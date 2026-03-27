Republica Moldova a luat o decizie simbolică importantă. Militarii de la posturile de securitate de pe Nistru vor purta steagul Republicii Moldova pe uniforme. Militarilor, care reprezentau Chișinăul, în așa-zisele structuri de menținere a păcii de pe Nistru, le era interzis să poarte însemnele pe care rușii le considerau a fi fasciste.

În așa-zisul Grup de Menținere a Păcii rușii și sateliții lor separatiști erau bine reprezentați. În schimb, militarii moldoveni nu aveau niciun însemn, iar asta crea o presiune psihologică în primul rând. De curând însă, Republica Moldova a decis că este momentul să facă un pas în față și le-a permis propriilor militari din așa-zisul contingent de pacificare de pe Nistru să poarte tricolorul.

Pentru cine nu știe, drapelul Republicii Moldova este exact ca al României, doar că are pe mijloc stema statului reprezentată printr-un vultur pe care este afișat un cap de bour. Multă vreme, rușii au considerat drapelul Republicii Moldova drapel românesc, iar tot ce este românesc era considerat dușman și străin în regiunea separatistă transnistreană. Unii numesc însemnele românești chiar fasciste.

Forțele Mixte de Menținere a Păcii din Regiune sunt formate din militari moldoveni, militari din zona separatistă și militari ruși. Teoretic, scopul lor este de a împiedica izbucnirea unui conflict. Numai că felul în care a fost conceput sistemul, avantajează Rusia. Militarii ruși fac parte și din partea rusă a Contingentului, dar și din cea a separatiștilor. Cu alte cuvinte, Rusia are o dublă putere în aceste așa-zisele Forțe de Pacificare. Mai mult, rușii au refuzat categoric alte forțe internaționale de menținere a păcii pe Nistru.

Pe vremuri, când Chișinăul permitea asta, soldații ruși veneau cu avionul în Republica Moldova și avea loc rotația cadrelor militare de la Tiraspol. Acum însă, rotația nu mai are loc. Între timp, Rusia face declarații amenințătoare la adresa Republicii Moldova, care a anunțat că vrea să intre în Coaliția de Voință care sprijină Ucraina în fața agresiunii rusești. Din această Coaliție fac parte state europene.

Agenția rusească Tass publică o analiză: "Aderarea Moldovei la Coaliție o va transforma în adversar al Federației Ruse. Moldova, aflându-se în imediata apropiere de zona de conflict și nefiind membră NATO, nu posedă potențialul militar necesar pentru a-și asigura securitatea în cazul unei escaladări a tensiunilor. Astfel, Moldova devine o țară care se poziționează formal împotriva Rusiei, ceea ce poate atrage după sine probleme suplimentare în domeniul securității în regiune."