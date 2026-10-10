Otrăvit și apoi strangulat: cazul care a șocat Ucraina. O fată de 14 ani a ucis un soldat ucrainean, la ordinul Rusiei

O adolescentă în vârstă de 14 ani din Rivne, Ucraina, va fi judecată pentru uciderea unui militar ucrainean de 27 de ani, după ce l-a otrăvit și strangulat.

Potrivit anchetatorilor, fata a acționat la instrucțiunile unei persoane care colabora cu un ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Ea riscă până la 15 ani de închisoare.

Potrivit Poliției Naționale din regiunea Rivne, adolescenta l-a cunoscut pe intermediarul rus prin intermediul aplicației Telegram. Acesta i-a cerut să ucidă un militar ucrainean și i-a promis că o va ajuta să ajungă pe teritoriul controlat de Rusia, potrivit dialog.

Anchetatorii susțin că fata a acceptat propunerea și a pus în aplicare planul într-un apartament închiriat. Ea îl cunoscuse pe militar cu aproximativ zece zile înainte de crimă, prin intermediul aplicației Messenger.

Potrivit anchetei, adolescenta a pregătit băuturi alcoolice în care a adăugat o substanță narcotică, identificată de autorități drept metadonă. După ce a consumat amestecul, militarul și-ar fi pierdut cunoștința.

Ulterior, în timpul unui apel video cu intermediarul său, fata l-a strangulat. Bărbatul a murit prin asfixie mecanică, potrivit informațiilor prezentate de poliție.

Fata a fost reținută, iar anchetatorii au identificat și persoanele despre care susțin că au organizat și coordonat uciderea militarului.

Adolescenta a fost pusă sub acuzare pentru omor premeditat, comis la comandă. Ea se află în arest preventiv și riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare.