Eroarea pe care o fac mulți când pun aerul condiționat pe căldură: există un truc simplu care îți încălzește casa rapid cu consum minim de curent

Aparatele de aer condiționat cu tehnologie inverter pot încălzi eficient locuința, mai ales sufrageria, consumând mult mai puțin curent decât caloriferele sau aerotermele electrice clasice.

Totuși, dacă ai unitatea montată în sufragerie, aceasta nu va reuși să încălzească la fel de bine și dormitorul, în special dacă ții ușile închise între camere.

Chiar dacă aerul cald se poate răspândi în restul casei atunci când lase ușile deschise, o singură unitate interioară nu poate înlocui complet un sistem centralizat de încălzire pentru un apartament sau o casă întreagă.

Când ne este frig, primul impuls este să creștem temperatura de la telecomandă. Totuși, dacă aparatul de aer condiționat este setat la 21°C, creșterea temperaturii la 26°C nu va face ca încăperea să se încălzească mai repede.

Pentru început, este suficient să setezi temperatura la aproximativ 20-22°C și să verifici dacă nivelul de confort este cel dorit. Dacă îți este în continuare frig, cauza ar putea fi alta.

Ferestrele care nu sunt bine etanșate, curenții de aer de sub uși, pereții exteriori reci sau izolația termică deficitară pot face ca o încăpere să fie mai greu de încălzit. În astfel de situații, simpla creștere a temperaturii setate nu va rezolva problema pierderilor de căldură.

Dacă ai un aparat de aer condiționat cu tehnologie inverter, nu este necesar să îl oprești de fiecare dată când încăperea ajunge la temperatura setată. Acesta își poate reduce automat puterea de funcționare pentru a menține temperatura dorită.

Dacă petreci cea mai mare parte a zilei acasă, menținerea unei temperaturi relativ constante poate fi mai confortabilă decât să lași încăperea să se răcească complet și să o încălzești din nou ulterior.

Dacă pleci de acasă pentru câteva ore, poți reduce temperatura setată și o poți ajusta din nou la întoarcere. Totuși, nu este întotdeauna mai ieftin să lași aparatul pornit decât să îl oprești. Consumul depinde de izolația locuinței, de temperatura exterioară, de eficiența aparatului și de durata absenței.

Un radiator electric clasic transformă energia electrică în căldură. În schimb, un aparat de aer condiționat care funcționează în modul de încălzire utilizează principiul pompei de căldură, transferând energia termică din aerul exterior în interiorul locuinței.

Astfel, pentru fiecare unitate de energie electrică consumată, aparatul poate furniza mai multe unități de energie termică. Eficiența sa este exprimată prin coeficientul de performanță (COP). Cu cât valoarea COP este mai mare, cu atât aparatul furnizează mai multă căldură pentru aceeași cantitate de energie electrică consumată.

Din acest motiv, un aparat de aer condiționat modern poate fi considerabil mai eficient decât un radiator electric. Totuși, performanța depinde de model și de temperatura exterioară. Pe măsură ce afară se răcește, eficiența aparatului poate scădea, iar consumul de energie poate crește.

Dacă aparatul funcționează, dar încăperea nu se încălzește suficient, verifică filtrele înainte de a crește temperatura setată. Praful acumulat poate restricționa circulația aerului și poate reduce eficiența aparatului.

Curăță filtrele conform instrucțiunilor producătorului și verifică dacă unitatea exterioară este curată și dacă aerul poate circula liber în jurul acesteia.

De asemenea, un termometru de cameră te poate ajuta să verifici temperatura reală din încăpere. Temperatura afișată pe telecomandă nu corespunde întotdeauna cu cea din zona în care stai, deoarece distribuția căldurii poate fi neuniformă.

Aerul condiționat poate fi o soluție eficientă pentru încălzirea camerei în care îți petreci cea mai mare parte a timpului, mai ales în perioadele de tranziție și în zilele mai blânde de iarnă.

Pentru încălzirea întregii locuințe sau a unui apartament cu mai multe camere separate, trebuie să iei în calcul puterea aparatului, izolația termică, configurația spațiului și modul în care sunt utilizate încăperile pe parcursul zilei.