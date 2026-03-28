Iar manipulează bursa si toata lumea se face ca nu observă: Piețele europene au închis în scădere vineri după ce Trump a extins pauza privind atacurile din Iran. Luni se răzgandeste, si creste!

Iar manipulează bursa si toata lumea se face ca nu observă: Piețele europene au închis în scădere vineri, după ce Trump a extins pauza privind atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran

Bursele europene au închis în scădere vineri, pe fondul incertitudinilor legate de conflictul din Orientul Mijlociu, după ce președintele SUA, Donald Trump, a decis să prelungească perioada de suspendare a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Iran, transmite CNBC.

Indicele pan-european Stoxx 600 a încheiat ședința în scădere cu 0,9%, majoritatea sectoarelor fiind pe roșu. Indicele FTSE 100 de la Londra a închis aproape de nivelul de referință, în timp ce CAC 40 din Franța a scăzut cu 0,9%, iar DAX din Germania a pierdut 1,3%.

Piețele europene au reluat astfel declinul din sesiunea precedentă, după ce joi au închis de asemenea în scădere, investitorii încercând să interpreteze mesajele contradictorii privind negocierile de pace din Orientul Mijlociu.

Joi seară, Donald Trump a anunțat că prelungește cu 10 zile, până la 6 aprilie, pauza în atacurile asupra instalațiilor energetice iraniene, pentru a permite continuarea negocierilor.

"La solicitarea guvernului iranian, această declarație confirmă că suspend perioada de distrugere a instalațiilor energetice. Discuțiile continuă și, în ciuda afirmațiilor eronate ale presei de știri false și ale altora, merg foarte bine", a scris Trump pe platforma Truth Social.

Președintele american a susținut, de asemenea, că Iranul ar fi permis trecerea a zece petroliere prin Strâmtoarea Ormuz în această săptămână, ca un "cadou" pentru Statele Unite, însă Teheranul nu a comentat public afirmația.

În Europa, reuniunea miniștrilor de Externe din G7, desfășurată în Franța, a intrat vineri în a doua zi. Războaiele din Iran și Ucraina se află în centrul discuțiilor. Africa de Sud, care urma să participe în calitate de observator, a declarat că Franța i-a retras invitația după ce Statele Unite au amenințat că vor boicota întâlnirea.

Piețele asiatice au scăzut peste noapte, iar bursele americane au deschis de asemenea în scădere.

În plan corporativ, producătorii de băuturi Pernod Ricard și Brown-Forman, compania care deține marca de whisky Jack Daniel's, ar fi început discuții pentru o posibilă fuziune, pe fondul unei perioade dificile pentru industria alcoolului. Cele două companii au confirmat că există negocieri, ceea ce ar reuni al doilea cel mai mare producător de băuturi spirtoase din lume cu cel mai mare producător de whisky american. Acțiunile Pernod Ricard au închis ședința în creștere cu 8%.

În același timp, AstraZeneca a urcat cu 3% după ce a anunțat că medicamentul său experimental pentru boli pulmonare a atins obiectivul principal în două studii clinice de fază avansată.