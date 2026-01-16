Român torturat într-o secție de poliție din Verona: Doi polițiști riscă ani grei de închisoare

Un caz extrem de grav, cu victime române, zguduie Italia și provoacă indignare în rândul comunității din diaspora. La Verona, procurorii au cerut condamnări de peste 11 ani de închisoare pentru doi foști polițiști, acuzați de tortură și abuzuri comise asupra unor persoane aflate în custodia statului. Dovezile centrale ale dosarului sunt înregistrările camerelor de supraveghere din interiorul secției.

Faptele au avut loc între 2022 și 2023 în așa-numita „Acquario", camera pentru reținuți din Questura di Verona. Imaginile arată episoade de violență fizică și tratamente degradante aplicate persoanelor reținute, în afara oricărei justificări legale. Printre scenele surprinse se află agresarea unui cetățean român, trântit la pământ și pulverizat cu spray iritant, precum și lovirea altor persoane aflate în stare de vulnerabilitate.

Unul dintre cazurile centrale ale procesului este cel al lui Nicolae Daju, cetățean român. Acesta ar fi fost agresat violent în interiorul camerei de detenție, deși se afla deja sub controlul poliției și nu reprezenta niciun pericol. Avocații părții civile au subliniat că românul a fost tratat cu brutalitate, fără motiv, într-un context în care statul avea obligația legală de a-i garanta siguranța și demnitatea, potrivit Corriere.

În același dosar este analizat și cazul lui Adil Tantoui, care ar fi fost lovit și insultat cu expresii rasiste. Procurorii au reținut în cazul unuia dintre inculpați și circumstanța agravantă a discriminării bazate pe origine. Potrivit acuzării, victimele erau în mare parte străini sau persoane marginalizate, considerate „incomode", ceea ce ar fi favorizat repetarea abuzurilor. Pentru fostul polițist Alessandro Migliore, procurorii au cerut 7 ani și 4 luni de închisoare, acesta fiind acuzat și de refuz și omisiune de acte oficiale.

În cazul lui Loris Colpini, cererea de condamnare este de 3 ani și 10 luni, incluzând acuzații de vătămare corporală cu agravanta discriminării rasiale. „Imaginile vorbesc de la sine și nu au fost niciodată contestate de Curtea de Casație", a declarat în instanță procurorul Chiara Bisso. Procesul se află pe final, urmând ca în februarie să fie ascultate pledoariile apărării. În paralel, un al doilea dosar vizează alți 16 polițiști, foști colegi ai celor doi inculpați, acuzați de tortură, vătămare corporală, fals și omisiunea denunțării unor infracțiuni.