Donald Trump într-un moment de sinceritate: „Îmi place să fiu înconjurat de ratați. Mă face să mă simt mai bine!"

Președintele american Donald Trump a recunoscut, la un eveniment de întrebări și răspunsuri, că îi place să „stea cu ratați", pentru că asta îl face să „se simtă mai bine".

Trump a făcut comentariul controversat în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri la Summit-ul Prioritar al Future Investment Initiative (FII) de la Miami.

Când a fost întrebat ce crede că lipsește în leadershipul global, Trump a răspuns: "Câștig. Trebuie să câștigi", așa cum se vede într-un videoclip postat pe X.

Mai târziu, în răspunsul său, președintele a adăugat: "Nu trebuie să aștepți o viață întreagă ca să afli dacă cineva este un câștigător sau un învins. Ai mulți ratați, mai mult ratați, din fericire.

E bine să ai mulți ratați. Îmi place mereu să stau cu ratați, de fapt, pentru că mă face să mă simt mai bine."

"Urăsc băieții care sunt foarte, foarte de succes și trebuie să asculți poveștile lor de succes. Îmi plac oamenii cărora le place să asculte succesul meu", a continuat Trump, stârnind râsete din partea mulțimii.

"Glumesc doar. Eh, cam așa. Oamenii care câștigă, e mult mai ușor să conduci când ai succes și câștigi", a glumit Trump.

Comentariile lui Trump au venit în timp ce răspundea la întrebările publicului după ce și-a încheiat discursul principal despre războiul din Iran și investițiile globale, printre alte subiecte la Summitul Prioritar FII.

"Spre deosebire de alți politicieni, ei ar prefera ca întrebările să fie filtrate. Nu cer filtrarea întrebărilor", a spus Trump.