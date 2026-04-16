Șeful de la FEMA din SUA revine și confirmă încă o dată că s-a teleportat la un Waffle House la 50 de mile: "Nu este distractiv", a spus Gregg Phillips

Gregg Phillips, devenit oficial de rang înalt la Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență din SUA (Fema), a devenit celebru susținând că a fost teleportat odată la un Waffle House aflat la o distanță de 50 de mile. Phillips, care în decembrie a fost numit să conducă biroul de la Fema, a vorbit în „multiple podcasturi" despre faptul că a fost teleportat împotriva voinței sale. Si asta de mai multe ori. Acum el revine si intrebat despre cum a fost teleportarea a raspuns ca nu e deloc distractivă.

Inițial, într-o apariție pe un podcast din ianuarie 2025, Phillips a susținut că mașina lui a fost „ridicată" în timp ce conducea și transportată la 40 de mile (65 km) distanță într-un șanț lângă o biserică. Și într-un alt caz, în același episod, Phillips a spus că a fost teleportat la 50 de mile distanță, la un Waffle House din Rome, Georgia. „Eram cu băieții mei odată și le spuneam că o să merg la Waffle House și să iau Waffle House." Și am ajuns la un Waffle House - asta s-a întâmplat în Georgia, și am ajuns la un Waffle House la vreo 50 de mile distanță de locul în care eram," a spus Phillips în podcastul Onward, co-găzduit de activista de dreapta Catherine Engelbrecht.

Phillips a adăugat: „Și ei au spus, ‘unde ești?' și eu am spus, ‘la un Waffle House.'" Și: „unde este un Waffle House?" Și am spus: „Waffle House în Rome, Georgia." Și ei au spus: „Asta nu e posibil, tocmai ai plecat de aici acum câteva momente." Dar a fost posibil. A fost real." Dar Phillips a avertizat cu privire la pericolele teleporării. „Teleportația nu e deloc distractivă," a spus el „Știi că se întâmplă, dar nu poți face nimic în privința asta, așa că pur și simplu mergi, pur și simplu te lași dus de val." Și wow, ce aventură incredibilă a fost totul.

Waffle House este o rețea iconică de restaurante din SUA, cunoscută pentru faptul că este deschisă 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Craig Fugate, care a condus FEMA sub Barack Obama, a spus odată că Waffle House poate oferi o perspectivă asupra nivelului de gravitate al dezastrelor. „Dacă ajungi acolo și Waffle House este închis," a spus Fugate, „asta e foarte rău." Acolo mergi să lucrezi."

Fema, care este supravegheată de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), este principala agenție din SUA pentru răspunsul și pregătirea în caz de dezastre. În calitate de director al biroului de răspuns și recuperare al Fema - cea mai mare dintre diviziunile agenției - Phillips are sarcina de a face recomandări cu privire la necesitatea declarațiilor de dezastru federal și a ajutoarelor.

Fema a declarat pentru CNN că întrebările despre declarațiile lui Phillips erau „atât de stupide încât abia merită recunoscute". „DHS, FEMA și domnul Phillips sunt concentrați pe misiunea critică de gestionare a situațiilor de urgență și de asigurare a siguranței poporului american", a declarat agenția pentru CNN.