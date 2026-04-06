Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării Timișoara lansează „Fake News Busters” - un program de educație media pentru liceeni din șase județe

„Fake News Busters" este o inițiativă a cadrelor didactice și studenților Facultății de Științe ale Guvernării și Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT), dedicată dezvoltării educației media și gândirii critice în rândul tinerilor, într-un context digital în care informația circulă mai rapid ca niciodată, iar diferența dintre adevăr și dezinformare devine tot mai greu de identificat.

În perioada 30 martie-29 mai 2026, liceenii din Timișoara, dar și din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți și Gorj vor avea ocazia să participe la activități interactive, prezentări și sesiuni educative organizate în licee, menite să îi ajute să înțeleagă fenomenul fake news, modul în care acesta se propagă în mediul online și impactul pe care îl poate avea asupra societății.

Obiectivul principal al campaniei este creșterea nivelului de educație media și dezvoltarea gândirii critice, oferind tinerilor instrumentele necesare pentru a analiza, verifica și interpreta informațiile din mediul online.

Printre direcțiile abordate în cadrul activităților se numără:

identificarea elementelor specifice știrilor false (titluri senzaționale, limbaj emoțional sau surse neclare);

înțelegerea mecanismelor de răspândire a dezinformării;

dezvoltarea abilităților de verificare a informațiilor prin surse credibile;

încurajarea unui comportament responsabil în mediul digital.

Campania își propune să transforme tinerii din simpli consumatori de conținut în utilizatori activi și conștienți, capabili să distingă între informația reală și cea manipulatoare.