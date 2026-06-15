Israelul se opune acordului dintre SUA și Iran. Refuză retragerea trupelor și proclamă: 'Suntem o țară independentă!'

Acordul recent încheiat între Statele Unite și Iran a declanșat un val de critici pe scena politică din Israel. Atât reprezentanții puterii, cât și cei ai opoziției avertizează că înțelegerea afectează grav securitatea statului evreu.

Conform publicației The Times of Israel, reacțiile de la Ierusalim reflectă o nemulțumire profundă față de termenii negociați de administrația americană.

„Acordul lui Trump nu ne obligă. Suntem o țară suverană”

Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a reacționat extrem de dur printr-un comunicat oficial, și a declarat că Israelul își rezervă dreptul de a acționa independent pentru a-și proteja interesele.

„Acordul lui Trump nu ne obligă. Israelul nu este subordonat Statelor Unite. Suntem o țară independentă și suverană”, a declarat Ben-Gvir.

Acesta a adăugat că țara sa nu a fost parte la aceste negocieri și a respins ferm orice concesie teritorială: „Nu suntem parteneri la acest acord, care nu ne protejează securitatea. Nu trebuie să ne retragem din niciun teritoriu [din Liban] pe care luptătorii noștri l-au cucerit.”

„Netanyahu a stat deoparte – slab, bolnav și izolat”

De cealaltă parte a eșichierului politic, liderul Partidului Democrat și al opoziției, Yair Golan, a catalogat acordul dintre SUA și Iran drept „îngrozitor pentru Israel”, însă a îndreptat degetul acuzator către actualul premier, Benjamin Netanyahu.

Yair Golan susține că lipsa de influență a șefului executivului a anulat toate succesele obținute de armată pe front: „Realizări militare extraordinare obținute prin curajul piloților noștri și sângele luptătorilor noștri au fost șterse, în timp ce Netanyahu a stat deoparte - slab, bolnav, izolat și lipsit de influență.”

„Omul care a promis «victorie totală» își încheie mandatul cu dușmanii Israelului mai puternici, Israelul mai slab, iar descurajarea construită cu sângele luptătorilor noștri erodându-se chiar sub ochii noștri”, a mai spus Yair Golan.

Acordul SUA-Iran

Preşedintele american Donald Trump a confirmat duminică după-amiază că acordul pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu este "finalizat" şi a anunţat redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi ridicarea "imediată" a blocadei navale americane, relatează EFE şi AFP, citate de AGERPRES.

"Acordul cu Republica Islamică Iran este acum finalizat", a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, la câteva minute după anunţul mediatorului pakistanez de luni, ora Pakistanului.

"Autorizez pe deplin redeschiderea Strâmtorii Ormuz fără taxe de trecere şi, în paralel, ridicarea imediată a blocadei navale americane. Nave din întreaga lume, porniţi motoarele. Să curgă petrolul în valuri!", a adăugat Donald Trump.