările s-au redus la doar o dată pe lună. Iar în ultimele săptămâni, nici măcar acest ritm nu mai este garantat.
De la recolte slabe la uragane, industria trabucurilor cubaneze a fost afectată de ani de probleme legate de aprovizionare. Acum, pe măsură ce Statele Unite impun un blocaj petrolier de facto asupra insulei, industria trabucurilor cubaneze se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. De la începutul anului, în Cuba a intrat foarte puțin petrol. În mod obișnuit, țara se bazează pe importuri străine pentru aproape 60% din aprovizionarea totală cu țiței.
Dar situația s-a schimbat în ianuarie, când președintele american Donald Trump a amenințat cu tarife vamale orice țară care furniza combustibil fosil insulei. De asemenea, el a ordonat Venezuelei să oprească complet livrările de petrol. De atunci, doar un singur petrolier rus a primit permisiunea să ajungă în Cuba, oferind o scurtă pauză în martie. Dar analiștii au estimat că cele 730.000 de barili ale petrolierului ar alimenta țara pentru puțin peste o săptămână.
Deși concepută pentru a slăbi guvernul cubanez, blocada a avut repercusiuni asupra întregii populații. Una dintre cele mai vizibile consecințe a fost reprezentată de întreruperile zilnice de curent, inclusiv trei colapsuri totale ale rețelei electrice în acest an. Criza energetică a complicat, de asemenea, cultivarea tutunului. Potrivit guvernului cubanez, aproximativ 50% din câmpurile de tutun din Pinar del Rio, principala provincie producătoare, se bazează pe sisteme de irigații electrificate.
Și industria de prelucrare a fost afectată. Frunzele de tutun uscate sunt transportate la Havana, unde sunt rulate manual în fabrici de stat. Însă aprovizionarea redusă cu benzină îngreunează transportul, iar lipsa energiei electrice pentru iluminarea fabricilor complică producția. „Penuria de combustibil, întreruperile de curent și constrângerile de transport fac din ce în ce mai dificilă funcționarea constantă a fabricilor", a declarat Sheldon Lloyd Smith, președintele Asociației de Țigări din Canada.
Chiar și guvernul cubanez a recunoscut acest eșec. În februarie, autoritățile din Havana au anunțat suspendarea festivalului anual al trabucurilor din oraș, invocând blocada petrolieră și „situația economică complexă cu care se confruntă țara". Cu toate acestea, tutunul rămâne principalul produs de export al Cubei, iar în 2024, guvernul său a raportat venituri record din vânzarea acestuia: aproape 827 de milioane de dolari.
Lloyd Smith a explicat că cererea este legată de prestigiu. În întreaga lume, trabucurile Habanos sunt considerate un simbol al luxului. „Mulți oameni, când se gândesc la trabuc, se gândesc automat la trabucurile cubaneze", a spus el. Această reputație de exclusivitate a fost consolidată, în parte, de faptul că trabucurile cubaneze sunt ilegale în SUA din cauza unui embargo de lungă durată.
Restricțiile comerciale au fost în mare parte o reacție la Revoluția cubaneză din 1959, care a marcat începutul guvernului comunist al insulei. Noul regim a naționalizat rapid industriile insulei, spre marea nemulțumire a autorităților americane. Mărcile tradiționale de tutun, precum Montecristo și Romeo y Julieta, au trecut sub controlul statului, iar noi produse au fost lansate. Printre acestea s-a numărat marca de trabucuri premium Cohiba, preferata regretatului revoluționar cubanez Fidel Castro.
Însă experții spun că blocada SUA a agravat problemele unei industrii a trabucurilor care s-a confruntat cu multiple șocuri la nivelul ofertei în ultimii ani. În septembrie 2022, uraganul Ian a devastat Pinar del Rio, avariind până la 90% din hambarele de uscare a tutunului din provincie, unde se usucă frunzele. În acel sezon s-au plantat doar 5.150 de hectare (13.725 acri) de tutun, cel mai scăzut nivel de când se ține evidența. Creșterea tutunului a rămas lentă în anii care au urmat.
Chiar luna trecută, guvernul cubanez a anunțat că nu a reușit să-și îndeplinească obiectivul pentru sezonul de cultivare 2025-2026, stabilit la 12.152 de hectare (30.028 acri). Acest obiectiv fusese deja revizuit în jos în septembrie din cauza ploilor abundente. Aceste crize au redus oferta de trabucuri, atât pe plan intern, cât și în străinătate. În 2024, insula a exportat 50 de milioane de trabucuri, puțin mai mult de jumătate din cele 93,9 milioane expediate în străinătate în 2018, potrivit Tabacuba, compania de stat producătoare de tutun.
Deși Tabacuba nu a comunicat date referitoare la anul trecut, specialiștii din industrie afirmă că exporturile au încetinit și mai mult în ultimele luni. Unii vânzători de trabucuri nu au mai primit livrări de Habanos de anul trecut, spune Lloyd Smith, în timp ce alții primesc livrări mai mici și mai rar. Chetan Seth, președintele singurului importator de trabucuri cubaneze din India, Cingari, a declarat pentru Al Jazeera că „logistica internațională a încetinit livrarea trabucurilor".
Dar, a adăugat el, „stocurile sunt disponibile". Totuși, experții avertizează că impactul complet al recentului blocaj petrolier rămâne de văzut. La urma urmei, există un decalaj între momentul în care trabucurile premium sunt produse și momentul în care sunt vândute. Unele necesită trei până la cinci ani de maturare înainte de a ajunge la public. Brooks Whittington, un scriitor la Halfwheel, un blog dedicat industriei trabucurilor, a remarcat, de asemenea, că companiile de stat, precum exportatorul Habanos SA, au încercat să se protejeze de incertitudine prin majorarea costurilor produselor lor.
În Spania - unul dintre principalii importatori de Habanos - un singur Cohiba Siglo VI se vinde astăzi cu 105 euro (122 dolari), în creștere de la 37,80 euro (44 dolari) în ianuarie 2022, potrivit Halfwheel. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 178%. „Trebuie să crească prețurile pentru a atinge aceste cifre, deoarece pur și simplu nu mai au numărul de trabucuri pe care îl aveau înainte", a spus Whittington. Dar muncitorii din fabrici spun că încă nu au văzut creșterea veniturilor reflectată în salariile lor.
Elena Herrera, o muncitoare de 56 de ani care a folosit un pseudonim pentru a-și proteja locul de muncă, rulează trabucuri de 16 ani. Salariul ei, a spus ea, nu a crescut de la începutul pandemiei de COVID-19. Ea câștigă doar 6.000 de pesos cubanezi pe lună, aproximativ 12 dolari pe piața valutară informală din Havana. Un Cohiba Siglo VI se vinde cu 116 dolari în Havana, aproape de 10 ori salariul lunar al lui Herrera.
În timp ce trecea pe lângă un autobuz abandonat în Havana Veche, ea a explicat că blocada petrolieră impusă de SUA a adăugat noi greutăți vieții sale de zi cu zi. Drumul de patru kilometri pe jos până acasă a devenit o rutină zilnică, deoarece lipsa combustibilului paralizează transportul public. „Situația este gravă", a spus Herrera, epuizată de o săptămână lungă la fabrică, unde lucrează în fiecare zi, cu excepția duminicii. „Nu avem electricitate, gaz, apă, mâncare."
Experții spun că lipsa muncitorilor calificați scade, de asemenea, productivitatea industriei trabucurilor, neavând cine să-i înlocuiască pe angajații mai în vârstă, precum Herrera. Deja, de la pandemia de COVID-19, Cuba a înregistrat una dintre cele mai dramatice scăderi ale populației din istoria modernă. Până la un sfert din populație a părăsit țara.
Whittington atribuie „exodului în masă" agravarea penuriei de forță de muncă din industria tutunului. Lloyd Smith, între timp, a spus că unele fabrici de trabucuri funcționează cu doar o cincime din forța de muncă. La rândul ei, Herrera nu este surprinsă că cubanezii părăsesc insula. „Tinerii nu au nicio speranță", a spus ea. „Nu au nicio opțiune."
Având în vedere că strânsoarea SUA asupra aprovizionării cu petrol a Cubei nu dă semne de slăbire, industria trabucurilor de pe insulă se află sub o presiune fără precedent. Unii experți în trabucuri consideră că strategia Tabacuba de a crește prețurile pentru a compensa producția slabă este nesustenabilă pe termen lung. „Nu știu cât de mult mai pot forța nota", a spus Whittington. „Pot crește prețurile cât vor, dar la un moment dat, oamenii vor începe să riposteze."
El a adăugat că schimbările climatice, lipsa forței de muncă și crizele cronice nu vor face decât să înrăutățească situația. Între timp, concurenții regionali prosperă, Nicaragua și Republica Dominicană înregistrând o creștere a cererii pentru trabucurile lor mai ieftine. Dar unii speculează că blocada SUA ar putea face trabucurile Habanos mai rare și, prin urmare, mai valoroase, deoarece guvernul cubanez profită de raritatea lor pentru a continua să crească prețurile.
„Întotdeauna va exista cineva cu bani dispus să plătească", a spus Lloyd Smith, menționând „cererea uriașă din partea colecționarilor de a cumpăra tot ce pot". Muncitorii precum Herrera spun însă că embargoul nu face decât să le agraveze greutățile. „Am 56 de ani. Îmi amintesc anii 1990, perioada specială, sub Fidel", a spus Herrera, referindu-se la o depresiune economică infamă, care a durat un deceniu, în Cuba. „Acum este mult mai rău."
