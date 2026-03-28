Makaveli recunoaște că a măsluit alegerile de la București. Ce rol au avut Maricel Păcuraru, Ninel Peia și Mihai Enache
Postat la: 28.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Makaveli, care a intrat în atenția publică după ce l-a susținut pe Călin Georgescu pe TikTok în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024, afirmă că a oferit personal suma de 30.000 de euro. Potrivit acestuia, banii ar fi fost înmânați pe 21 noiembrie, la locuința sa, în prezența unor martori și înregistrați de camerele de supraveghere ale imobilului.
În continuarea declarațiilor, acesta susține că întâlnirea în care au fost discutate aceste aspecte ar fi avut loc într-un birou unde se aflau mai multe persoane, inclusiv Maricel Păcuraru și un alt individ despre care i s-ar fi spus că ar avea legături cu Serviciul Român de Informații, fără ca identitatea acestuia să fie confirmată.
Makaveli mai afirmă că ar fi existat presiuni asupra sa pentru a se retrage, sugerând că ar fi fost amenințat cu excluderea și cu posibile consecințe legale. În același context, el susține că ar fi existat negocieri între Maricel Păcuraru și Ninel Peia privind aparițiile acestuia din urmă la Realitatea TV pentru o perioadă de trei ani, în schimbul retragerii sale.
„30.000 am dat eu din mâna mea pe data de 21 noiembrie, la mine la bloc, de față cu Adiță și cu camerele de la bloc. Nu recunoaște nicio problemă că ia poliția camerele, că e partea lui. Euro. Euro. Când m-au băgat în birou era Ninel, Păcuraru, pe Budișteanu. În birou la Păcuraru, sus în dreapta. Și e un băiat, Florin, ziceau ei de la SRI. Nu știu dacă e de la SRI sau nu e, că n-am stat să-l legitimez. Așa ziceau ei, care avea și tocul de la pistol scos.
Da. Și ca să mă retrag, mi-a zis Ninel, bă, dacă nu te retragi, să fim toți! Te dau afară de peste tot și vezi că a ieșit dosarul ăla, înțelegi? Și Păcuraru și a negociat cu Ninel să îl lase pe Ninel să apară trei ani de zile la Realitatea, Da. Că până să mă retrag eu, nu l-ați văzut niciunu pe Ninel Peia la Realitatea că nu-l primeau nici la ușă? Ninel Peia și-a negociat să apară la Realitatea trei ani de zile. Dacă mă face pe mine să mă retrag.
În fine, mi-a spart el capul și două sute de mii de euro s-au plătit. Da, din care eu nu știu dacă am luat și eu salariul pe două luni, 10.000. 30.000 mi i-a luat Ninel și restul, mii de la Păcuraru, când o venit mama din groapă. Sunt dispus să depun mărturie, da, ți-am dat 30.000 din șpaga. Tu, Maricel, ai să-mi dai 134.000", a spus Makaveli pe TikTok.
Makaveli a lansat mai multe acuzații în cadrul videoclipurilor apărute online. Amintim că Virgil Alexandru Zidaru (38 de ani), cunoscut drept Makaveli, candidat care a ajuns din stradă în Parlament, s-a înscris în cursa pentru Primăria Capitalei în 2025, bazându-se pe susținerea electoratului suveranist.
„Am devenit cunoscut sub numele de Makaveli pentru stilul direct și vocea nefiltrată. N-am vorbit niciodată cu mănuși și n-am făcut pași înapoi când a fost vorba de dreptate. Am fost alături de oameni în stradă - la proteste, în acțiuni civice, oriunde era nevoie de o voce fermă", se prezintă Makaveli pe site-ul oficial.
-
Vicepreședintele SUA JD Vance: "Voi analiza dosarele OZN. Cred că sunt demoni"
Vicepreședintele american JD Vance a promis vineri ca va studia temeinic informațiile disponibile autoritaților despre O ...
-
Un indiciu criptic lăsat la piramide, găsit. Nu le-a venit să creadă ce au descoperit: O megastructură sub Giza
Egiptenii antici ar fi putut lasa in urma un indiciu criptic despre un monument ascuns, sculptat direct in piatra in urm ...
-
Iar manipulează bursa si toata lumea se face ca nu observă: Piețele europene au închis în scădere vineri după ce Trump a extins pauza privind atacurile din Iran. Luni se răzgandeste, si creste!
Iar manipuleaza bursa si toata lumea se face ca nu observa: Piețele europene au inchis in scadere vineri, dupa ce Trump ...
-
Procurorii militari au descins la DSU: Raed Arafat a rămas fără telefon. Ce suspectează anchetatorii - Reacția DSU
Procurorii militari au descins la Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) ...
-
Oamenii de știință au descoperit o nouă particulă. Aceasta ne schimbă înțelegerea asupra modului în care se formează materia
Acceleratorul de particule de la Cern (LHC) are ca obiectiv descoperirea de noi particule subatomice - și se descurca fo ...
-
Aproape de Marea Galileii a fost descoperit un proiectil cu o inscripție misterioasă. Datează din vremea lui Iisus și pare că transmite un mesaj
O echipa de cercetatori de la Universitatea din Haifa a anunțat descoperirea unui artefact rar in situl arheologic Hippo ...
-
Biografia detaliată și foarte interesantă a lui Darryl Nirenberg - noul ambasador SUA la București și legăturile lui cu Soros
Doua lucruri - și mult mai multe colateral - din cariera noului ambasador al Statelor Unite in Romania, Darryl Nirenberg ...
-
Scandal uriaș: Victimele lui Epstein dau în judecată administrația Trump și Google pentru expunerea identității și traume reînnoite
Reclamanții susțin ca autoritațile americane au prioritizat publicarea rapida a unui volum mare de documente in detrimen ...
-
„Îi atacăm pe americani oriunde îi găsim. Suntem obligați" Iranul emite un ordin de evacuare pentru civili: urmează atacuri iminente
Corpul Garzii Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran le recomanda civililor sa paraseasca imediat zonele unde este stați ...
-
Alerta din dormitor: cum îți alegi patul și materialele ca să dormi bine, chiar când știrile te țin în priză
Ziua incepe cu titluri grele și se termina tot cu ele. Razboi, crize, scandaluri, dezvaluiri. Telefonul ramane pe noptie ...
-
Ucraina e în top 3 în Europa la achizițiile de mașini Bentley. Corupția și spălarea banilor au atins cote de neimaginat pe banii statelor UE
Capitala Ucrainei, Kiev, este sediul filialei Bentley din statul afalt in plin razboi cu Rusia. Filiala din Ucraina a re ...
-
Tipuri de baterii eficiente pentru panourile fotovoltaice
Astazi, energia regenerabila caștiga tot mai mult teren, iar utilizarea panourilor fotovoltaice devine o opțiune tot mai ...
-
Cum să îmbunătățești eficiența energetică cu o pompă submersibilă
În prezent, economisirea resurselor și optimizarea consumului de energie sunt prioritare, iar alegerea unei pompe ...
-
Cum transformi aerul din bucătărie - Ventilația eficientă, de la necesitate tehnică la confort absolut
Ventilația este esențiala in bucatarie pentru a menține un mediu sanatos și placut. Fara un sistem eficient, aburul, mir ...
-
Dimineți pline de energie: idei pentru un mic dejun nutritiv care îi va cuceri pe copii
Sunetul alarmei marcheaza inceputul unei noi curse contra cronometru. Între pregatirea ghiozdanelor, cautarea ...
-
Trăim într-o simulare? 15 fapte uimitoare care ar putea fi adevărate și dau de gândit cercetătorilor
Este lumea din jurul nostru reala sau traim intr-o simulare a realitații creata de ființe mai avansate, posibil postuman ...
-
Conducerea UE e acuzată de Laura Codruța Kovesi că încearcă să mușamalizeze scandaluri de corupție
Conducerea UE este acuzata ca incearca sa mușamalizeze scandaluri de corupție, spune Laura Codruța Kövesi, șefa Par ...
-
Cum alegi un telefon potrivit când ai un buget limitat
Alegerea unui smartphone devine o provocare reala atunci cand bugetul este limitat, iar piața abunda in opțiuni care pro ...
-
Decizie istorică: Tricolorul românesc al Republicii Moldova e afișat pe uniformele militare. Rușii le consideră însemne fasciste!
Republica Moldova a luat o decizie simbolica importanta. Militarii de la posturile de securitate de pe Nistru vor purta ...
-
Cum duce China războiul din Iran împotriba isralo-americanilor fără să tragă direct un singur foc de armă
Sateliții chinezi au ghidat o racheta iraniana asupra unei strazi rezidențiale din Kfar Qasim, Israel, in aceasta dimine ...
-
O formă de conștiință extraordinară ar putea exista deja chiar aici, pe Pământ, sub forme pe care nu le recunoaștem
De zeci de ani, cautarea unei inteligențe avansate s-a concentrat pe structuri asemanatoare creierului și pe semnale ext ...
-
Noua variantă BA.3.2 a SARS-CoV-2 e monitorizată la nivel internaţional și ridică semne de întrebare privind protecția oferită de vaccinuri
Varianta recent identificata, denumita BA.3.2, a fost detectata in Marea Britanie si Statele Unite, potrivit autoritatil ...
-
Americanii acaparează total Venezuela: Au transportat aur de peste 100 de milioane de dolari și Trump a pus ochii pe pământurile rare
Statele Unite au adus recent in tara aur in valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari din Venezuela, a declarat m ...
-
O tânără de 25 de ani primește astăzi eutanasia după ce a învins în instanță opoziția propriului tată: "Vreau să plec în pace și să nu mai sufăr"
Povestea tinerei spaniole Noelia Castillo Ramos, in varsta de 25 de ani, a depașit granițele unui caz medical, devenind ...
-
Israelul e acuzat că ar fi folosit fosfor alb în sudul Libanului
Organizații pentru drepturile omului, inclusiv Human Rights Watch (HRW), afirma ca au documentat utilizarea fosforului a ...
-
"SUA au pierdut deja războiul din Iran". Avertismentul unuia dintre cei mai influenți teoreticieni ai relațiilor internaționale. "Mesajul e că suntem o adunătură de idioți"
Profesorul John Mearsheimer, unul dintre cei mai influenți teoreticieni ai relațiilor internaționale, lanseaza un averti ...
-
Sistemele Patriot au devenit inutile: Rachetele balistice rusești și iraniene își schimbă acum toate traiectoria în timpul zborului
Rusia iși transforma rachetele balistice intr-o arma tot mai greu de oprit. La fel si cele Iraniene care pot ameninta or ...
-
Comandantul care controla Strâmtoarea Hormuz este mort. Strâmtoarea încă percepe taxe de 2 milioane de dolari per navă
Presa de stat iraniana a confirmat pe 25 martie ca Mosayeb Bakhtiari, comandantul Primului District Naval al Marinei IRG ...
-
Ucraina a trimis armatei ruse papuci cu explozibil în talpă. Pachetele au fost livrate sunt forma unor ajutoare umanitare
Într-o operațiune de sabotaj complexa, autoritațile ucrainene au trimis in Rusia dispozitive explozive ascunse in ...
-
Începe vânătoarea "flotei fantomă" a Moscovei: Unul dintre cele mai mari imperii maritime ale lumii intră în coliziune directă cu Rusia
Armata britanica va putea acum sa abordeze si sa confiste navele sanctionate apartinand „flotei fantoma" ruse daca ...
