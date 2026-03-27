Oamenii de știință au descoperit o nouă particulă. Aceasta ne schimbă înțelegerea asupra modului în care se formează materia
Postat la: 27.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Acceleratorul de particule de la Cern (LHC) are ca obiectiv descoperirea de noi particule subatomice - și se descurcă foarte bine. Echipa de cercetători de aici a anunțat recent descoperirea unei noi particule, numită Ξcc⁺ sau Xi-cc-plus, care este de patru ori mai grea decât un proton. Noua particulă ar putea ajuta la conturarea unei imagini mai precise a modului în care se formează materia.
Lumea științifică știe de mult timp că atomii constituie elementele de bază ale materiei, dar CERN este interesat să privească dincolo de atom, în supa mezonică și barionică care dă naștere materiei prin legarea cuarcurilor între ele. Pentru a face acest lucru, cercetătorii de la organizație folosesc coliziuni masive pentru a arunca particule unele către altele la viteze apropiate de cea a luminii și utilizează detectoare extrem de sensibile pentru a da sens haosului rezultat. Niciun accelerator nu este mai potrivit pentru această sarcină decât LHC, care a descoperit celebrul boson Higgs în 2012.
În 2023, unul dintre detectoarele acceleratorului - detectorul LHCb (Large Hadron Collider beauty), conceput pentru a studia quarkul beauty (cunoscut și sub numele de bottom) - a beneficiat de o modernizare majoră. Și acum, la doar trei ani distanță, cercetătorii care lucrează cu LHCb au descoperit un nou tip de particulă, potrivit unui comunicat de presă al CERN. Rezultatele, care au avut o semnificație statistică de șapte sigma (cu mult peste pragul de descoperire de cinci sigma), au fost dezvăluite la începutul acestei săptămâni la conferința Rencontres de Moriond Electroweak din Franța.
Quarkurile au șase „tipuri": up, down, strange, charm, top (numit și truth) și bottom (numit și beauty). De obicei, acestea se combină în perechi sau trio-uri pentru a forma particule precum mezonii și barionii, care sunt cunoscuți colectiv sub numele de hadroni. Unii hadroni, precum protonii - care conțin doi quarci up și un quark down - sunt extrem de stabili. Cei mai mulți, însă, există doar pentru fracțiuni infime de secundă înainte de a se dezintegra în alte particule subatomice.
Prin ciocnirea protonilor, cercetătorii pot crea pentru scurt timp particulele de scurtă durată pe care doresc să le studieze - iar la detectorul LHCb, aceste ciocniri au dezvăluit un nou barion compus din doi quarci charm și un quark down. L-au numit Ξcc⁺, sau Xi-cc-plus, și l-au observat timp de 45 de femtosecunde - o femtosecundă fiind o milionime dintr-o miliardime de secundă.
„Aceasta este prima particulă nouă identificată după modernizările detectorului LHCb finalizate în 2023 și doar a doua oară când a fost observat un barion cu doi quarci grei", a declarat Vincenzo Vagnoni, purtător de cuvânt al LHCb, într-un comunicat de presă. „Rezultatul va ajuta teoreticienii să testeze modele de cromodinamică cuantică, teoria forței puternice care leagă quarcii nu numai în barioni și mezoni convenționali, ci și în hadroni mai exotici, precum tetraquarcii și pentaquarcii."
Cercetătorii au confirmat că această nouă particulă cântărește de patru ori mai mult decât un proton și este oarecum similară cu o altă particulă, descoperită în 2017, care conținea doi quarci charm și un quark up și este cunoscută sub numele de Xi-cc-plus-plus. În ciuda acestei similitudini, Xi-cc-plus are o durată de viață de șase ori mai scurtă, ceea ce înseamnă că a fost și mai dificil de detectat.
„Detectorul este o formă de «cameră» care captează imagini ale particulelor produse la LHC și face fotografii de 40 de milioane de ori pe secundă", a declarat într-un comunicat de presă Stefano De Capua, cercetător la Universitatea din Manchester care a condus producția modulului detectorului de siliciu. „Acesta utilizează un cip de siliciu proiectat special, care are și o variantă destinată aplicațiilor de imagistică medicală."
-
Aproape de Marea Galileii a fost descoperit un proiectil cu o inscripție misterioasă. Datează din vremea lui Iisus și pare că transmite un mesaj
O echipa de cercetatori de la Universitatea din Haifa a anunțat descoperirea unui artefact rar in situl arheologic Hippo ...
-
Biografia detaliată și foarte interesantă a lui Darryl Nirenberg - noul ambasador SUA la București și legăturile lui cu Soros
Doua lucruri - și mult mai multe colateral - din cariera noului ambasador al Statelor Unite in Romania, Darryl Nirenberg ...
-
Scandal uriaș: Victimele lui Epstein dau în judecată administrația Trump și Google pentru expunerea identității și traume reînnoite
Reclamanții susțin ca autoritațile americane au prioritizat publicarea rapida a unui volum mare de documente in detrimen ...
-
„Îi atacăm pe americani oriunde îi găsim. Suntem obligați" Iranul emite un ordin de evacuare pentru civili: urmează atacuri iminente
Corpul Garzii Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran le recomanda civililor sa paraseasca imediat zonele unde este stați ...
-
Alerta din dormitor: cum îți alegi patul și materialele ca să dormi bine, chiar când știrile te țin în priză
Ziua incepe cu titluri grele și se termina tot cu ele. Razboi, crize, scandaluri, dezvaluiri. Telefonul ramane pe noptie ...
-
Ucraina e în top 3 în Europa la achizițiile de mașini Bentley. Corupția și spălarea banilor au atins cote de neimaginat pe banii statelor UE
Capitala Ucrainei, Kiev, este sediul filialei Bentley din statul afalt in plin razboi cu Rusia. Filiala din Ucraina a re ...
-
Tipuri de baterii eficiente pentru panourile fotovoltaice
Astazi, energia regenerabila caștiga tot mai mult teren, iar utilizarea panourilor fotovoltaice devine o opțiune tot mai ...
-
Cum să îmbunătățești eficiența energetică cu o pompă submersibilă
În prezent, economisirea resurselor și optimizarea consumului de energie sunt prioritare, iar alegerea unei pompe ...
-
Cum transformi aerul din bucătărie - Ventilația eficientă, de la necesitate tehnică la confort absolut
Ventilația este esențiala in bucatarie pentru a menține un mediu sanatos și placut. Fara un sistem eficient, aburul, mir ...
-
Dimineți pline de energie: idei pentru un mic dejun nutritiv care îi va cuceri pe copii
Sunetul alarmei marcheaza inceputul unei noi curse contra cronometru. Între pregatirea ghiozdanelor, cautarea ...
-
Trăim într-o simulare? 15 fapte uimitoare care ar putea fi adevărate și dau de gândit cercetătorilor
Este lumea din jurul nostru reala sau traim intr-o simulare a realitații creata de ființe mai avansate, posibil postuman ...
-
Conducerea UE e acuzată de Laura Codruța Kovesi că încearcă să mușamalizeze scandaluri de corupție
Conducerea UE este acuzata ca incearca sa mușamalizeze scandaluri de corupție, spune Laura Codruța Kövesi, șefa Par ...
-
Cum alegi un telefon potrivit când ai un buget limitat
Alegerea unui smartphone devine o provocare reala atunci cand bugetul este limitat, iar piața abunda in opțiuni care pro ...
-
Decizie istorică: Tricolorul românesc al Republicii Moldova e afișat pe uniformele militare. Rușii le consideră însemne fasciste!
Republica Moldova a luat o decizie simbolica importanta. Militarii de la posturile de securitate de pe Nistru vor purta ...
-
Cum duce China războiul din Iran împotriba isralo-americanilor fără să tragă direct un singur foc de armă
Sateliții chinezi au ghidat o racheta iraniana asupra unei strazi rezidențiale din Kfar Qasim, Israel, in aceasta dimine ...
-
O formă de conștiință extraordinară ar putea exista deja chiar aici, pe Pământ, sub forme pe care nu le recunoaștem
De zeci de ani, cautarea unei inteligențe avansate s-a concentrat pe structuri asemanatoare creierului și pe semnale ext ...
-
Noua variantă BA.3.2 a SARS-CoV-2 e monitorizată la nivel internaţional și ridică semne de întrebare privind protecția oferită de vaccinuri
Varianta recent identificata, denumita BA.3.2, a fost detectata in Marea Britanie si Statele Unite, potrivit autoritatil ...
-
Americanii acaparează total Venezuela: Au transportat aur de peste 100 de milioane de dolari și Trump a pus ochii pe pământurile rare
Statele Unite au adus recent in tara aur in valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari din Venezuela, a declarat m ...
-
O tânără de 25 de ani primește astăzi eutanasia după ce a învins în instanță opoziția propriului tată: "Vreau să plec în pace și să nu mai sufăr"
Povestea tinerei spaniole Noelia Castillo Ramos, in varsta de 25 de ani, a depașit granițele unui caz medical, devenind ...
-
Israelul e acuzat că ar fi folosit fosfor alb în sudul Libanului
Organizații pentru drepturile omului, inclusiv Human Rights Watch (HRW), afirma ca au documentat utilizarea fosforului a ...
-
"SUA au pierdut deja războiul din Iran". Avertismentul unuia dintre cei mai influenți teoreticieni ai relațiilor internaționale. "Mesajul e că suntem o adunătură de idioți"
Profesorul John Mearsheimer, unul dintre cei mai influenți teoreticieni ai relațiilor internaționale, lanseaza un averti ...
-
Sistemele Patriot au devenit inutile: Rachetele balistice rusești și iraniene își schimbă acum toate traiectoria în timpul zborului
Rusia iși transforma rachetele balistice intr-o arma tot mai greu de oprit. La fel si cele Iraniene care pot ameninta or ...
-
Comandantul care controla Strâmtoarea Hormuz este mort. Strâmtoarea încă percepe taxe de 2 milioane de dolari per navă
Presa de stat iraniana a confirmat pe 25 martie ca Mosayeb Bakhtiari, comandantul Primului District Naval al Marinei IRG ...
-
Ucraina a trimis armatei ruse papuci cu explozibil în talpă. Pachetele au fost livrate sunt forma unor ajutoare umanitare
Într-o operațiune de sabotaj complexa, autoritațile ucrainene au trimis in Rusia dispozitive explozive ascunse in ...
-
Începe vânătoarea "flotei fantomă" a Moscovei: Unul dintre cele mai mari imperii maritime ale lumii intră în coliziune directă cu Rusia
Armata britanica va putea acum sa abordeze si sa confiste navele sanctionate apartinand „flotei fantoma" ruse daca ...
-
Vaticanul începe lupta cu dracii din teren: Papa Leon și exorciștii lui sunt îngrijorărați de creșterea practicilor oculte în rândul credincioșilor catolici
O intalnire mai puțin obișnuita a avut loc la Vatican, unde Papa Leon al XIV-lea a primit, in cadru privat, reprezentanț ...
-
O femeie care se dădea drept broker la o bancă elvețiană a reușit să înșele 24 de persoane și a jucat o parte din bani la cazinou
O femeie din Iași, care se prezenta drept broker la o banca din Elveția și promitea profituri duble garantate pe piața F ...
-
Atac riscant în Iran. Cea mai mare catastrofă nucleară din epoca modernă amenință lumea
Organizatia iraniana pentru energie atomica a declarat ca centrala nucleara de la Bushehr a fost lovita intr-un atac aer ...
-
Transport România - Belgia pentru cei care își încep primul job în străinătate
Începerea primului job in strainatate este un moment important in viața multor romani. Fie ca pleci pentru o oport ...
-
Prin Strâmtoarea Hormuz trec doar navele non-inamice care platesc 2 milioane de dolari platibili în yuani
Stramtoarea Hormuz nu mai este nici inchisa, dar nici deschisa. Este ceva ce lumea nu a mai vazut pana acum: un coridor ...
