Israelul e acuzat că ar fi folosit fosfor alb în sudul Libanului

Organizații pentru drepturile omului, inclusiv Human Rights Watch (HRW), afirmă că au documentat utilizarea fosforului alb în zone civile în timpul conflictului legat de războiul din Gaza, relansând acuzațiile privind posibile încălcări ale legilor războiului. În ultima perioadă, trupele israeliene s-au confruntat cu rezistență puternică din partea Hezbollah în sudul Libanului, în ciuda unei campanii intense de bombardamente.

Atunci când proiectilul de artilerie de 155 mm din seria M825 explodează, eliberându-și segmentele din pâslă care conțin fosfor alb, acesta lasă în urmă un nor distinctiv în formă de articulație. Astfel, cercetătorii de la Human Rights Watch (HRW) au declarat că au putut verifica faptul că Israelul folosea din nou această armă controversată în sudul Libanului, reaprinzând acuzațiile că încalcă legile războiului. În ultimele zile, au fost vizate drumuri, benzinării, poduri și centre medicale, într-un efort de a izola regiunea de restul țării.

Organizația, cu sediul la New York, afirmă că a verificat și geolocalizat opt imagini care ar arăta explozii de muniție cu fosfor alb deasupra zonelor rezidențiale din orașul Yohmor, în sudul Libanului, în primele zile ale ofensivei israeliene. Ulterior, au apărut și alte înregistrări video care ar indica utilizări similare în sudul Libanului. Cercetătorii spun că amploarea reală ar putea fi mai mare, în condițiile în care aproximativ 800.000 de persoane au fost strămutate din regiune după ce forțele israeliene le-au cerut să evacueze zona.

Fosforul alb este o substanță chimică utilizată în obuze, bombe și rachete, care se aprinde în contact cu oxigenul, arzând la temperaturi de până la 800°C și generând cantități mari de fum. Armatele îl folosesc pentru a crea perdele de fum, a marca ținte sau a ilumina câmpul de luptă pe timp de noapte, iar juriștii militari susțin că aceste utilizări pot fi legitime. Totuși, folosirea sa în zone civile este controversată și, potrivit unor experți, ar putea fi ilegală, deoarece poate provoca incendii, arsuri grave și emisii toxice.

Ahmad Beydoun, arhitect și cercetător doctorand la Universitatea Tehnică din Delft, a documentat aproape 250 de utilizări ale fosforului alb de către forțele israeliene între octombrie 2023 și noiembrie 2024, ultima perioadă de ofensivă majoră în sudul Libanului. Potrivit analizei sale, aproximativ 39% dintre aceste cazuri au avut loc în zone rezidențiale, 17% în terenuri agricole și 44% în zone împădurite sau deschise. El sugerează că armata israeliană ar putea folosi fosforul alb pentru a incendia vegetația și a crește vizibilitatea, împiedicând ascunderea combatanților.

Un raport al organizației libaneze Public Works Studio arată că peste 2.000 de hectare din sudul Libanului au fost afectate de incendii cauzate de fosfor alb, inclusiv sute de hectare de pădure densă și terenuri acoperite cu stejari și pini. Substanța poate rămâne în sol și se poate reaprinde atunci când este expusă, reprezentând un pericol pentru agricultori și pentru populația care ar putea reveni în zonă. În plus, utilizarea repetată poate duce la acumularea de acid fosforic și metale grele toxice, precum cadmiu, plumb și zinc, afectând fertilitatea solului și productivitatea agricolă.

Armata israeliană a declarat că nu poate comenta direct afirmațiile HRW privind utilizarea ilegală a fosforului alb în Yohmor. Un purtător de cuvânt a precizat că există similitudini vizuale între obuzele de fum care conțin fosfor alb și cele care nu conțin, recomandând prudență în interpretarea imaginilor. Săptămâna trecută, ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, nu a răspuns direct acuzațiilor, dar a afirmat că Israelul face „tot posibilul pentru a minimiza victimele civile". El a adăugat că populația din sudul Libanului a fost îndemnată să se deplaseze spre nord pentru a reduce riscurile.

Cercetătorul Ahmad Beydoun consideră că utilizarea fosforului alb ar putea avea și un rol strategic, contribuind la evacuarea populației și la crearea unei zone tampon de-a lungul frontierei. „Este, în esență, un instrument practic pentru a incendia terenuri," a spus el. „În mare parte, este folosit pentru a pârjoli zona."