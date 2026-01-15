DNA face ravagii în ANAF - Inspectorii antifraudă care protejau firmele cu probleme și-au recunoscut faptele
Postat la: 15.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Cinci inspectori antifraudă din Bucureşti au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu DNA, prin care au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la oameni de afaceri, pentru a limita controalele şi pentru a nu depune plângeri penale.
DNA anunţă, joi, că a încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu mai mulţi inculpaţi, respectiv:
MARIN MARIUS-EDUARD, la data faptelor inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (două acte materiale),
AURICĂ COSTICĂ, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (două acte materiale),
ISTRATI BOGDAN, la data faptelor şef serviciu în cadrul A.N.A.F. - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi dare de mită,
IVAN IONUŢ-BOGDAN, la data faptelor, şef serviciu în cadrul A.N.A.F. - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, pentru săvârşirea a două infracţiuni de trafic de influenţă,
IONESCU VALENTIN-GEORGE, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la dare de mită,
De asemenea, au recunoscut fapte de date de mită doi administratori ai unor firme şi o persoană fizică.
Cum acționau inspectorii
"În luna noiembrie 2024, o echipă formată din inculpaţii Aurică Costică şi Marin Marius-Eduard, în calitate de inspectori antifraudă, a efectuat un control la o societate comercială cu activitate în domeniul transportului alternativ de persoane, administrată în fapt de inculpaţii E.T. şi M.A.G, în urma căruia s-au constatat o serie de nereguli. La solicitarea inculpaţilor E.T. şi M.A.G., formulată prin intermediar, în vederea sustragerii de la răspundere penală, inculpatul Ivan Ionuţ-Bogdan, în calitate de şef serviciu, le-ar fi promis că va interveni la colegul său, inculpatul Istrati Bogdan, şeful serviciului care îi avea în subordine pe inculpaţii Aurică Costică şi Marin Marius-Eduard", au gtransmis procurorii DNA.
Potrivit acestora, în cursul lunii noiembrie, inculpatul Istrati Bogdan ar fi promis că, în schimbul sumei de 9.000 de euro, i-ar putea determina pe cei doi inspectori din subordine, inculpaţii Aurică Costică şi Marin Marius-Eduard să soluţioneze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate.
În baza înţelegerii cu inculpatul Istrati Bogdan, în perioada imediat următoare, inculpatul Ivan Ionuţ-Bogdan le-ar fi pretins, la rândul său, prin intermediar, celor doi oameni de afaceri suma de 75.000 de lei, în schimbul influenţei pe care a lăsat să se înţeleagă că o are asupra colegilor săi, respectiv inspectorii antifraudă care efectuau controlul la societatea respectivă şi că îi va determina pe aceştia să soluţioneze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu se întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate, iar la data de 02 decembrie 2024, prin acelaşi intermediar şi în scopul mai sus menţionat, ar fi primit de la cei doi suma pretinsă, în cuantum de 75.000 de lei.
"Din această sumă, la data de 3 decembrie 2024, inculpatul Istrati Bogdan ar fi primit suma de 45.000 lei, iar în cursul lunii decembrie 2024, ar fi remis mai departe, suma de 20.000 lei, inculpaţilor Aurică Costică şi Marin Marius-Eduard (câte 10.000 lei fiecăruia), în scopul finalizării controlului efectuat la societatea menţionată, fără a se formula o sesizare penală", arată DNA.
Anterior, în perioada februarie - martie 2023, inculpatul Ivan Ionuţ-Bogdan ar fi pretins, printr-un intermediar (martor) suma de 50.000 de lei, echivalentul a 10.000 de euro, de la aceiaşi oameni de afaceri, administratori în fapt ai unor societăţi comerciale cu activitate în transportul alternativ de persoane, lăsând să se creadă că are influenţă asupra colegilor săi, respectiv inspectorii antifraudă care efectuau controale la societăţile respective şi că îi va determina să soluţioneze activităţile de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu se întocmi sesizări penale cu privire la neregulile constatate, iar, la scurt timp, prin acelaşi intermediar, inculpatul ar primit de la cei doi administratori suma pretinsă, corespunzătoare cuantumului de 50.000 de lei.
"În contextul unui alt control desfăşurat în cursul anului 2024 de inspectorii antifraudă inculpaţii Marin Marius-Eduard şi Aurică Costică la o societate comercială cu activitate în domeniul comerţului cu legume şi fructe, colegul lor, inculpatul Ionescu Valentin-George, la solicitarea unei persoane (martor), l-ar fi abordat pe primul menţionat, în vederea finalizării favorabile, pentru respectiva societate comercială, a controlului iniţiat", precizează DNA.
Ca urmare, în perioada 11 aprilie - 07 august 2024, inculpatul Marin Marius-Eduard ar fi pretins suma de 20.000 lei, pentru ca cei doi inspectori antifraudă să limiteze controlul doar la ceea ce constataseră până la momentul respectiv şi să nu extindă verificările cu privire la alte aspecte care ar fi putut conduce la sesizarea organelor de urmărire penală.
"Într-un context diferit, în cursul lunii septembrie 2025, la un control iniţiat de Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti din cadrul A.N.A.F. la societatea administrată de inculpaţii Z.T. şi L.D., s-a constatat că la depozitele deţinute de societatea respectivă, exista un plus de marfă, raportat la documentele contabile, în valoare de 160.000 lei. În consecinţă, depozitele respective au fost sigilate. În perioada sfârşitul lunii septembrie - 3 octombrie 2025, inculpaţii Z.T. şi L.D., prin intermediul inculpatului Z.J. şi al inculpatului Ionescu Valentin-George, inspector antifraudă, i-ar fi promis unui alt inspector antifraudă (coleg al ultimului menţionat) suma de 5.000 euro, iar la data de 08 octombrie 2025, i-ar fi remis acestuia suma de 25.000 lei (echivalent a 5.000 euro), în legătură cu neîndeplinirea unui act care intra în îndatoririle sale de serviciu, respectiv finalizarea într-un mod favorabil a controlului efectuat la societatea respectivă", mai arată DNA.
Pentru a urgenta desigilarea depozitelor, la data de 13 octombrie 2025, reprezentanţii depozitului i-ar mai fi remis aceluiaşi inspector antifraudă, în mod direct, suma de 10.000 lei.
Lista pedepselor după recunoașterea faptelor
"În prezenţa avocaţilor, cei opt au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate", au precizat procurorii.
Sentinţele sunt:
- pentru inculpatul MARIN MARIUS-EDUARD o pedeapsă de 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. Totodată, faţă de acesta s-a dispus şi aplicarea unei amenzi penale în cuantum de 40.000 de lei, reprezentând 200 de zile-amendă, stabilite la valoarea de 200 de lei/zi;
- pentru inculpatul AURICĂ COSTICĂ o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani;
- pentru inculpatul IVAN IONUŢ-BOGDAN o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani;
- pentru inculpatul ISTRATI BOGDAN o pedeapsă de 2 ani şi 8 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani;
- pentru inculpatul IONESCU VALENTIN-GEORGE o pedeapsă de 2 ani şi 8 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani;
- pentru inculpaţii Z.T. şi L.D. câte o pedeapsă de un an şi 8 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani;
- pentru inculpatul Z.J. o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.
Totodată, celor cinci funcţionari publici menţionaţi anterior li s-a interzis, pe perioade de 3 ani, 4 ani, respectiv 5 ani, calculate de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor de a fi aleşi în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, precum şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. De asemenea, inculpaţilor Marin Marius-Eduard şi Aurică Costică li s-a interzis, suplimentar, dreptul de a exercita profesia de inspector antifraudă.
Cei opt inculpaţi au declarat că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile.
În vederea confiscării speciale, faţă de inculpaţii Marin Marius-Eduard, Aurică Costică, Ivan Ionuţ-Bogdan şi Z.T. s-au dispus măsuri asiguratorii asupra unor sume de bani puse la dispoziţie de către inculpaţi, în conturile ANABI.
Dosarul de urmărire penală şi acordurile de recunoaştere a vinovăţiei privindu-i pe cei opt inculpaţi au fost înaintate la Tribunalul Bucureşti.
