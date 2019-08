Politist din Suceava gasit IMPUSCAT IN CAP langa cimitir

Un politist in varsta de 32 de ani a fost gasit impuscat in cap, luni, in municipiul Suceava, in zona unui cimitir, el fiind transportat la spital in stare grava. Cel mai probabil, barbatul a vrut sa-si puna capat zilelor din motive sentimentale, el aflandu-se in timpul liber in momentul comiterii faptei.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava, un agent principal de politie in varsta de 32 de ani din comuna Darmanesti a fost gasit impuscat in cap, luni dupa-amiaza, in municipiul Suceava, in apropierea unui cimitir. El a fost dus la spital in stare grava. Anchetatorii iau in calcul varianta sinuciderii din motive sentimentale, el divortand de cateva luni. Politistul se afla in timpul liber in momentul comiterii faptei. IPJ Suceava a declansat o ancheta in acest caz pentru a lamuri toate aspectele care au dus la acest eveniment.