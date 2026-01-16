O nouă teorie fizică susține că universul este construit pe trei dimensiuni ale timpului - nu pe o singură săgeată liniară

Fizicianul Gunther Kletetschka de la Universitatea din Alaska Fairbanks contestă viziunea tradițională asupra cosmosului cu o propunere radicală: un univers construit pe timp tridimensional.

În acest model cu șase dimensiuni, timpul nu este doar o singură săgeată care se mișcă înainte, ci o structură complexă cu propria sa structură, în care spațiul funcționează ca „vopsea" pe o pânză temporală. Spre deosebire de teoriile multidimensionale anterioare, cadrul teoretic al lui Kletetschka păstrează legile cauzei și efectului, permițând în același timp mișcări „laterale" către versiuni alternative ale prezentului sau tranziții între diferite rezultate.

Această descoperire teoretică oferă o potențială punte între lumile incompatibile ale mecanicii cuantice și relativității generale. Prin formularea de predicții concrete și verificabile despre masele particulelor fundamentale, cum ar fi electronii și quarcii, teoria depășește matematica abstractă și intră în fizica experimentală. Kletetschka crede că la niveluri extreme de energie, precum cele întâlnite în timpul Big Bang-ului, aceste dimensiuni temporale ascunse devin vizibile, oferind potențial o „teorie a totului" unificată care explică originile masei și forțele fundamentale ale naturii.

sursă: Kletetschka, G. (2025). Timpul tridimensional: un cadru matematic pentru fizica fundamentală. Rapoarte privind progresele în științele fizice.