Influencer arestat după ce a spus într-un videoclip că un aeroport din India este bântuit. Acuzațiile poliției

Influencerul Akshay Vashisht administrează un canal popular cu peste 570.000 de abonați dedicat poveștilor de groază și studiilor de caz paranormale.

Vashisht a fost reținut miercuri, 17 septembrie, la Delhi, în urma unei plângeri depuse de un polițist din celula de monitorizare a rețelelor sociale din Goa. Agentul a acuzat că videoclipul răspândește informații false despre noul Aeroport Internațional Manohar din Mopa.

Conform plângerii, clipul distribuit pe YouTube sub titlul „Evil Haunted Goa Airport" susținea că aeroportul fusese construit pe un teren de incinerare. Tot în videoclip, influencerul a spus că personalul companiilor aeriene ar fi raportat „activități paranormale" și că piloții ar fi refuzat frecvent să opereze zboruri de noapte din cauza unor apariții fantomatice, inclusiv a unei femei misterioase văzută pe pistă.

O versiune a clipului putea fi văzută pe Facebook, dar cea de pe canalul de YouTube al lui Vashisht fusese făcută privată până joi, 18 septembrie. Polițiștii au transmis că afirmațiile din videoclip erau „false, malițioase și superstițioase" și aveau scopul de a alarma publicul, promovând în același timp canalul influencerului.

Tot autoritățile l-au mai acuzat că a prezentat „mărturii false" ale abonaților pentru a da credibilitate afirmațiilor. Akshay Vashisht a fost reținut în zona Dwarka. Polițiștii i-au confiscat telefonul, laptopul și camera și l-au dus la secția de Poliție a aeroportului Mopa pentru continuarea investigațiilor.

Influencerul se confruntă cu un prim rechizitoriu întocmit în baza unor articole din Codul Penal Indian privind tulburarea liniștii publice și intenția comună, adică asocierea mai multor persoane în scop infracțional. Autoritățile indiene spun că iau în considerare acțiuni împotriva administratorului paginii de Facebook care a distribuit videoclipul. Tot autoritățile au mai anunțat că zvonurile nefondate ar putea dăuna reputației aeroportului într-un moment în care acesta abia își construiește credibilitatea internațională.