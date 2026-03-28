Procurorii militari au descins la DSU: Raed Arafat a rămas fără telefon. Ce suspectează anchetatorii - Reacția DSU

Procurorii militari au descins la Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), vizat fiind chiar secretarul de stat Raed Arafat.

"În contextul desfășurării unor activități procedurale într-un dosar aflat în faza de urmărire penală in rem, organele competente au dispus comunicarea unor documente relevante pentru clarificarea situației investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp și au ridicat telefoane mobile aparținând unor angajați din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență.

Subliniem faptul că, până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în cauză, nefiind dispusă vreo măsură procesuală în acest sens ori adusă la cunoștința vreunei persoane o astfel de calitate.

Departamentul pentru Situații de Urgență își exprimă întreaga disponibilitate de a coopera cu organele judiciare, în vederea clarificării tuturor aspectelor aflate în analiză, sens în care vor fi puse la dispoziție toate informațiile și documentele necesare stabilirii situației de fapt.

Totodată, reafirmăm angajamentul instituției pentru respectarea legalității, transparență și buna desfășurare a activităților specifice, în deplin acord cu atribuțiile ce îi revin", precizeaz[ DSU. E vorba despre niște sporuri pe care demnitarul le-ar fi dat unor angajați.

Mai mult, se pare că că este vorba despre documente false care ar fi la baza activității ce nu a fost efectuată în realitate. În discuție apare Spitalul Floreasca, dat și alte spitale, fiind vorba de medici militari. Ancheta ar viza o serie de angajări fictive la DSU. Anchetatorii au ridicat și telefonul lui Raed Arafat pentru verificări.

Raed Arafat a evitat să confirme informațiile apărute, menționând că dosarul vizează fapte, nu persoane. „O să ieșim cu un comunicat. Este IN REM (n.red. ancheta), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat", a declarat acesta.