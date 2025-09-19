Motivele din spatele suspendării lui 'Jimmy Kimmel Live!': ce se ascunde în spatele deciziei
Postat la: 19.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Suspendarea prezentatorului Jimmy Kimmel face parte dintr-o serie de concesii făcute de marile trusturi media, supuse unei presiuni puternice din partea administraţiei Trump, pentru a-şi proteja interesele economice, chiar dacă asta înseamnă să pună libertatea de exprimare în plan secund.
Înainte de retragerea din grila de programe a talk-show-ului „Jimmy Kimmel Live!", anunţată miercuri de canalul ABC, pentru comentarii considerate nepotrivite după asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk, CBS anunţase, în iulie, eliminarea emisiunii concurente, „The Late Show" a lui Stephen Colbert, informează AFP, scrie news.ro.
Acesta din urmă calificase drept „mită grasă" despăgubirea de 16 milioane de dolari plătită de Paramount Global, casa-mamă a CBS, pentru a încheia un proces intentat de Donald Trump. În decembrie, ABC acceptase deja să soluţioneze un alt litigiu pe care îl iniţiase, plătind 15 milioane de dolari.
Cazul Kimmel a fost amplificat de un comentariu al şefului autorităţii americane de reglementare în domeniul comunicaţiilor (FCC), Brendan Carr, numit de Donald Trump, care a denunţat declaraţiile comediantului şi a cerut un răspuns. Joi, fosta rivală a lui Donald Trump la alegerile prezidenţiale, Kamala Harris, a criticat pe X un „abuz de putere pur şi simplu" şi un „atac frontal împotriva libertăţii de exprimare".
Dar „audienţele lui Jimmy Kimmel sunt slabe de mult timp", a comentat Jeffrey McCall, profesor la Universitatea DePauw. Potrivit lui, ABC şi Disney (compania-mamă) au luat această decizie în principal „în funcţie de veniturile din publicitate". Pentru Ken Paulson, directorul Centrului pentru Libertatea de Exprimare al Universităţii Middle Tennessee State, „companiile se bazează exclusiv pe considerente financiare şi nu protejează interesele publicului".
Majoritatea juriştilor sunt de acord că justiţia ar fi respins toate aceste dosare ale lui Donald Trump sau ale guvernului său. Dar, în cazul lui Jimmy Kimmel, ABC a decis că „nu mai era viabil din punct de vedere al audienţei şi al veniturilor", estimează Jeffrey McCall.
Episodul Colbert a intervenit în momentul în care FCC urma să se pronunţe asupra proiectului de achiziţie a Paramount Global de către compania de producţie Skydance, aprobarea fiind obţinută câteva zile mai târziu. Fapt fără precedent, FCC a obţinut de la Skydance promisiunea de a adopta „măsuri menite să corecteze prejudecăţile care au subminat încrederea (publicului) în mass-media naţională".
În cazul lui Jimmy Kimmel, grupul Nexstar, care controlează peste 200 de posturi locale în Statele Unite, a fost primul care a decis să nu mai difuzeze talk-show-ul după apelul lui Brendan Carr. Însă compania texană aşteaptă aprobarea FCC pentru achiziţionarea concurentului său Tegna, anunţată în august.
Mai mulţi editorialişti de dreapta au contracarat criticile privind suspendarea lui Jimmy Kimmel cu exemplul concedierii, în 2023, de către canalul Fox News, apreciat de conservatori, a lui Tucker Carlson, care a făcut obiectul unor campanii de descurajare a agenţilor de publicitate.
A revenit şi numele actriţei Roseanne Barr, concediată de ABC în 2018 din propriul sitcom, „Roseanne", pentru un tweet cu caracter rasist. „Nu este deloc comparabil", replică Ken Paulson. „Când publicul este nemulţumit, posturile de televiziune pot ţine cont de acest lucru. Când este vorba de guvern, este vorba de coerciţie".
Joi, Donald Trump a menţionat suspendarea licenţei pentru posturile care ar fi „împotriva lui". În contextul unei ofensive împotriva mass-media generaliste, considerată prea de stânga de către guvernul Trump, Congresul a adoptat în iulie o lege care elimină integral subvenţia prevăzută pentru audiovizualul public american în următorii doi ani.
Jeffrey McCall reaminteşte că FCC are autoritate doar asupra marilor canale terestre şi nu asupra televiziunii prin cablu sau a platformelor online. Cu toate acestea, unii se tem că familia Ellison, apropiată de Donald Trump şi care deţine deja Paramount Global, va prelua controlul asupra Warner Bros Discovery (o ofertă ar fi în pregătire) şi, mai ales, asupra canalului de ştiri CNN.
