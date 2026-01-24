Dr. Jack Kruse: Cum folosește DARPA câmpuri electromagnetice (EMF) pentru a-ți controla mintea VIDEO

Marty Bent, realizator de podcast cunoscut, îl intervievează pe neurochirurgul Dr. Jack Kruse despre intersecția dintre Bitcoin, controlul minții electromagnetic și puterea centralizată. Kruse susține că mecanismele moderne de control se extind dincolo de finanțe și politică, până la biologia umană însăși, DARPA folosind, se pare, câmpuri electromagnetice (CEM) pentru a manipula cogniția și a extrage fraze de semințe Bitcoin.

Dr. Jack Kruse face legături între programele istorice de arme biologice, contaminarea vaccinurilor și o agendă de lungă durată de a controla populațiile prin tehnologie, alimente procesate și manipulare a mediului. Citând evoluția MKUltra în războiul electromagnetic modern, el avertizează că iluminatul cu LED, rețelele 5G și dispozitivele de uz curent ar putea fi transformate în arme pentru controlul comportamentului.

Kruse își exprimă, de asemenea, îngrijorări cu privire la cooptarea Bitcoin de către jucători instituționali precum Michael Saylor și îndeamnă utilizatorii de Bitcoin să mențină o custodie strictă a propriilor fonduri. În cele din urmă, el susține că suveranitatea - atât financiară, cât și biologică - este atacată, iar cei care doresc să rămână liberi trebuie să reziste influenței crescânde a unei elite tehnocratice.

Cele mai bune citate din episod:

Autogestia este titlul loial al Bitcoinului. Dacă permiți cuiva să-ți ia asta, ești un prost.

Nu au nevoie să controleze banii când pot controla oamenii. Asta e adevărata luptă.

Cei mai mari criminali din lume sunt la Washington, D.C., dar nu sunt doar în Congres - sunt și în Pentagon.

Văd bitcoineri la conferințe purtând AirPods, uitându-se la ecrane LED și mă dezgustă. Nu au idee ce li se face.

SV40 nu a fost niciodată un accident. A fost primul pas într-un program de arme biologice de 75 de ani, care continuă până în ziua de azi.

Acest episod prezintă un avertisment clar cu privire la erodarea suveranității financiare și personale într-o lume din ce în ce mai controlată. Fie că cineva este de acord sau nu cu toate afirmațiile Dr. Kruse, mesajul său de bază este clar: Bitcoin-iștii trebuie să prioritizeze auto-custodia, să fie precauți cu privire la modul în care tehnologia este folosită împotriva lor și să recunoască intersecția dintre finanțe, medicină și puterea statului ca parte a unui efort mai amplu de centralizare a controlului.

Suveranitatea se extinde dincolo de bani, la sănătate, cogniție și libertatea de gândire, făcând din descentralizare o luptă pentru autonomie pe toate fronturile. După cum subliniază Kruse, rezistența la ascensiunea unei ordini tehnocratice necesită cunoaștere, vigilență și gândire bazată pe principii fundamentale. Bitcoin nu este doar un activ, ci un instrument pentru adevărata libertate.

"Recent, în China, au vizat pe cineva din rețeaua Ethereum care avea 1,4 miliarde de dolari și l-au făcut să-și vândă banii. Știi de ce a fost programat să-și cedeze parolele? Nu vreau ca niciun posesor de Bitcoin să-și mai amintească vreodată frazele de recuperare, pentru că acum au o modalitate de a le obține. Trump arată lumii că este un shitcoin și știe că trebuie să înlocuiască toți acești bani de la USAID cu altceva. Băieții care sunt în jurul lui Trump, în special Bent Lotnik, sunt cei care au făcut asta. Elon Musk, aceștia sunt tipii care sunt folosiți pentru a schimba efectiv imperiul Rockefeller într-un control tehnocratic. Amintiți-vă, nu trebuie să controlați banii când puteți controla oamenii.", conchide Dr. Kruse.