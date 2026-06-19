Jocurile de noroc ale lui Ciucu: Odeta Cristinela Nestor, arestată după un flagrant cu o mită de 100.000 de euro, a ciripit tot!
Postat la: 19.06.2026 |
Dosarul primarului Ciucu, susține DNA, a fost disjuns din alt dosar. În acest prim caz, procurorii spun că mai mulți oameni din Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc (ONJN) au fost mituiți. Intermediar și totodată cea care a dat banii este Odeta Cristinela Nestor, fostă șefă la ONJN și șefa unei organizații de lobby pentru casele de pariuri online, susțin surse judiciare, care mai afirmă că aceasta a colaborat cu anchetatorii completând zeci de foi cu declarații la adresa tuturor celor implicați. Ne așteptăm la noi arestari in acest caz.
Ce afirmă procurorii că a făcut Odeta Nistor și cum a avut loc un flagrant. În comunicatul DNA care a însoțit declanșarea dosarului primarului Ciprian Ciucu, parchetul anticorupție explică faptul că primul caz a pornit din industria jocurilor de noroc. DNA susține că miercuri, 17 iunie, judecătorii „din cadrul Tribunalului București au admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile" pentru doi inculpați.
Odeta Nestor a fost revocată de la conducerea AOJND, după arestarea în dosarul DNA
Odeta Nestor nu mai este președinta Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND), după ce membrii organizației au decis revocarea sa din funcție, în contextul arestării preventive dispuse în dosarul instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA), potrivit informațiilor obținute de Financial Intelligence din surse apropiate situației.
Sursele noastre precizează că decizia a fost luată de membrii asociației după apariția informațiilor privind măsurile preventive dispuse împotriva fostei șefe a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Potrivit acelorași surse, AOJND nu are nicio legătură cu dosarul aflat în instrumentarea DNA, iar acuzațiile formulate de procurori o vizează exclusiv pe Odeta Nestor și presupuse fapte care nu au legătură cu activitatea asociației. În următoarea perioadă vor avea loc alegeri pentru numirea unui nou preşedinte.
Potrivit informațiilor publicate de DNA și relatărilor din presă, Odeta Nestor ar fi intermediat și facilitat remiterea unor sume de bani către funcționari ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), în scopul influențării unor controale și proceduri administrative care vizau operatori din industria gamblingului. Cea mai gravă acuzație vizează o presupusă promisiune de mită de 100.000 de euro, despre care anchetatorii afirmă că urmărea obținerea unui tratament favorabil pentru un operator economic verificat de ONJN. Odeta Nestor este acuzată de complicitate la luare de mită, dare de mită, dare de mită în formă continuată și instigare la folosirea unor informații nedestinate publicității. Potrivit DNA, aceasta ar fi avut un rol de intermediere între reprezentanți ai industriei și funcționari ai autorității de reglementare. Beneficiază însă de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
Odeta Cristinela Nestor este una dintre cele mai cunoscute și influente personalități din industria jocurilor de noroc din România, fiind asociată atât cu procesul de reglementare a pieței de gambling online, cât și cu reprezentarea intereselor operatorilor din domeniu. Economist de profesie, Odeta Nestor și-a construit cariera în sectorul jocurilor de noroc și al managementului financiar, devenind una dintre persoanele-cheie în dezvoltarea cadrului de reglementare a pieței din România.
Aceasta a condus Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, instituția responsabilă de reglementarea și supravegherea industriei, în perioada 2013-2017, implementând procesul de licențiere și fiscalizare a operatorilor de jocuri de noroc online, România devenind una dintre piețele reglementate importante din Europa Centrală și de Est. După încheierea mandatului la ONJN, Odeta Nestor a trecut în sectorul privat și a devenit președinte al Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND), organizație care reprezintă operatorii licențiați de jocuri de noroc online. Influența sa în industrie i-a adus inclusiv supranumele de „doamna de fier" a jocurilor de noroc, utilizat frecvent în presa de specialitate.
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