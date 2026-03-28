Makaveli recunoaște că a măsluit alegerile de la București. Ce rol au avut Maricel Păcuraru, Ninel Peia și Mihai Enache

Makaveli, care a intrat în atenția publică după ce l-a susținut pe Călin Georgescu pe TikTok în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024, afirmă că a oferit personal suma de 30.000 de euro. Potrivit acestuia, banii ar fi fost înmânați pe 21 noiembrie, la locuința sa, în prezența unor martori și înregistrați de camerele de supraveghere ale imobilului.

În continuarea declarațiilor, acesta susține că întâlnirea în care au fost discutate aceste aspecte ar fi avut loc într-un birou unde se aflau mai multe persoane, inclusiv Maricel Păcuraru și un alt individ despre care i s-ar fi spus că ar avea legături cu Serviciul Român de Informații, fără ca identitatea acestuia să fie confirmată.

Makaveli mai afirmă că ar fi existat presiuni asupra sa pentru a se retrage, sugerând că ar fi fost amenințat cu excluderea și cu posibile consecințe legale. În același context, el susține că ar fi existat negocieri între Maricel Păcuraru și Ninel Peia privind aparițiile acestuia din urmă la Realitatea TV pentru o perioadă de trei ani, în schimbul retragerii sale.

„30.000 am dat eu din mâna mea pe data de 21 noiembrie, la mine la bloc, de față cu Adiță și cu camerele de la bloc. Nu recunoaște nicio problemă că ia poliția camerele, că e partea lui. Euro. Euro. Când m-au băgat în birou era Ninel, Păcuraru, pe Budișteanu. În birou la Păcuraru, sus în dreapta. Și e un băiat, Florin, ziceau ei de la SRI. Nu știu dacă e de la SRI sau nu e, că n-am stat să-l legitimez. Așa ziceau ei, care avea și tocul de la pistol scos.

Da. Și ca să mă retrag, mi-a zis Ninel, bă, dacă nu te retragi, să fim toți! Te dau afară de peste tot și vezi că a ieșit dosarul ăla, înțelegi? Și Păcuraru și a negociat cu Ninel să îl lase pe Ninel să apară trei ani de zile la Realitatea, Da. Că până să mă retrag eu, nu l-ați văzut niciunu pe Ninel Peia la Realitatea că nu-l primeau nici la ușă? Ninel Peia și-a negociat să apară la Realitatea trei ani de zile. Dacă mă face pe mine să mă retrag.

În fine, mi-a spart el capul și două sute de mii de euro s-au plătit. Da, din care eu nu știu dacă am luat și eu salariul pe două luni, 10.000. 30.000 mi i-a luat Ninel și restul, mii de la Păcuraru, când o venit mama din groapă. Sunt dispus să depun mărturie, da, ți-am dat 30.000 din șpaga. Tu, Maricel, ai să-mi dai 134.000", a spus Makaveli pe TikTok.

Makaveli a lansat mai multe acuzații în cadrul videoclipurilor apărute online. Amintim că Virgil Alexandru Zidaru (38 de ani), cunoscut drept Makaveli, candidat care a ajuns din stradă în Parlament, s-a înscris în cursa pentru Primăria Capitalei în 2025, bazându-se pe susținerea electoratului suveranist.

„Am devenit cunoscut sub numele de Makaveli pentru stilul direct și vocea nefiltrată. N-am vorbit niciodată cu mănuși și n-am făcut pași înapoi când a fost vorba de dreptate. Am fost alături de oameni în stradă - la proteste, în acțiuni civice, oriunde era nevoie de o voce fermă", se prezintă Makaveli pe site-ul oficial.