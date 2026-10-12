Documentarul NAZA și acuzații de trădare: Netanyahu cere să se investigheze sursele filmului premiat

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut o anchetă asupra surselor anonime prezentate într-un documentar care susține că armata israeliană a ucis civili în Gaza folosind sisteme de țintire bazate pe inteligență artificială.

Filmul premiat, NAZA, se bazează pe mărturiile a 24 de denunțători anonimi din partea armatei israeliene, care acuză armata că folosește sistemele pentru a ucide numeroși civili în teritoriul asediat.

„Cer ca șeful statului major general, șeful Shin Bet și procurorul general să lanseze o anchetă cuprinzătoare asupra participanților la filmul «Naza» și să îi urmărească penal pentru încălcări grave ale securității informațiilor, calomnie penală și prejudicii aduse intereselor diplomatice și de securitate ale Israelului", a declarat Netanyahu la X sâmbătă seara.

„Filmul prezintă o narațiune falsă, înșelătoare și părtinitoare care defăimează Statul Israel și [armata israeliană] la nivel internațional, afectând grav statutul Israelului", a adăugat el.

Într-o declarație de luna trecută, armata israeliană a declarat că a respins „categoric" acuzațiile denunțătorilor, numind unele dintre afirmațiile lor „absurde" și contradictorii.

A insistat că selecția și aprobarea atacurilor „sunt făcute doar de personal uman", în conformitate cu directivele armatei.

Șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a cerut luarea în considerare a acțiunilor legale împotriva participanților și a ordonat o anchetă privind presupusele scurgeri de informații militare clasificate utilizate în producția filmului.

NAZA își ia numele de la termenul militar israelian pentru victimele civile așteptate în atacurile aeriene, o formă abreviată a expresiei ebraice pentru „daune colaterale".

Filmul a primit un premiu special al juriului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția și a primit o ovație istorică de 25 de minute în picioare.

Regizorii filmului, Yuval Abraham și Rachel Szor, au fost acuzați de „trădare". Netanyahu și ministrul Culturii, Miki Zohar, au amenințat că le vor revoca cetățenia israeliană.

Săptămâna trecută, șefa Direcției Naționale de Diplomație Publică a Israelului, Tzipi Hotovely, le-a acordat creatorilor unui alt film, NAZA: Povestea Reală, certificate de recunoaștere pentru contracararea „calomniilor sângeroase" făcute în filmul original NAZA.

Conform unei declarații a Biroului Prim-ministrului, NAZA: Povestea Reală prezintă mărturii ale soldaților care resping afirmațiile inițiale.

În schimb, 43 de grupuri israeliene pentru drepturile omului i-au apărat pe cineaștii NAZA și au denunțat amenințările îndreptate împotriva lor, potrivit știrilor de pe Canalul 12 din Israel.

Războiul genocidar al Israelului asupra Gazei a început pe 7 octombrie 2023, după ce aripa armată a Hamas, Brigăzile Qassam, și alte grupuri palestiniene au atacat sudul Israelului, ucigând 1.139 de persoane și luând aproximativ 240 de captivi.

De atunci, Israelul a ucis cel puțin 74.000 de palestinieni, inclusiv cel puțin 21.000 de copii, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.