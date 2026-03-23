Iranul a construit un sistem de metrou pentru rachete balistice în interiorul unui munte de granit
Postat la: 23.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un munte din granit la sud de Yazd este în construcție de două decenii. IRGC nu a amenajat aici un buncăr, ci a construit o fabrică de arme cu propria cale ferată internă, îngropată mai adânc decât poate ajunge orice bombă convențională. Șine automate deplasează focoasele și lansatoarele de rachete între săli de asamblare, depozite și trei până la zece ieșiri cu uși antiexplozive săpate în versantul muntelui, la adâncimi care ating 500 de metri.
Un TEL merge pe șine până la o ieșire, iese la suprafață, lansează rachetele și se retrage în subteran înainte ca avioanele de atac să poată răspunde. Statele Unite și Israelul au atacat Yazd Imam Hussein pe 1 martie, 6 martie și 17 martie dar nu au reușit sa lovească în inima acestei fabrici de rachete, desi imaginile din satelit arată portaluri prăbușite, puțuri de ventilație crateratizate și infrastructură de suprafață distrusă. Daunele vizibile sunt reale. Infrastructura invizibilă este însă intactă.
Pe 20 martie, o rachetă balistică cu rază lungă de acțiune lansată din complexul Yazd, a eșuat în timpul fazei de propulsie și s-a prăbușit lângă Parcul Kohistan din interiorul orașului Yazd. Lansarea a eșuat. Faptul că s-a întâmplat este dovada. Trei săptămâni de lovituri de precizie asupra portalurilor nu au împiedicat calea ferată din spatele lor să livreze o rachetă către o ieșire supraviețuitoare.
Ingineria este simplă ca și concept și devastatoare în practică. Fiecare ușă antiexplozivă este un punct de ieșire separat. Când una este distrusă, sistemul feroviar se redirecționează către alta. Când acea ușă este lovită, este umplută din interior cu pământ și beton de către IRGC, apoi reexcavată când bombardamentul se oprește. Analiza prin satelit a confirmat configurația căilor ferate. Alma Research a cartografiat rețelele de tuneluri. IDF a recunoscut că aproximativ 60% din infrastructura de lansare a fost distrusă. SUA a estimat că mai există 50% din capacitate. Restul de 50% se desfășoară pe șine subterane pe care nicio bombă din arsenalul american sau israelian nu le poate atinge la 500 de metri prin granit.
GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, cel mai mare distrugător de bunkere construit vreodată, penetrează aproximativ 60 de metri de beton armat sau aproximativ 40 de metri de rocă de grosime medie. Granitul este mult mai dur. Cinci sute de metri reprezintă de peste douăsprezece ori adâncimea maximă de penetrare a armei. Distanța dintre bombă și tunel nu reprezintă o marjă de eroare. Este o imposibilitate fizică. Muntele nu are de suferit oricâte misiuni sunt efectuate deasupra lui. Calea ferată se redistribuie automat oricâte portaluri sunt sigilate. Geologia este apărarea, iar geologia există de 300 de milioane de ani.
De aceea războiul continuă. Fiecare rachetă care lovește Arad, Dimona sau centrul Israelului a fost asamblată în subteran, mutată pe șine către o ieșire și lansată de pe o ușă care s-ar putea să fi fost distrusă și reconstruită de mai multe ori din 28 februarie. Persistența focului de rachete iraniene în ciuda a trei săptămâni de atacuri intense nu este rezistență. Este infrastructură. IRGC nu s-a pregătit pentru acest război construind rachete. S-a pregătit construind căi ferate în interiorul munților. Rachetele sunt înlocuibile. Căile ferate sunt permanente.
