Furtună la ANM după ce Diana Buzoianu i-a cerut în direct demisia Elenei Mateescu pentru că angajații își cumpărau sutiene de lux, parfumuri sau pijamale cu cardurile instituției
Postat la: 10.10.2026 |
Un scandal de mari proporții a izbucnit la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), după ce ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit faptul angajații ANM cumpărau sutiene, produse de lux, parfumuri sau ghetuțe cu franjuri din banii instituției. Diana Buzoianu și Elena Mateescu s-au aflat față în față în direct la TV, iar ministrul Mediului i-a cerut fără ezitare demisia directorului ANM.
Elena Mateescu: Așa cum am informat, am luat act în această dimineață de raportul Corpului de Control, depus de către doamna ministru Diana Buzoianu. La momentul în care primele documente au fost puse la dispoziția reprezentanților Corpului de Control, am declanșat imediat o misiune de audit intern. Raportul preliminar a stat la baza depunerii unei sesizări către Secția de Investigare a Criminalității Economice, în data de 12 august, pentru ca organele competente să facă verificările și să ia măsurile care se impun într-o astfel de situație. Asta arată că, din punctul de vedere al rolului pe care îl am, am manifestat toleranță zero față de ceea ce am descoperit în primele documente. Cu siguranță, nu pot oferi mai multe informații în acest sens, având în vedere că există o anchetă în curs de desfășurare, pe care o voi respecta ca atare, ținând cont de elementele puse la dispoziția autorităților competente.
Moderator: Dar dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, ați făcut o sesizare? La ce instituție ați depus-o? La DIICOT?
Elena Mateescu: La Secția de Investigare a Criminalității Economice, Secția 2 Poliție, care are rolul de a face astfel de analize. Sigur că da, în baza măsurilor pe care domniile lor le vor constata, cu siguranță se vor impune anumite măsuri, pe care le vom respecta.
Moderator: Dar vă veți da demisia astăzi? Sau cineva din conducerea Administrației Naționale de Meteorologie, așa cum solicită doamna ministru? Sunt motive pentru o astfel de demisie?
Elena Mateescu: Nu mă consider vinovată în acest sens. Am manifestat toleranță zero față de aceste aspecte. Mă bucur că este doamna ministru în direct. Mi-aș fi dorit mult să avem o discuție pe aceste aspecte, astfel încât să putem să le discutăm.
Diana Buzoianu: Dați-mi voie să vă reamintesc că oamenii din subordinea dumneavoastră au cheltuit 3 milioane de lei de pe niște carduri pentru sutiene de lux, pentru deodorante de casă, pentru parfumuri, numai anul trecut în valoare de 120.000 de lei. Dumneavoastră știți foarte bine ce s-a întâmplat în subordinea dumneavoastră. Nu este niciun fel de fraudă? Știți foarte bine că avem, în raportul Corpului de Control faptul că 5 oameni de la Achiziții au plecat. Sunt facturi care au fost semnate de funcționarii din subordinea dumneavoastră. Știți foarte clar că acest control a venit ca urmare a unor avertizori de integritate din cadrul instituției pe care o reprezentați. Este foarte bine că acest raport al Corpului de Control este unul complex. Cea mai mică problemă este că s-au cumpărat sutiene de lux din acești bani. Noi o să ieșim în fiecare zi cu fiecare dintre concluziile pe care le avem. Stați liniștită, pentru că, dacă nu vă dați demisia, noi oricum ne vom uita juridic pe absolut toate documentele și există lista acestor produse achiziionate. Sunt efectiv facturi care arată că s-au cumpărat ghetuțe cu franjuri și sutiene.
Elena Mateescu: Așa cum v-am spus, am făcut sesizarea încă din luna august, astfel încât așteptăm măsurile organelor competente, pentru ca situația să fie clarificată și să se vadă cine este vinovat.
Moderator: Până atunci, aveți o bănuială. Ați descoperit și înainte astfel de achiziții, așa cum susținea doamna ministru?
Elena Mateescu: Nu am descoperit. În momentul în care, încă din prima săptămână de la venirea Corpului de Control, am văzut primele documente, am acționat în consecință, astfel încât să manifestăm, așa cum am spus și repet, toleranță zero.
Cum a început scandalul
„Ce au în comun un sutien de lux cu preţul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălţăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux şi ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, din bugetul instituţiei. Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni. 5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine şi poşete", scrie Diana Buzoianu, sâmbătă, pe reţelele de socializare, ataşând imagini cu modele de bunuri care au fost achiziţionate de pe aceste carduri.
Potrivit ministrului, în anul 2025 cu bani din contul ANM au fost cumpărate bluze corp, pantaloni, şosete, colanţi, lenjerie de corp, pijamale şi accesorii de lux în valoare totală de 85.290 lei; parfumuri în valoare totală de 119.750 lei; produse cosmetice în valoare totală de 11.666 lei; odorizante cameră în valoare de 38.687 lei; decoraţiuni şi accesorii pentru cameră/baie/bucătărie în valoare totală de 30.052 lei. Printre cumpărăturile făcute de ANM anul trecut se regăsesc si trei ceasuri inteligente (smart watch) şi accesorii în valoare totală de 11.545 lei, dar şi două aranjamente florale în valoare totală de 9.350 lei (6.000 lei + 3.350 lei). De asemenea, au fost achiziţionate 2 ghivece ornamentale în valoare totală de 6.381 lei.
Pentru 2026, câteva exemple din ce a descoperit corpul control: au fost achiziţionate articole vestimentare şi accesorii de lux în valoare totală de 103.143 lei. articole vestimentare în valoare totală de 8.742 lei; parfumuri în valoare totală de 12.619 lei; produse cosmetice în valoare totală de 14.216 lei; odorizante cameră în valoare de 4.311 lei.
"Vom trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Am primit mai multe sesizări care au stat la baza cererii de a fi realizat acest control în cadrul ANM, dar nu mi-aş fi putut imagina niciodată că asemenea aberaţii şi o asemenea bătaie de joc pe banii publici ar putea fi descoperită în urma oricărui control. În aceste condiţii, având în vedere că aceste aspecte sunt doar o mică parte din descoperirile corpului de control, în orice stat normal conducerea ANM ar trebui să îşi dea astăzi demisia. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, luni vom convoca de urgenţă o şedinţă cu echipa juridică din Ministerul Mediului pentru a analiza toate căile legale pe care le putem urma", conchide ministrul Mediului.
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