Evoluția jocului de blackjack: De la cazinouri tradiționale la mediul digital
Postat la: 16.04.2026 |
Blackjack este unul dintre cele mai vechi jocuri de cărți disponibile încă în cazinouri terestre și online. Cunoscut pentru regulile simple, formatul dinamic și distracția pe care o generează, jocul de blackjack a apărut în urmă cu aproximativ 400 de ani.
Cea mai răspândită teorie este că a derivat dintr-un joc francez pe nume "Vingt-et-Un', adică în traducere liberă 21. În Europa secolului al XVII-lea, jocurile de cărți făceau parte din modul în care oamenii socializau în mod regulat. Erau numeroase variante, dar nu toate au rezistat testului timpului. Printre ele se află însă și jocul blackjack.
În vremurile de început, conceptul la Vingt-et-Un era simplu: jucătorii trebuiau să ajungă la un total de 21 fără să îl depășească. Totuși, în acele vremuri, dealerul putea adesea să parieze după jucători și avea un avantaj mai mare. Practic, casa era cea care conducea într-o măsură foarte mare jocul și avea un avantaj mult mai clar decât în zilele noastre.
Nu a durat mult și tot în acea perioadă au apărut variante asemănătoare în Spania și Italia, precum Trente-Un și Sette e Mezzo. Formatul era similar, diferențele fiind legate în special de totalul mâinilor.
Jocul a fost dus de imigranți în America
Jocul de blackjack a ajuns în secolul al XIX-lea și în America. Imigranții care petreceau săptămâni întregi pe vapor pentru a începe o nouă viață au fost cei care au dus blackjackul peste Ocean. Jocul și-a făcut debutul în saloanele din Louisiana și New Orleans, în vremuri în care legislația din domeniul jocurilor de noroc nu era încă stabilită.
Pentru că jocul nu a avut o priză atât de mare la public, s-a luat decizia de a oferi un bonus de 10 la 1 pentru o mână alcătuită din Asul de pică și un Valet de negru. Astfel, tot mai mulți oameni au fost interesați de jocul de blackjack. Tot de aici s-a dat și denumirea de blackjack, folosită în premieră în America. Promoția a fost retrasă treptat, iar în prezent plata pentru un blackjack natural este de 3 la 2.
Pe măsură ce cazinourile din SUA au început să câștige și mai multă popularitate, la fel a continuat și evoluția jocului de blackjack. Ba chiar în anii '60 un concept popular era număratul cărților. O practică destul de controversată, care nu era tolerată de cazinouri. Mulți oameni au fost interziși în cazinouri pentru că au numărat cărțile la blackjack.
Matematicieni din acele vremuri și oameni cu abilități speciale au aprofundat această tehnică. Tot în acea perioadă au apărut și mai multe cărți despre blackjack, un exemplu fiind Beat the Dealer, scrisă de Edward O. Thorp. El s-a axat și pe număratul cărților și a prezentat strategii evoluate pentru acea perioadă.
Trecerea la mediul digital
În prezent, cei mai mulți oameni joacă blackjack pe platforme licențiate de casino online. Cum s-a ajuns, însă, aici? La finalul anilor '90 au apărut primele cazinouri online. Acestea au inclus și o variantă de blackjack bazată pe RNG. Grafica nu era deloc evoluată, dar simplul fapt că se putea juca online a reprezentat un moment istoric.
De la an la an, pe măsură ce tehnologia a avansat, jocul a fost îmbunătățit. Iar apariția cazinourilor cu mese live a schimbat și mai mult dinamica lucrurilor. Jucătorii au posibilitatea să încerce jocul într-un mediu autentic, în care se promovează responsabilitatea și distracția. Experiența este similară cu cea din cazinourile tradiționale, existând inclusiv posibilitatea de a socializa prin intermediul ferestrei de chat. În același timp, numărul de mese este mai mare decât în cazinourile tradiționale, fiind disponibile și unele la care dealerii vorbesc limba română.
