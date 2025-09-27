Lovitură de teatru: Elon Musk și Prințul Andrew apar în noile dosare Epstein

Miliardarul Elon Musk și prințul Andrew apar în noile dosare publicate de democrații americani din Congres. Dosarele se referă la fostul infractor sexual și finanțator Jeffrey Epstein.

Dosarele predate Comitetului de Supraveghere al Camerei de către Jeffrey Epstein Estate par să arate că Musk a fost invitat pe insula lui Epstein în decembrie 2014, informează BBC.

Separat, un document îl numește pe prințul Andrew printre pasageri.

Musk și Prințul Andrew nu au comentat subiectul până în acest moment.

Sara Guerrero, purtător de cuvânt al democraților din comisie, i-a cerut procurorului general Pam Bondi să elibereze mai multe dosare legate de Epstein.

"Ar trebui să fie clar pentru fiecare american că Jeffrey Epstein a fost prieten cu unii dintre cei mai puternici și mai bogați bărbați din lume. Fiecare nou document produs oferă informații noi în timp ce lucrăm pentru a face dreptate supraviețuitorilor și victimelor", a spus ea.

Republicanii din comisie i-au acuzat pe democrați că "pun politica mai presus de victime" și au spus că vor publica în curând setul complet de documente.

Prințul Andrew a negat anterior cu fermitate orice faptă greșită. Musk a fost citat anterior spunând că Epstein l-a invitat pe insulă, dar acesta a refuzat.

Înregistrările parțiale provin din al treilea lot de documente produse de Jeffrey Epstein Estate. Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei spun că acestea includ jurnale de mesaje telefonice, copii ale jurnalelor de zbor și ale manifestelor pentru aeronave, copii ale registrelor financiare și programul zilnic al lui Epstein.

Pe lângă Musk și Prințul Andrew, fișierele făcute publice conțin și numele altor personalități proeminente, inclusiv antreprenorul de internet Peter Thiel și Steve Bannon, un fost consilier al lui Donald Trump.

Un rând din înregistrările din 6 decembrie 2014 spune: "Memento: Elon Musk pe insulă pe 6 decembrie (se mai întâmplă acest lucru?)"

Un manifest de zbor consemnează că Prințul Andrew se afla într-un zbor cu Epstein și asociata sa Ghislaine Maxwell de la Teterboro, New Jersey, la West Palm Beach, Florida, pe 12 mai 2000. Maxwell a fost condamnat în 2021 pentru conspirație cu Epstein pentru că a traficat fete pentru sex.

Un registru înregistrează două referințe la plăți pentru masaje pentru un "Andrew" în februarie și mai 2000. În timp ce înregistrările Palatului, fotografiile și rapoartele de presă din acea vreme indică faptul că Prințul Andrew a călătorit în SUA în jurul datei înregistrate în documentul recent publicat, nu este clar cine este "Andrew" la care se face referire în registru.

Pe 11 mai 2000, Palatul Buckingham a declarat pe site-ul său că Prințul Andrew a zburat la New York pentru a participa la o recepție în New York pentru Societatea Națională pentru Prevenirea Cruzimii față de Copii. Andrew s-a întors în Marea Britanie pe 15 mai.

În dosare, există și o intrare care se referă la un prânz planificat cu Peter Thiel în noiembrie 2017.

Există, de asemenea, o intrare care se referă la un mic dejun planificat cu Steve Bannon pe 17 februarie 2019.

Dosarele menționează, de asemenea, planuri provizorii pentru un mic dejun cu fondatorul Microsoft, Bill Gates, în decembrie 2014. În 2022, Gates a declarat pentru BBC că întâlnirea cu Jeffrey Epstein a fost o "greșeală".

Nu se sugerează că cei menționați în dosare ar fi fost conștienți de presupusa activitate criminală pentru care Epstein a fost arestat ulterior.

Epstein și-a pus capăt zilelor într-o celulă de închisoare din New York în august 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual.

În 2008, a ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii după ce părinții unei fete de 14 ani au spus poliției din Florida că Epstein și-a molestat fiica în casa sa din Palm Beach.

El a fost arestat din nou în iulie 2019 sub acuzații de trafic sexual.