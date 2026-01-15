Miracolul nașterii puilor de urs îi fascinează pe cercetători și ridică mari semne de întrebare în privința evoluționismului
Postat la: 15.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Nașterea unui pui de urs este un miracol al planificării biologice, bazat pe un fenomen numit „implantare întârziată". După împerechere, ovulul fecundat nu se prinde imediat de uter, ci plutește liber și se oprește din evoluție timp de câteva luni.
Organismul ursoaicei „așteaptă" să vadă dacă a acumulat suficientă grăsime pentru iarnă. Dacă ursoaica nu este suficient de bine hrănită, embrionul este reabsorbit natural și sarcina dispare, pentru a nu pune în pericol viața mamei. Dacă totul e bine, embrionul se implantează abia toamna târziu. Astfel, natura se asigură că puii se nasc doar dacă există resurse garantate pentru supraviețuirea lor și a mamei.
Nașterea propriu-zisă are loc în inima iernii, de obicei în lunile ianuarie sau februarie, în siguranța bârlogului. În acest moment, mama se află într-o stare de somnolență hibernală, numită torpoare. Această strategie este esențială deoarece puii sunt extrem de vulnerabili la frigul de afară. Bârlogul funcționează ca un incubator natural, menținând o temperatură constantă datorită căldurii corpului mamei și izolației oferite de stratul de zăpadă de deasupra.
Dimensiunea puilor la naștere este surprinzător de mică în comparație cu mărimea mamei. Deși o ursoaică adultă poate cântări peste 200 de kilograme, puiul nou-născut cântărește doar aproximativ 500 de grame, adică dimensiunea unei veverițe sau a unui porcușor de guineea. Această disproporție uriașă, de 1 la 700, este unică în rândul mamiferelor placentare. Motivul biologic este conservarea energiei: o sarcină scurtă consumă mai puține resurse decât una lungă, permițând mamei să își păstreze rezervele de grăsime pentru alăptare.
Imediat după naștere, puii sunt orbi, fără păr și complet dependenți. Ei găsesc instinctiv drumul spre sursa de hrană prin blana mamei. Laptele de urs este un super-aliment, fiind extrem de concentrat în nutrienți. Acesta are un conținut de grăsime de aproximativ 30%, mult mai mare decât laptele de vacă (4%) sau cel uman. Această compoziție calorică densă permite puilor să crească într-un ritm accelerat, transformându-se rapid din ființe fragile în animale robuste.
În tot acest timp, ursoaica nu mănâncă, nu bea apă și nu elimină deșeuri. Ea supraviețuiește exclusiv transformând propriile rezerve de grăsime în energie și lapte. Procesul metabolic este fascinant: deșeurile azotate care în mod normal ar fi toxice sunt reciclate de organismul ei pentru a produce proteine noi. Această capacitate fiziologică îi permite să alăpteze luni de zile fără a părăsi bârlogul, pierzând până la 40% din greutatea corporală.
Curățenia în bârlog este menținută strict de către mamă. Puii nu pot defeca sau urina singuri în primele săptămâni; ei au nevoie de stimularea limbii mamei. Ursoaica consumă excrețiile puilor, o practică ce servește unui dublu scop: menține igiena spațiului restrâns, prevenind infecțiile, și elimină orice miros care ar putea atrage prădători nedoriți către ascunzătoare.
Până la sosirea primăverii, când familia este gata să iasă afară, puii au crescut deja considerabil, ajungând la câteva kilograme. Ei au ochii deschiși, blana formată și pot merge singuri. Ieșirea din bârlog, de obicei în martie sau aprilie, este un moment critic. Puii văd pentru prima dată lumina soarelui și încep să exploreze mediul, dar sunt încă dependenți de laptele matern pentru o bună parte din nutriție.
Perioada de învățare care urmează este lungă și intensă. Puii rămân alături de mamă timp de doi sau chiar trei ani. În această perioadă, ei învață hărțile mentale ale teritoriului, locurile unde se găsesc fructe de pădure, cum să prindă pește sau să găsească larve. Ursoaica este extrem de protectoare și severă în educația lor, disciplinându-i când se îndepărtează prea mult sau când nu sunt atenți la pericole.
Din cauza acestei perioade lungi de îngrijire a puilor, ursoaicele nu se împerechează în fiecare an. Ciclul reproductiv este lent, o femelă dând naștere o dată la trei sau patru ani. Această rată scăzută de înmulțire face ca populațiile de urși să își revină greu dacă sunt afectate de factori externi, deoarece investiția parentală per individ este foarte mare.
În final, supraviețuirea speciei se bazează pe calitatea îngrijirii, nu pe cantitatea descendenților. Sistemul complex, de la implantarea întârziată până la educația de câțiva ani, demonstrează o adaptare evolutivă remarcabilă la un mediu cu resurse variabile. Ursul este un exemplu de eficiență biologică, unde fiecare calorie este calculată și fiecare etapă de dezvoltare este sincronizată perfect cu anotimpurile.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cele 7 mistere-cheie ale Giulgiului din Torino cre îi intrigă la maxim pe cercetători
Giulgiul din Torino, despre care se crede ca il infatiseaza pe Iisus pe giulgiul din mormant, imprimat printr-un fenomen ...
-
Când Marea Neagră a înghețat și lupii au făcut prăpăd. "Marele Îngheț" din 1929
În iarna anului 1929, Marea Neagra a „tacut". A fost o iarna atat de cumplita in Romania, incat marea a ingh ...
-
Zucherberg anunța eșecul Metaversului după ce a investit 70 de miliarde de dolari. In schimb va implementa parteneri virtuali si agenti AI in retelele de socializare
Actionarii Meta care au finatat cu 70 de miliarde de dolari pentru a construi Metaverse-ul au fost nevoiti sa opreasca p ...
-
„Big Brother" la PMB: Analiză de comportament cu AI și camere termice pe străzile din Centrul Vechi
Un nou sistem de monitorizare video in centrul Capitalei ar urma sa fie implementat de catre Primaria București, prin Di ...
-
Suntem priviți prin pereți cu toata intimitatea noastră folosind tehnologia pe care noi o avem in casele noastre
Semnalul Wi-Fi dintr-o locuința ar putea, la un moment dat, sa faca mai mult decat sa conecteze telefoane și laptopuri. ...
-
Președintele american Donald Trump a făcut apel la NATO pentru a accepta preluarea Groenlandei de către SUA
Donald Trump a facut apel catre partenerii din NATO pentru a accepta preluarea Groenlandei de catre SUA, "din motive de ...
-
Guvernul strânge șurubul: tranzacții lovite de nulitate, drone peste case și popriri pe ajutoare sociale
Ministerul Dezvoltarii a inclus, intr-un proiect de lege pus in transparența, un set de masuri care schimba semnificativ ...
-
Mâncarea la Casa Albă: "Groaznică". Trump mănâncă înaintea dineurilor oficiale. Președintele SUA preferă burgerii și fritpura cu ketchup
O relatare din interior a reaprins dezbaterea privind standardele culinare de la Casa Alba. Potrivit jurnaliștilor famil ...
-
Serviciul secret rus, atac virulent la Patriarhul Bartolomeu: "Antihristul Constantinopolului" sprijinit de MI6
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a lansat un atac dur la adresa Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, liderul ...
-
„Blocăm toată România". Amenințările fermierilor după acordul Mercosur: „Dacă ne unim toți și punem tractor lângă tractor, ne vor asculta"
Fermierii romani se arata tot mai nemulțumiți cu privire la acordul dintre Uniunea Europeana și statele care fac parte d ...
-
Un medic explică ce se întâmplă cu creierul și corpul după 30 de zile fără alcool. Care este cea mai mare surpriză
Dupa un sezon de excese alimentare și consum de alcool, corpul tau poate simți ca are nevoie de o pauza de la petreceri. ...
-
Șoferii din România plătesc carburanți mai scumpi decât în Austria, Spania sau Suedia. De câte ori a crescut acciza la combustibili în ultimul an
Scumpirile de la inceputul lui 2026 lovesc direct șoferii, dupa majorarea accizei la carburanți, Romania ajungand sa aib ...
-
Cine este „adevăratul lider de clan" din Venezuela. „Caracatiță" este considerat adevărata putere a țării
Porecla lui este Caracatita, prezinta o emisiune TV intitulata „Lovind cu maciuca" (Con el Mazo Dando) si multi ve ...
-
Cum ne jecmănesc băncile străine cu "bani ascunși". Comisioanele ajung de fapt la sute de lei pe an
Romanii pierd anual, fara sa iși dea seama, intre 200 și 400 de lei doar din comisioane bancare recurente, potrivit date ...
-
Gestul obscen făcut de Trump către o persoană care îi reproșa că a fost "protectorul pedofilului" Jeffrey Epstein. Casa Albă consideră că a fost un răspuns "adecvat" VIDEO
Președintele american Donald Trump a starnit controverse dupa ce a fost surprins facand un gest obscen catre o persoana ...
-
Fermier român explică în cifre ce înseamnă, de fapt, Acordul UE-Mercosur: "Puiul pe care noi îl vindem este 18 lei pe kilogram, cel brazilian, congelat este undeva la 7 lei"
Fermierii din Romania și alte țari ale Uniunii Europene sunt clar numulțumiți de acordul UE-Mercosur, de teama ca produs ...
-
Metoda Frankenstein in chirurgia estetică: Grăsime recoltată din cadavre folosită în remodelare corporală
O tehnica medicala neobișnuita incepe sa caștige teren in chirurgia estetica: folosirea unui filler obținut din țesut ad ...
-
Camerele de gardă, pline ochi în toată țara. Ministrul Sănătății: "Gripa clasică e mai gravă decât COVID. Vine un nou val de îmbolnăviri"
Camerele de garda din spitalele din Romania sunt supraaglomerate, in special in secțiile de pediatrie și boli infecțioas ...
-
JPMorgan Chase reacționează la planul lui Donald Trump: Băncile iau în calcul acțiuni în instanță
JPMorgan Chase a semnalat marti ca industria bancara ar putea reactiona inclusiv prin actiuni in instanta impotriva soli ...
-
Permisul, condiționat de plata amenzilor: cum vrea Guvernul să lege șofatul de datoriile la bugetul local
Ministerul Dezvoltarii propune, printr-un proiect de lege pus in transparența, un mecanism prin care neplata amenzilor r ...
-
Europa a trecut la economia de război: Este o situație cum nu s-a mai văzut din timpul celui de-al Doilea Război Mondial
Investitorii directioneaza masiv capital catre ceea ce este deja descris drept "un mega-trend" al cheltuielilor europene ...
-
Specialiștii fac un anunț îngrijorător pentru întreaga omenire: Urmează o perioadă cu fenomene meteo extreme
Anul 2025 s-a clasat pe locul 3 in topul celor mai calzi ani inregistrati vreodata in lume, aproape la acelasi nivel cu ...
-
Cine reglementează cu adevărat Internetul: organismele-cheie între standarde, guvernanță și autorități publice
Atunci cand vorbim despre un Internet reglementat, ne imaginam adesea o singura entitate globala care decide ce se poate ...
-
Salrom a depus la Comisia Europeană un proiect de 180 milioane de euro pentru reciclarea deşeurilor miniere la Baia de Fier
Societatea Nationala a Sarii - Salrom a depus un proiect strategic, in valoare de 180 de milioane de euro, pentru accesa ...
-
Ucraina ar putea fi nevoită să folosească sistemele din România: Doar așa pot opri rachetele Oreșnik ale Rusiei
Sistemele Patriot ale Ucrainei nu pot intercepta rachetele Oreșnik din cauza limitarilor de depistare. Noile rachete Ore ...
-
Pentagonul anunță că a pus mâna pe arma care ar fi provocat Sindromul Havana
Departamentul Apararii a petrecut mai bine de un an testand un dispozitiv achiziționat intr-o operațiune sub acoperire, ...
-
Semnal misterios de 10 secunde detectat de sateliți. Cercetătorii spun că provine de la o supernovă veche de 13 miliarde de ani
Doi sateliți ai Pamantului au confirmat ca semnalul misterios a venit dintr-un punct aflat la 13 miliarde de ani-lumina ...
-
Donald Trump vrea să pună un șef de la BlackRock pentru funcția de președinte al Federal Reserve
Președintele Donald Trump il va intervieva saptamana aceasta pe Rick Rieder, Chief Investment Officer (CIO) al Global Fi ...
-
Risc major pentru întreg lanțul alimentar: Sute de mii de păsări au fost omorâte din cauza furajelor cancerigene din Ucraina
Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova a decis suspendarea temporara a importului ...
-
După 50 de ani de încercări oamenii de știință au reușit să sintetizeze o moleculă care poate ucide celulele canceroase
Compusul fungic verticilina A, descoperit acum mai bine de 50 de ani, este analizat de mult timp pentru potențialul sau ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu