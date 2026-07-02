România e dependentă total de importurile de energie scumpă conform unei hărți publicate de oficialii din Grecia care ne arată adevărata realitate a regiunii noastre

Ministrul adjunct al Mediului și Energiei din Grecia, Nikos Tsafos, a oferit o nouă dimensiune dezbaterii privind fluxurile transfrontaliere de energie electrică din Balcani, argumentând că discuția legată de exportul de energie electrică din Grecia către Bulgaria și invers omite, de fapt, imaginea de ansamblu. În tabloul ceva mai mare, România este una dintre țările din zona Balcanilor cu cele mai mari probleme de stocare, motiv pentru care țara noastră este forțată să importe masiv energie electrică la prețuri foarte mare.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Tsafos subliniază că Grecia și Bulgaria nu funcționează ca două piețe izolate care concurează una cu cealaltă, ci ca parte a unui sistem regional de energie electrică mai amplu, care aprovizionează în prezent o serie de țări cu un deficit energetic sever și prețuri mai mari la energie electrică. „Grecia și Bulgaria exportă către o regiune mai largă - România, Ungaria, Serbia, Moldova și Ucraina - care importă energie electrică în masă și, prin urmare, are prețuri mai mari", notează ministrul adjunct.

Harta care explică totul

Datele fluxurilor transfrontaliere pentru iunie 2026 sunt edificatoare: Grecia a înregistrat exporturi nete de energie electrică de 667,7 GWh, în timp ce Bulgaria a înregistrat, de asemenea, un sold pozitiv de 470,2 GWh.

În schimb, regiunea Europei Centrale și de Est pare să aibă un deficit sever:

- România a importat aproximativ 495 GWh.

- Ungaria aproximativ 774 GWh.

- Ucraina peste 124 GWh.

- Moldova și alte piețe din regiune au continuat să absoarbă cantități semnificative de energie electrică.

Altfel spus, energia electrică produsă în Europa de Sud-Est nu se oprește la granițele Greciei și Bulgariei. Aceasta urmează calea prețurilor mai mari și a cererii mai mari, îndreptându-se către piețele deficitare din regiunea extinsă.

Noua geografie a energiei electrice

Această imagine confirmă schimbarea profundă care are loc pe piața energiei electrice din Grecia. Până acum câțiva ani, Grecia se număra printre țările cu o dependență semnificativă de importurile de energie electrică. Astăzi, însă, datorită creșterii explozive a surselor regenerabile de energie, datorită consolidării semnificative a interconexiunilor și a creșterii producției interne, țara a devenit un exportator net.

Faptul că Grecia înregistrează acum fluxuri constant pozitive la export nu înseamnă că nu poate importa energie electrică din Bulgaria sau de pe alte piețe vecine în anumite momente. Acesta este, la urma urmei, modul normal de funcționare a unei piețe europene de energie electrică deplin interconectate.

Imaginea reală este mult mai complexă: Grecia și Bulgaria operează ca furnizori importanți ai unei întregi regiuni care se confruntă cu un deficit de producție și caută energie electrică mai ieftină.