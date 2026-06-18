Explicația DNA: de ce a fost inculpat Ciprian Ciucu. Două persoane arestate preventiv în dosar
Postat la: 18.06.2026 |
Primarul Ciprian Ciucu a fost audiat joi la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Edilul spune că este nevinovat. DNA a explicat în cadrul unui comunicat de presă care sunt acuzațiile în acest dosar.
„La data de 17 iunie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile formulată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție față de inculpații:
- R.D.M., persoană fizică (cetățean bulgar), fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită;
- N.C.O., persoană fizică, fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
Din probatoriul administrat până în prezent (într-un dosar înregistrat în cursul lunii august 2025), procurorii au reținut următoarea situație de fapt:
În perioada 21.11.2025 - 17.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis, prin trei acte materiale distincte, unui funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, suma totală de 1.500 euro și 2.000 lei, direct, în legătură cu urgentarea și, respectiv întârzierea îndeplinirii unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu.
Totodată, la data de 24.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis unui funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, prin intermediul colaboratorului autorizat în cauză, suma de 500 euro în legătură cu urgentarea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu.
De asemenea, în data de 03.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi determinat pe un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, să îi permită accesul la înscrisuri comunicate instituției publice, conținând informații nedestinate publicității, prin prezentarea și înmânarea acestora la aceeași dată.
În perioada 02.04.2026 - 06.04.2026, inculpata N.C.O. ar fi înlesnit acceptarea, la data de 07.04.2026, de către un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcută de inculpatul R.D.M., în numele și în interesul unui operator economic care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în scopul finalizării unor verificări inițiate de instituția mai-sus menționată într-o manieră care să nu permită, pe de o parte, dispunerea față de operatorul economic a vreuneia dintre sancțiunile complementare prevăzute de OUG nr. 77/2009, iar pe de altă parte, sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârșirea de către reprezentanții operatorului economic și/sau alte persoane a unei fapte prevăzute de legea penală și a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în vederea demarării de investigații cu caracter financiar.
Referitor la promisiunea, cu titlul de mită, a folosului reprezentând suma de 100.000 de euro, s-a mai reținut că, în zilele de 08.04.2026 și 17.04.2026, inculpatul R.D.M. ar fi remis suma de 45.000 de euro, respectiv 5.000 de euro, iar, în data de 16.06.2026, diferența de 50.000 de euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.
Pe parcursul efectuării instrucției penale în cauza anterior menționată, au rezultat indicii temeinice privind comiterea unor alte fapte de corupție, astfel că a fost constituit la nivelul aceleiași secții un dosar penal distinct (înregistrat la începutul lunii decembrie 2025).
În această din urmă cauză, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de următorii inculpați:
• M.N.K.A. și M.M. (oameni de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită;
• S.I. (om de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită;
• CIUCU CIPRIAN (la data faptelor primar al Sectorului 6 București), începând cu data de 18 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită", a spus DNA.
Acuzațiile împotriva lui Ciprian Ciucu
„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București.
În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul CIUCU CIPRIAN.
Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul CIUCU CIPRIAN, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.
Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.
De asemenea, inculpaților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală.
În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.
Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar administrării probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", a transmis DNA.
Ciprian Ciucu zice că e nevinovat
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, la ieșirea de la Direcția Națională Anticorupție (DNA), că este nevinovat și că va colabora cu anchetatorii în cadrul procedurilor aflate în desfășurare.
Edilul a afirmat că are încredere că investigația va clarifica situația și va demonstra că acuzațiile care îi sunt aduse nu se confirmă. „Acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat", le-a spus Ciucu jurnaliștilor prezenți la sediul DNA.
Primarul a evitat să ofere detalii despre dosar și a precizat că informațiile referitoare la anchetă vor fi comunicate de procurori. „Am văzut învinuirile care mi se aduc. Le contest. Ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu", a declarat acesta.
Ciucu a subliniat că nu intenționează să se sustragă procedurilor judiciare și că va pune la dispoziția anchetatorilor toate informațiile solicitate. „În ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele judiciare și nu am nimic de ascuns", a afirmat edilul.
Întrebat despre posibilitatea unei demisii, Ciprian Ciucu a respins această variantă și a transmis că își va continua activitatea în administrația locală. Potrivit acestuia, ancheta ar putea dura o perioadă îndelungată, însă acest lucru nu îl va împiedica să își exercite atribuțiile. „Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces", a declarat el.
„Vreau să-mi duc mandatul la capăt, în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să mă ocup de București și să-mi dedic în continuare timpul Bucureștiului", a adăugat primarul. Întrebat de jurnaliști dacă își va da demisia din funcție, Ciucu nu a oferit un răspuns suplimentar și a încheiat dialogul cu presa.
Pe parcursul declarațiilor, edilul a fost întrebat și despre persoane care l-ar fi sprijinit în campania electorală. Acesta a afirmat că nu le cunoaște personal și nu a oferit alte explicații pe această temă.
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